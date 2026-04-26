Temperaturas invernales y alerta por vientos en Buenos Aires: cómo estará el clima esta semana

El viento intenso se mantiene presente, la sensación térmica desciende en toda la provincia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una masa de aire polar avanza sobre el centro del país y dejará un intenso frío en Buenos Aires, con temperaturas de un solo dígito y alertas meteorológicas por vientos para gran parte de la provincia. El fenómeno, que se extiende desde la Patagonia, marca el inicio de una semana caracterizada por la estabilidad atmosférica, cielos despejados y la ausencia de lluvias.

El ingreso del aire frío se consolidó durante el domingo por la tarde, cuando un sistema frontal desplazó el aire templado hacia el noreste argentino. A partir de entonces, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano comenzaron a experimentar un descenso en la temperatura, acompañado de vientos del sur y baja humedad. El panorama climático se mantendrá durante toda la semana, de acuerdo con el modelo ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, por sus siglas en inglés) citado por el sitio especializado Meteored.

El lunes se presentará como el primer día con impacto pleno de la masa de aire polar en la región. La temperatura mínima en Buenos Aires descenderá hasta 7°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 18°C. El ambiente seco y los cielos despejados favorecerán una rápida caída de la temperatura tras la puesta del sol. La humedad relativa se mantendrá baja, lo que intensificará la sensación térmica durante las primeras horas del día. En el interior de la provincia, los registros serán aún más bajos, con valores cercanos a 2°C en zonas rurales del sur y oeste.

Las alertas meteorológicas emitidas para este lunes abarcan buena parte de la provincia de Buenos Aires. El mapa de alertas difundido muestra amplias zonas bajo nivel amarillo y naranja, lo que implica riesgos moderados a elevados, especialmente por las bajas temperaturas y la posibilidad de heladas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la persistencia del frío y recomendó medidas de precaución para actividades al aire libre y sectores vulnerables.

El SMN mantiene alertas vigentes por vientos en gran parte del territorio bonaerense

El martes, la tendencia fría se refuerza. El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires prevé una mínima de 8°C y una máxima de 20°C, con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones. El viento del sur se mantendrá, aunque con menor intensidad. La estabilidad atmosférica y la baja humedad continuarán dominando el escenario, lo que mantiene la sensación térmica en valores bajos, en especial al amanecer y durante la noche.

En el interior de la provincia y la región pampeana, el martes se espera la expansión del núcleo frío, con mínimas cercanas a 0°C en sectores del sur y oeste bonaerense, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis.

Por su parte, el miércoles se producirá una leve recuperación térmica diurna en la Ciudad de Buenos Aires, donde la máxima ascenderá a 23°C y la mínima llegará a 13°C. La probabilidad de lluvias sigue siendo baja, con apenas un 10% de chances durante la noche. Los vientos, algo más variables, y la humedad en aumento moderarán la sensación de frío. En el resto de la región pampeana, persistirán las mínimas bajas y el riesgo de heladas en zonas alejadas de la influencia marítima.

Para el jueves, el pronóstico indica temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 22°C en la Ciudad de Buenos Aires, sin lluvias y con cielo parcialmente soleado. El ambiente se mantendrá fresco, aunque la presencia de sol durante el día facilita un leve ascenso térmico. La humedad relativa comenzará a incrementarse, lo que suaviza la sensación térmica en horas centrales.

Cómo estará el clima durante el fin de semana largo

Las mínimas alcanzan valores de un dígito, la región pampeana enfrenta condiciones invernales anticipadas

Para el viernes, un nuevo descenso térmico llegará a la capital y alrededores. La mínima descenderá a 7°C y la máxima se ubica en 14°C. El viento del sur regresa con mayor intensidad, reforzando la entrada de aire frío y renovando el riesgo de marcas de un solo dígito. Las autoridades meteorológicas recomiendan prestar especial atención a la evolución de las temperaturas en zonas vulnerables, especialmente en la madrugada y al amanecer.

El sábado se observa una recuperación térmica, con temperaturas que oscilan entre los 12°C y los 20°C. El cielo se presentará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones se mantiene nula. El viento rotará al sector norte, anticipando condiciones más templadas para el inicio de la semana siguiente.

En el balance semanal, el fenómeno dominante es el avance de una masa de aire frío de origen polar sobre el centro y norte del país, con escasas lluvias y un descenso térmico marcado. La región pampeana permanecerá bajo condiciones de estabilidad atmosférica, favoreciendo la ocurrencia de heladas en áreas rurales y alejadas de la costa.

El frío polar se instalará en Buenos Aires y la región pampeana, imponiendo un escenario invernal anticipado y obligando a extremar precauciones ante las marcas mínimas previstas para los próximos días.