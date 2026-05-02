La cirugía común de rodilla no ayuda, incluso podría empeorar las cosas, según informes de ensayos clínicos

VIERNES, 1 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Una de las cirugías de rodilla más comunes del mundo no ayuda a los pacientes e incluso podría empeorar la situación, según un nuevo estudio.

Un menisco desgarrado --el cartílago dentro de la rodilla-- puede causar dolor, hinchazón y dificultad para mover la articulación.

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Como tratamiento, los médicos a veces extirpan parte del menisco dañado, un procedimiento llamado meniscectomía parcial.

Pero este procedimiento no mejora el dolor ni la función de rodilla a largo plazo y, de hecho, puede causar una mayor progresión de la artritis, según informaron los investigadores el 29 de abril en The New England Journal of Medicine.

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"Nuestros hallazgos sugieren que esto puede ser un ejemplo de lo que se conoce como una reversión médica, donde la terapia ampliamente utilizada resulta ineficaz o incluso perjudicial", dijo el investigador principal Dr. Teppo Jarvinen en un comunicado de prensa. Es profesor de cirugía en la Universidad de Helsinki, Finlandia.

Estos resultados provienen de un seguimiento de 10 años de un estudio finlandés con casi 150 personas con un menisco desgarrado. La mitad de los pacientes se sometió a una meniscectomía parcial y la otra mitad a una cirugía falsa.

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Tras una década, los investigadores no encontraron ningún beneficio real con la cirugía.

De hecho, las personas que se sometieron a la cirugía parecían tener un mayor riesgo de sufrir una artritis de rodilla peor o incluso necesitar una prótesis de rodilla.

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Por ejemplo, alrededor del 81% de los pacientes que recibieron una meniscectomía parcial presentaron una progresión significativa de artritis de rodilla, en comparación con el 70% de los que se sometieron a la cirugía simulada, revelaron las radiografías de seguimiento.

"La cirugía se basa en la suposición de que el dolor en el interior de la rodilla es causado por una rotura del menisco medial, que puede tratarse quirúrgicamente", dijo la investigadora Dra. Raine Sihvonen, especialista en ortopedia y traumatología en el Hospital Pihlajalinna Kelloportti de Tampere, Finlandia.

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"Ese razonamiento --suposición basada en credibilidad biológica-- sigue siendo muy común en medicina, pero en este caso, la suposición no resiste un examen crítico", dijo Shivonen en un comunicado de prensa. "Según el conocimiento actual, el dolor en varias articulaciones, como la articulación de la rodilla en este caso, está relacionado con la degeneración provocada por el envejecimiento."

Estos resultados se suman a otros estudios aleatorizados que han demostrado que la meniscectomía parcial tiene poco valor, según el investigador principal, el Dr. Roope Kalske, especialista en ortopedia y traumatología en la Universidad de Helsinki.

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Durante casi una década, muchas organizaciones independientes no ortopédicas que proporcionan guías clínicas han recomendado que se suspenda el procedimiento, señaló un investigador.

"Aun así, por ejemplo, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) y la Asociación Británica de Cirugía de la Rodilla (BASK) han seguido respaldando la cirugía", dijo Järvinen. "Esto ilustra eficazmente lo difícil que es abandonar terapias ineficientes."

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La Facultad de Medicina de Harvard enumera varias opciones de tratamiento no quirúrgico para un menisco desgarrado, incluyendo:

Fisioterapia Descansar la rodilla Hielo y elevación de la rodilla Llevar rodillera Tomar medicamentos analgésicos de venta libre

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Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre desgarros de menisco.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Helsinki, 29 de abril de 2026; The New England Journal of Medicine, 29 de abril de 2026