Robo comando en un depósito de Lanús: se hicieron pasar por policías y robaron $20 millones

Las cámaras de seguridad del depósito captaron el robo (Video/@multimedioenlamira)

Un grupo armado tomó por asalto un depósito logístico de Mercado Libre ubicado en la localidad bonaerense de Lanús, y tras reducir a una decena de empleados, se llevaron unos 20 millones de pesos en efectivo de las dos cajas fuertes, además de un celular y las pertenencias de los empleados. Los delincuentes todavía están prófugos.

Todo comenzó el viernes 24 de abril al mediodía, en un galpón de la calle Potosí al 1800. Según pudo saber Infobae, los ladrones —al menos cuatro, aunque algunos testigos mencionaron hasta cinco— irrumpieron simulando un procedimiento policial y preguntaron por el encargado del lugar. Luego, uno de ellos sacó un arma y gritó: “¡Al piso! ¡Todos al piso, vamos!”.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, los asaltantes actuaron con precisión. Vestían chalecos y uniformes similares a los de la policía, lo que les permitió simular un operativo legítimo durante los primeros segundos. “Todos con documentación en mano”, exigió uno de ellos, mientras los empleados eran obligados a tirarse al piso.

Otro, a los gritos, remató: “¡Al piso! ¡Al piso! ¡Todos al piso, vamos!”. Los trabajadores obedecieron y quedaron amontonados entre escritorios.

Los empleados del depósito de Lanús fueron obligados a tirarse al piso durante el asalto

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el grupo ingresó apenas pasadas las 12:33. Un sujeto con chaleco antibalas y gorra con el logo de la Policía Bonaerense sacó un arma de fuego y comenzó a ordenar a los presentes, mientras sus cómplices —algunos encapuchados— vigilaban el resto del personal, que permanecía boca abajo en el suelo.

“¿Quién es la contadora?”, preguntó uno. Al identificarla, la obligó a levantarse. “Queremos la plata, nada más”, le dijo.

Durante el tiempo en que los delincuentes permanecieron en el depósito, al menos dos vigilaban a los empleados, mientras el resto recorría oficinas y otros sectores del galpón. “Los teléfonos. ¡Todos los teléfonos ahí!”, insistió uno de los asaltantes, antes de revisar mochilas y bolsillos.

Además del dinero en efectivo guardado en dos cajas fuertes, se llevaron celulares y otras pertenencias del personal.

Además del dinero en efectivo, los ladrones sustrajeron celulares y objetos personales de los empleados

Durante el robo, los asaltantes se comunicaban entre sí desde distintas habitaciones del galpón. “¡Acá hay paquetes!”, gritaba uno de ellos, mientras otro ordenaba: “¡No, pará, cerrame un poco la persiana! ¡Bajame un poco la persiana!”.

El video que registró el robo se corta a las 12.37, con los empleados todavía tirados en el piso y los delincuentes coordinando la retirada. Cuando los escucharon huir, los empleados se levantaron poco a poco y avisaron a la policía. De inmediato, personal de la Comisaría 7ª de Lanús acudió al lugar y les tomó la denuncia.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez. La instrucción judicial ordenó la intervención de la DDI para avanzar con las diligencias y el análisis de las cámaras de seguridad, además de la toma de declaraciones a las víctimas. Hasta el momento, no hay detenidos.