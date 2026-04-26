El descargo de Esteban Andrada tras su gravísima agresión a Pulido en Zaragoza-Huesca: la histórica sanción a la que se expone

El arquero argentino se mostró arrepentido por su violento accionar en la derrota del Real Zaragoza ante el Huesca

El arquero argentino Esteban Andrada quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una agresión que podría derivar en una sanción histórica en el fútbol español. El incidente ocurrió en los minutos finales del derbi entre el Real Zaragoza y el Huesca, por la segunda división de España, cuando Andrada le propinó un puñetazo al capitán rival, Jorge Pulido, después de ser expulsado. La reacción del guardameta generó un repudio generalizado tanto en el club como en la prensa española.

Tras el episodio, Andrada realizó un descargo público a través de los canales oficiales del Real Zaragoza, donde expresó su arrepentimiento: “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, afirmó el arquero. Añadió que fue una “situación límite” y remarcó que a lo largo de su carrera solo había sufrido una expulsión previa, en un contexto muy diferente: “Me salí de contexto y reaccioné de esa forma. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera”.

El argentino también pidió disculpas a Jorge Pulido: “Le quiero pedir perdón a Pulido porque somos colegas... me desconecté y aquí estoy para acatar lo que diga LaLiga”. Además, se mostró dispuesto a afrontar las consecuencias disciplinarias y a dialogar con las autoridades del torneo: “Estoy disponible para ello”, sostuvo.

El hecho ocurrió durante el tiempo de descuento, cuando el partido ya estaba marcado por la tensión de la lucha por la permanencia. Luego de recibir la segunda tarjeta amarilla por un empujón, Andrada arremetió contra Pulido y lo golpeó en el rostro, lo que desencadenó una pelea generalizada en el campo. El árbitro expulsó también a Daniel López (Huesca), que golpeó al arquero, y a Dani Tesende (Zaragoza), involucrado en el tumulto.

La agresión de Andrada podría tener consecuencias disciplinarias sin precedentes para el guardameta. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol analiza aplicar una sanción ejemplar, tomando como referencia antecedentes como el del “Mono” Burgos, quien recibió 11 partidos de suspensión en 1999 por una agresión similar, o el de Pepe en el Real Madrid, sancionado con 10 encuentros por una serie de incidentes violentos.

26/04/2026 Huesca - Real Zaragoza DEPORTES LALIGA

El reglamento prevé suspensiones de entre 4 y 12 partidos para agresiones sin lesión con el juego detenido, y que los agravantes podrían elevar la sanción. Además, sumaría una fecha adicional por la expulsión previa. Con solo cinco jornadas por disputarse, el castigo impediría que Andrada vuelva a jugar en la temporada y, según la normativa FIFA, cualquier suspensión pendiente deberá cumplirse en su próximo club, incluso si es fuera de España.

El impacto institucional en el Real Zaragoza fue inmediato. El club emitió un comunicado condenando los hechos y anunció que analizará medidas internas. El capitán Francho Serrano y el entrenador David Navarro ofrecieron disculpas públicas, subrayando que estos comportamientos no representan los valores de la entidad.

“Les quiero pedir disculpas a todo el mundo por lo que ha visto. Evidentemente hay líneas que no se pueden traspasar. Da igual lo que haya pasado en el partido. No como profesionales, sino como seres humanos. Lo mejor que podemos hacer es pedir disculpas y no darle vueltas, porque cualquier argumento que se quiera dar va a parecer una excusa y aquí no hay ninguna. He hablado con él (Andrada) porque además es un tipo tranquilo. Ya está. Insisto, él tiene su argumento pero hay líneas que no podemos traspasar", expresó el DT.

El comunicado de Zaragoza por la brutal agresión de Esteban Andrada

“En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival.

Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás.

Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible.

Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".