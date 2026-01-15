Cómo se hace una colonoscopia, la prueba que examina el interior del colon para detectar el cáncer

Un doctor realiza una colonoscopia (Shutterstock)

La colonoscopia es uno de los procedimientos médicos más importantes para la detección temprana y la prevención de enfermedades del colon y el recto, como el cáncer colorrectal. Se trata de un examen que permite al equipo médico observar directamente el interior del intestino grueso mediante un tubo largo y flexible llamado colonoscopio, que cuenta con una pequeña cámara en su extremo y que se introduce por el ano. Gracias a esta tecnología, es posible identificar inflamaciones, sangrados, pólipos y otros cambios anormales que podrían pasar desapercibidos con otros métodos diagnósticos.

Este procedimiento cobra especial relevancia en la prevención del cáncer colorrectal, una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo y cuyo desarrollo, en muchas ocasiones, ocurre a partir de los pólipos (crecimientos anormales del revestimiento del colon). Durante la colonoscopia, estos pólipos pueden detectarse y extirparse en el mismo acto médico, lo que reduce de forma significativa el riesgo de que evolucionen hacia un tumor maligno. Por este motivo, la colonoscopia no solo cumple una función diagnóstica, sino también preventiva.

La colonoscopia suele recomendarse como prueba de cribado a partir de los 45 o 50 años en personas sin factores de riesgo, y a edades más tempranas en quienes tienen antecedentes familiares de cáncer colorrectal, enfermedades inflamatorias intestinales o síntomas persistentes como sangrado rectal, dolor abdominal o cambios en el hábito intestinal.

Episodio: Cáncer de colon

Cómo se lleva a cabo la prueba

Antes del procedimiento, el paciente debe realizar una preparación intestinal estricta, que incluye una dieta especial y el uso de laxantes para limpiar completamente el colon. Según la Clínica Mayo, esta preparación es fundamental para obtener resultados precisos y evitar la necesidad de repetir el examen.

Durante la prueba, el paciente generalmente recibe sedación para minimizar las molestias. El procedimiento suele durar entre 30 y 60 minutos y, en la mayoría de los casos, se tolera bien. Aunque existen riesgos poco frecuentes (como sangrado o perforación del colon), la Clínica Mayo señala que las complicaciones graves son raras cuando la colonoscopia es realizada por profesionales experimentados. Tras el examen, es común experimentar hinchazón o gases leves, pero la recuperación suele ser rápida y el paciente puede retomar sus actividades normales al día siguiente.

Más allá de los aspectos técnicos, la Clínica Mayo enfatiza la importancia de la información y la comunicación entre el médico y el paciente. Comprender el objetivo del procedimiento, los beneficios y los posibles riesgos ayuda a reducir la ansiedad y favorece la adherencia a los programas de detección. En un contexto donde la prevención es clave, la colonoscopia se consolida como una herramienta esencial para cuidar la salud digestiva.

En España, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que más de 44.000 personas tenían cáncer colorrectal en 2025. Cada año, la enfermedad provoca más de 15.000 muertes, cifra que se ha reducido un 20% en las últimas dos décadas, en parte gracias a los programas de cribado y detección precoz. Pese a ello, es todavía el tumor más frecuente en nuestro país y el segundo más mortal, también a nivel mundial.