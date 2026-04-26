Honduras

El plazo de autopostulación al CNE y TJE vence hoy, Congreso Nacional iniciará la fase de análisis

Con el cierre del periodo de autopostulación, la comisión legislativa comenzará la revisión de expedientes y someterla al pleno del legislativo

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Algunos de los profesionales que han presentado su autopostulación para integrar el CNE y el TJE. (FOTO: X)
Algunos de los profesionales que han presentado su autopostulación para integrar el CNE y el TJE. (FOTO: X)

Con el cierre del plazo de autopostulación este domingo 26 de abril, el Congreso Nacional inicia una etapa decisiva para seleccionar a los nuevos funcionarios que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), dos organismos clave para la organización, supervisión y resolución de conflictos en materia electoral.

El proceso cobra especial relevancia porque las autoridades electas desempeñarán un papel central en la preparación y desarrollo de los futuros procesos electorales, y en la garantía de transparencia, legalidad y confianza ciudadana en los resultados.

La comisión especial legislativa designada por el Congreso Nacional revisará cada uno de los expedientes presentados por los aspirantes, lo que implica verificar el cumplimiento de requisitos legales, evaluar la trayectoria profesional y validar la documentación entregada.

Extienden plazo

Para ampliar la participación y evitar la exclusión por errores administrativos, se habilitó un periodo adicional de 48 horas para la subsanación de documentos. Este plazo permite que quienes ya hayan presentado su postulación corrijan inconsistencias o completen requisitos pendientes hasta el martes 28 de abril.

Dos logos sobre fondo blanco. A la izquierda, el logo del CNE con sus siglas y nombre completo. A la derecha, el logo del TJE con balanza de justicia y cajas de voto.
Aspirantes a cargos en el CNE y el TJE completan su proceso de inscripción, mientras el Congreso Nacional avanza hacia la fase de revisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades remarcaron que este beneficio no incluye a quienes no entregaron ningún documento dentro del plazo original, estableciendo así un límite preciso entre la flexibilidad administrativa y el cumplimiento de las normas.

Finalizada esta etapa, el proceso pasará a audiencias públicas previstas para el miércoles y jueves de la próxima semana. En estas audiencias, los diputados conocerán directamente a los aspirantes para evaluar sus propuestas, capacidades y criterios sobre temas electorales, además de examinar su independencia respecto a intereses partidarios.

Después, la comisión legislativa elaborará un informe que servirá de base para la elección en el pleno del Congreso Nacional. Para ser electos, los candidatos necesitan el respaldo de al menos 86 diputados, lo que exige acuerdos entre las diferentes bancadas políticas.

Funcionarios electorales

El diputado liberal Alberto Cruz destacó la necesidad de priorizar perfiles que ofrezcan imparcialidad y profesionalismo. Si bien reconoció que todas las fuerzas políticas pueden proponer candidatos, insistió en que la independencia respecto de las estructuras partidarias es esencial para prevenir conflictos futuros.

El debate por la integración de estos organismos refleja también las tensiones políticas entre partidos, sobre todo en cuanto a la participación de representantes del partido Libertad y Refundación (Libre). Desde el Partido Liberal manifestaron apertura, pero condicionada a que los aspirantes cumplan criterios definidos de autonomía.

El analista Germán Cálix explicó: “Este proceso no solo definirá nombres, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Congreso para alcanzar consensos y fortalecer la institucionalidad democrática del país”.

La Comisión Evaluadora recibe nuevos perfiles para cargos en órganos electorales. (FOTO: X)
La Comisión Evaluadora recibe nuevos perfiles para cargos en órganos electorales. (FOTO: X)

En términos prácticos, el CNE se encarga de organizar y administrar los procesos electorales, incluido el registro de partidos y candidatos, la logística de votación y la divulgación de resultados. El TJE, por su lado, tiene la función de resolver disputas y controversias derivadas de los comicios, garantizando el cumplimiento de la ley electoral.

La elección de sus integrantes abarca implicaciones políticas, técnicas y jurídicas, porque el desempeño de estos funcionarios será clave para la estabilidad y credibilidad del sistema electoral hondureño en los próximos años.

Con la culminación de la etapa de postulaciones, Honduras entra en una fase en la que la transparencia del proceso, la calidad de los aspirantes y la voluntad de consenso político serán determinantes para asegurar instituciones sólidas.

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