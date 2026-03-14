Salud

Descubren que la combinación de ciertos pólipos intestinales multiplicaría el riesgo de cáncer colorrectal

Una investigación australiana identificó que la coexistencia de adenomas y lesiones serradas en el colon incrementa hasta cinco veces las probabilidades de desarrollar patologías malignas, lo que plantea la necesidad de fortalecer los controles médicos y ajustar las estrategias de prevención

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La coexistencia de adenomas y
La coexistencia de adenomas y pólipos serrados en el colon aumenta en cinco veces el riesgo de cáncer colorrectal, según un estudio australiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal representa una de las principales causas de mortalidad oncológica en el mundo, con más de 1,9 millones de nuevos casos y aproximadamente 935.000 muertes anuales, conforme a los registros de la Organización Mundial de la Salud. Si bien los programas de detección temprana y los avances en endoscopía han mejorado los índices de supervivencia, nuevos estudios continúan revelando factores de riesgo que obligan a ajustar las estrategias de prevención.

En ese marco, una investigación reciente de la Universidad de Flinders en Australia advierte que la presencia simultánea de adenomas y pólipos serrados en el colon puede multiplicar hasta por cinco el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar tanto la vigilancia médica como la educación en salud digestiva.

El estudio, liderado por el epidemiólogo Molla Wassie y publicado tras analizar los resultados de más de 8.400 colonoscopias en centros especializados australianos, aporta evidencia de que casi el 50% de los pacientes con pólipos serrados también presentan adenomas. Esta coexistencia, denominada “lesiones sincrónicas”, representa un desafío para la práctica clínica, ya que implica rutas biológicas distintas hacia la transformación maligna y puede acelerar la aparición de lesiones precancerosas avanzadas.

Investigadores de la Universidad de
Investigadores de la Universidad de Flinders identificaron que casi el 50% de los pacientes con pólipos serrados presentan también adenomas, formando lesiones sincrónicas de alto riesgo (Roswel Park Institute)

Según Wassie, “los pólipos son frecuentes y, en la mayoría de los casos, benignos, pero la presencia conjunta de ambos tipos eleva significativamente el riesgo de cáncer o enfermedad intestinal grave y demanda un seguimiento más riguroso”.

La investigación detalla que tanto los adenomas como los pólipos serrados pueden evolucionar hacia el cáncer por mecanismos moleculares independientes, pero cuando coinciden, los riesgos se potencian y la progresión puede ser más rápida. El equipo de Flinders observó además que la frecuencia de estas lesiones sincrónicas ha sido subestimada en estudios anteriores, lo que podría haber llevado a infravalorar el verdadero riesgo en determinadas poblaciones.

Riesgo aumentado por la presencia conjunta de pólipos intestinales

Los datos del estudio demuestran que pacientes con adenomas y pólipos serrados simultáneos presentan un riesgo hasta cinco veces mayor de desarrollar lesiones precancerosas graves frente a quienes sólo tienen uno de los dos tipos. Este hallazgo obliga a revisar los protocolos de seguimiento y vigilancia, especialmente en personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal, enfermedades inflamatorias intestinales o antecedentes personales de pólipos previos.

Los adelantos en pruebas de
Los adelantos en pruebas de colonoscopia y detección precoz han mejorado la supervivencia frente al cáncer colorrectal, pero nuevos factores de riesgo exigen reforzar la vigilancia (REUTERS/Jean-Paul Pelissier/File Photo)

Wassie subrayó la importancia de que médicos y pacientes reconozcan el valor de la detección temprana y la necesidad de cumplir con los calendarios de revisiones recomendados. El trabajo enfatiza el papel coordinado de la atención primaria y la gastroenterología en la identificación y seguimiento de los pacientes con mayor riesgo, así como la actualización de las guías clínicas para el manejo de lesiones sincrónicas.

El informe también resalta que el riesgo podría estar subestimado en la práctica habitual debido a limitaciones en la caracterización histológica y la frecuencia de los controles, por lo que recomienda estrategias de cribado más intensas y personalizadas en estos casos.

La detección temprana y la vigilancia, claves para prevenir el cáncer colorrectal

El equipo de la Universidad de Flinders destaca que los programas de detección mediante colonoscopia resultan esenciales, sobre todo a partir de los 45 años o en personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal o enfermedades intestinales. La investigación identificó que los pólipos serrados pueden transformarse en cáncer en menos tiempo que los adenomas, lo que incrementa la urgencia de las intervenciones oportunas.

La detección y extirpación de estos pólipos en fases iniciales disminuye considerablemente la probabilidad de desarrollar cáncer avanzado. Por esa razón, los especialistas recomiendan consultar al médico de cabecera ante cualquier antecedente personal o familiar, y participar de los programas oficiales de detección ofrecidos por los sistemas de salud.

La detección temprana del cáncer
La detección temprana del cáncer colorrectal mejora el pronóstico y reduce la mortalidad en pacientes de alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio recibió financiamiento del programa cooperativo del sur para la prevención del cáncer colorrectal (SCOOP), del Programa Nacional de Hospitales de Demostración y de una beca del Consejo Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Australia (NHMRC), instituciones de referencia en investigación y prevención oncológica en la región Asia-Pacífico.

Para quienes han presentado ambos tipos de pólipos, la vigilancia ajustada mediante colonoscopias, según las recomendaciones personalizadas de los especialistas, puede ser determinante para reducir el riesgo de complicaciones graves a futuro. Los autores del estudio insisten en que la actualización constante de las pautas clínicas y el seguimiento individualizado constituyen las mejores estrategias para disminuir la incidencia y la mortalidad asociadas al cáncer colorrectal.

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