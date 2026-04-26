Por qué comer al aire libre una vez por semana puede reducir el estrés y mejorar tu bienestar mental, según expertos

Comer al aire libre una vez por semana puede mejorar la salud mental en forma inmediata, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios especialistas destacan que comer al aire libre una vez por semana puede aportar beneficios inmediatos a la salud mental. Esta práctica favorece la desconexión de las pantallas y del ritmo acelerado de la vida diaria, al crear un espacio de relajación que contribuye a recargar energías.

Según el portal estadounidense Real Simple, incorporar este hábito representa un recurso asequible para mejorar el bienestar en una sociedad expuesta al estrés y a la saturación tecnológica.

Datos de la Harvard T.H. Chan School of Public Health respaldan que la exposición frecuente a entornos naturales está asociada con una reducción de síntomas depresivos y niveles más bajos de estrés.

De acuerdo con expertos citados por Real Simple, la experiencia en entornos naturales reduce las distracciones y activa los sentidos, lo que ofrece un descanso reparador incluso después de una jornada exigente. Esta costumbre se considera efectiva para fortalecer la salud mental y fomentar la atención plena.

Comer al aire libre puede convertirse en un impulso inmediato para el bienestar mental. Según la terapeuta familiar Chloë Bean, de la Universidad de Pepperdine, este hábito tiene un efecto directo sobre el estado de ánimo y la calma psicológica.

En declaraciones a Real Simple, la especialista lo define como un “reinicio sorprendentemente poderoso” para el cerebro y el sistema nervioso. Cambiar la luz artificial por la natural y rodearse de vegetación ayuda a desacelerar tras la jornada, favoreciendo la conexión con el presente, el disfrute y la liberación de tensiones acumuladas.

Menos estrés y fatiga mental al comer al aire libre

La trabajadora social clínica y autora Amy Morin, integrante de la Universidad Estatal de Florida, resalta que el entorno natural ayuda a restablecer la energía mental gracias a los colores y sonidos, que no requieren un esfuerzo consciente del cerebro.

En declaraciones a Real Simple, Morin asegura que “incluso una comida corta al aire libre puede hacernos sentir revitalizados”.

Ambas especialistas sostienen que, tras un día agotador, el estrés aumenta, pero comer fuera facilita al cuerpo entrar en modo descanso y activar la respuesta fisiológica de relajación.

La respiración profunda durante las comidas fuera de casa potencia los efectos reparadores del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bean señala que comer al aire libre envía al cerebro la señal de que ya no debe mantener el rendimiento, sino buscar descanso. La respiración profunda y la conciencia del momento contribuyen a alcanzar un estado reparador tanto en el plano físico como psicológico.

El acto de comer fuera fomenta la atención plena de manera natural. Al encontrarse rodeados de la naturaleza, las personas perciben la temperatura, los olores y los sonidos sin necesidad de tratar de concentrarse. Morin destaca que el estímulo sensorial de un ambiente natural facilita la conciencia plena incluso para quienes no practican técnicas formales, por lo que la comida al aire libre es una forma sencilla de reconectar cuerpo y mente.

Bean agrega que resulta más fácil reconectarse consigo mismo al comer en el exterior, ya que esta experiencia activa los sentidos y aparta la atención de las preocupaciones diarias para centrarse en el disfrute del presente.

Comer fuera: un impulso social y emocional

Comer al aire libre también puede potenciar la conexión social al compartir la experiencia con familiares o amigos. Morin afirma en Real Simple que la ausencia de televisión, desorden y notificaciones digitales facilita conversaciones auténticas y espontáneas. El ambiente relajado contribuye a profundizar los lazos afectivos en cada encuentro.

Expertas señalan que compartir una comida tranquila en espacios naturales aporta sensación de seguridad y bienestar emocional

Desde la perspectiva corporal, Bean sostiene que compartir una comida tranquila en espacios naturales genera una sensación de seguridad. Según ambas expertas, estas experiencias resultan esenciales para el bienestar emocional y la creación de recuerdos significativos.

Cómo hacer del hábito de comer al aire libre una rutina

Para quienes desean adoptar la comida al aire libre como rutina semanal, existen estrategias que facilitan su incorporación. Elegir recetas sencillas, como ensaladas o sándwiches, ayuda a organizar y trasladar la comida fuera del hogar.

Bean recomienda, en declaraciones a Real Simple, seleccionar una noche fija cada semana —por ejemplo, los viernes— y convertirla en un ritual que marque el final de la jornada laboral.

Una noche fija a la semana, dedicada a comer fuera, puede convertirse en un ritual que marca el final de la jornada laboral

Es posible transformar la comida en un encuentro social en restaurantes con terraza, o bien llevar la comida para disfrutarla en un parque o jardín privado. Elementos como una manta, cestas o luces suaves pueden convertir cualquier espacio en un lugar agradable y personalizado.

Observar el entorno y comentar pequeños detalles durante la comida, como el canto de un pájaro o el color de las flores, fortalece la conexión y enriquece la experiencia compartida. Disfrutar juntos de la sencillez de cada momento convierte la rutina de comer fuera en una fuente constante de bienestar común.