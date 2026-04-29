Ciencia

Cómo evoluciona el Alzheimer: identifican tres formas de progresión de la enfermedad

Un estudio de la Keck School of Medicine of USC encontró que cerca del 70% de los pacientes se puede mantener estable durante años, mientras que otros presentan distintos ritmos de deterioro. Por qué el uso de biomarcadores podría anticipar estas diferencias

Guardar
Tres secciones coronales de cerebros ilustran un cerebro sano, uno con depósitos de proteína tau en el hipocampo y la corteza, y otro con atrofia cerebral marcada.
Cerca del 70% de los pacientes con Alzheimer logra mantener sus capacidades cognitivas estables durante varios años, según un estudio de la Keck School of Medicine of USC (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las personas con Alzheimer empeoran al mismo ritmo. Mientras algunas experimentan un deterioro progresivo, otras pueden mantener sus capacidades cognitivas durante años.

Un estudio de la Keck School of Medicine of USC identificó tres formas distintas en las que puede evolucionar la enfermedad, lo que cuestiona la idea de una progresión uniforme y abre nuevas perspectivas para el diagnóstico y el tratamiento.

PUBLICIDAD

Esta enfermedad es la forma más frecuente de demencia y representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia en el mundo, con unos 10 millones de nuevos diagnósticos cada año.

Dentro de ese total, el Alzheimer concentra entre el 60% y el 70% de los casos. Las proyecciones indican que, hacia 2050, esta cifra podría triplicarse debido al envejecimiento de la población, lo que plantea un desafío creciente para los sistemas de salud, la economía y las familias. Este contexto refuerza la necesidad de estrategias de prevención que puedan aplicarse antes de que aparezcan los primeros síntomas.

PUBLICIDAD

Tres trayectorias posibles en la evolución del Alzheimer

El análisis reveló tres cursos principales en el deterioro cognitivo: estabilidad, declive lento y declive rápido. Estos resultados se basan en el mayor seguimiento realizado hasta la fecha en personas sin síntomas iniciales, lo que permitió observar cómo evoluciona la enfermedad desde sus primeras etapas.

Uno de los hallazgos más relevantes es que cerca del 70% de los participantes permaneció estable durante aproximadamente seis años. Esto sugiere que una proporción importante de personas puede conservar sus capacidades cognitivas durante largos períodos, incluso en fases iniciales.

Infografía que ilustra el cerebro humano y su deterioro en el Alzheimer mediante relojes, engranajes y símbolos visuales de progresión y estabilidad, con texto explicativo.
El Alzhéimer muestra tres trayectorias diferentes de progresión: estabilidad, declive lento y declive rápido desde sus etapas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, liderado por Michael Donohue, pone en duda la idea de que todos los pacientes empeoran de forma similar. “La mayoría de los estudios consideran los resultados promedio entre los participantes, lo que puede dar la impresión de que todos empeoran al mismo ritmo”, explicó. “El Alzheimer es más variable de lo que comúnmente se representa”.

Cómo se realizó el estudio

Los investigadores analizaron datos de dos ensayos clínicos previos, conocidos como A4 y LEARN. En uno de ellos se evaluó un tratamiento experimental con el anticuerpo monoclonal solanezumab, mientras que el otro incluyó participantes que no presentaban altos niveles de amiloide en el cerebro, una proteína asociada al Alzhéimer.

La muestra estuvo compuesta por personas sin síntomas evidentes al inicio, lo que permitió observar cómo evoluciona la enfermedad desde etapas muy tempranas, incluso antes de que aparezcan problemas de memoria.

Durante cerca de seis años, los voluntarios realizaron pruebas cognitivas periódicas —para medir memoria y otras funciones mentales— y se sometieron a análisis de sangre y estudios de imagen cerebral, que permiten detectar cambios en el cerebro. De esta manera, los investigadores pudieron seguir la evolución de cada persona en el tiempo y diferenciar los distintos patrones de deterioro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de biomarcadores en sangre como la proteína P-tau217 permite anticipar el pronóstico y la evolución del Alzhéimer en etapas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados plantean un desafío para el diseño de ensayos clínicos. Muchos estudios parten de la idea de que todos los pacientes evolucionan de forma similar, lo que puede dificultar la evaluación de nuevos tratamientos.

Runpeng Li, primer autor del trabajo, advirtió que una parte importante de los participantes puede mantenerse estable durante el estudio, lo que complica determinar si un medicamento es realmente efectivo.

En este contexto, identificar desde el inicio a quienes tienen mayor probabilidad de deterioro permitiría mejorar la selección de participantes y obtener resultados más claros en futuras investigaciones.

El papel de los biomarcadores en la predicción

El estudio se apoyó en biomarcadores neurodegenerativos, en particular la proteína P-tau217, que puede detectarse en sangre y está estrechamente asociada al Alzhéimer.

Los investigadores observaron que niveles elevados de esta proteína, junto con una mayor acumulación de tau en el cerebro y un menor tamaño del hipocampo —una región clave para la memoria—, se relacionaban con un deterioro más rápido o progresivo desde etapas tempranas.

Científica en bata y gafas mira por un microscopio en un laboratorio. Un monitor muestra patrones coloridos de ADN y datos epigenéticos. Equipos científicos en mesa.
Esta investigación desafía el diseño tradicional de ensayos clínicos que asumen una progresión uniforme en todos los pacientes con Alzhéimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a estos indicadores, el modelo desarrollado logró anticipar la evolución de los participantes con una precisión cercana al 70%.

A pesar de los avances, los científicos reconocen que el modelo no es perfecto. Algunos participantes mostraron un deterioro mayor al esperado, mientras que otros se mantuvieron estables incluso cuando los biomarcadores indicaban un mayor riesgo.

Esto refleja la complejidad del Alzhéimer y sugiere que aún existen factores desconocidos que influyen en la evolución de la enfermedad.

Perspectivas para nuevas estrategias terapéuticas

El equipo de la Keck School of Medicine of USC trabaja ahora en mejorar estos modelos incorporando nuevos biomarcadores y herramientas de análisis.

Uno de los principales objetivos es comprender por qué algunas personas logran mantenerse estables durante años, mientras otras presentan un deterioro más rápido. Identificar estos factores podría ser clave para desarrollar estrategias que permitan ralentizar la progresión del Alzhéimer.

Este estudio propone una nueva forma de interpretar el Alzhéimer, no como una enfermedad con un único curso, sino como un proceso con múltiples trayectorias posibles.

Temas Relacionados

Enfermedad de AlzheimerDeterioro CognitivoDemenciaNewsroom BUEActualidad en Neurociencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

7 aliados en la mesa que cuidan la visión frente al uso de pantallas

Ciertos alimentos recomendados por expertos internacionales aportan nutrientes claves para fortalecer los ojos y contrarrestar el desgaste provocado por la exposición digital y los déficits nutricionales

7 aliados en la mesa que cuidan la visión frente al uso de pantallas

Mayores de 65 años: ¿estar solo impacta en la memoria con el tiempo?

Un trabajo de investigación reunió datos sobre salud, envejecimiento y jubilación para comprender cómo influye el aislamiento social en la función cognitiva

Mayores de 65 años: ¿estar solo impacta en la memoria con el tiempo?

Alertan por la caída de la vacunación en las Américas y preocupa la reaparición de enfermedades prevenibles

Expertos de Latinoamérica expusieron el marco de situación en la Semana de la Inmunización. Las cifras y estrategias para abordar la problemática

Alertan por la caída de la vacunación en las Américas y preocupa la reaparición de enfermedades prevenibles

El mayor simulador virtual del cosmos abre sus datos al mundo y facilita investigaciones sobre el universo

Una nueva plataforma internacional permite que científicos exploren detalles inéditos sobre la evolución y estructura del universo gracias a datos antes inaccesibles

El mayor simulador virtual del cosmos abre sus datos al mundo y facilita investigaciones sobre el universo

Cómo la resiliencia cognitiva ayuda a preservar la memoria pese al daño cerebral por el Alzheimer

Investigadores del Instituto Neerlandés de Neurociencia descubrieron que ciertos mecanismos celulares permiten a un 30% de adultos mayores mantener intactas sus funciones cognitivas pese a presentar alteraciones cognitivas típicas de la enfermedad

Cómo la resiliencia cognitiva ayuda a preservar la memoria pese al daño cerebral por el Alzheimer
DEPORTES
El Mundial 2026 tendrá el mayor fondo de premios en la historia de la FIFA

El Mundial 2026 tendrá el mayor fondo de premios en la historia de la FIFA

Gerrard habló sin filtros sobre Salah y Slot: “Nadie quiere que la historia termine bajo una nube”

“Después de la bronca, salimos y jugamos como nunca”: Yaya Touré sobre cómo una pelea en Wembley cambió la historia del City

El VAR bajo sospecha: cuando la interpretación arbitral vuelve a quedar en el centro de la escena

Detalles y anécdotas de la carrera de Jorge Comas, el histórico goleador que atraviesa un crítico momento en México

TELESHOW
Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Silvina Escudero contó el motivo de su separación de Federico, tras 9 años juntos: “Vamos en diferentes direcciones”

Romina Orthusteguy recordó la grave actitud de Eduardo Carrera cuando conoció a su hija: “Esta pendeja nos tomó de hijos”

El descargo de Evelyn Botto tras las críticas que recibió por hacer un chiste sobre un asesinato: “No me di cuenta”

INFOBAE AMÉRICA

El Mundial 2026 tendrá el mayor fondo de premios en la historia de la FIFA

El Mundial 2026 tendrá el mayor fondo de premios en la historia de la FIFA

Sismos, volcanes y una corteza al límite: así avanza la fractura que dividirá África en dos y creará un nuevo océano

El nuevo líder de Hungría realizará su primera visita oficial a los jefes de la UE en Bruselas tras su victoria en las elecciones

Pete Hegseth comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos para dar detalles de la operación “Furia Épica” contra Irán

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra la región ucraniana de Sumy: al menos un muerto y 2 heridos