El impresionante accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en el Rally de Valonia

El choque de Jos Verstappen durante el Rally de Valonia en Bélgica (X: @RallyeSport)

La participación de Jos Verstappen en el Rally de Valonia terminó abruptamente tras un accidente de alto impacto que generó alarma entre los presentes. El neerlandés de 54 años, reconocido en el mundo automotor tanto por su pasado en la Fórmula 1 como por ser el padre de Max Verstappen, enfrentó una situación límite cuando su Škoda Fabia RS Rally2 terminó volcado tras un fuerte choque contra un árbol.

El hecho ocurrió en un tramo veloz de la competencia, en la región de Namur, Bélgica. Todo se desencadenó cuando el expiloto de Fórmula 1 perdió el control del vehículo, que salió disparado del camino y volcó. Las imágenes posteriores, que circularon en redes sociales y medios especializados, mostraron al auto completamente destruido, con daños severos en la carrocería y el resto de la estructura.

Jos Verstappen suma otro episodio desafortunado a su experiencia en el automovilismo (REUTERS/Stephanie Lecocq)

A pesar de la espectacularidad del accidente, tanto Jos Verstappen como su copiloto Jasper Vermeulen lograron salir por sus propios medios, sin lesiones de consideración. La rápida reacción de ambos y el uso de las medidas de seguridad propias de este tipo de competencias resultaron clave para evitar consecuencias más graves.

El Rally de Valonia, conocido por sus rutas de alta velocidad y tramos exigentes, ha cobrado notoriedad por las dificultades que presenta a los pilotos. Las secciones apretadas y curvas pronunciadas, combinadas con largas rectas, exigen máxima concentración y pericia. El accidente de Verstappen se sumó a la lista de episodios que marcaron su experiencia en la competencia en los últimos años.

No es la primera vez que el neerlandés atraviesa una situación de riesgo en el rally. En junio del año pasado, durante el Royal Rally de Escandinavia, también debió abandonar tras un vuelco que destrozó su vehículo. En ese entonces, el copiloto Renaud Jamoul acompañaba a Verstappen en la travesía sueca, y ambos salieron sin heridas de consideración pese a la violencia del impacto. Según narraron después, pese a lo ocurrido, lograron sobreponerse.

Jos junto a su hijo Max Verstappen (REUTERS/Ricardo Arduengo)

A lo largo de su carrera, Verstappen demostró versatilidad y resistencia frente a los desafíos que plantea la competición automovilística. Tras su paso por la Fórmula 1 en las décadas de 1990 y 2000, y su victoria en las 24 Horas de Le Mans en la categoría LMP2 en 2008, decidió volcarse de lleno al rally, donde se consagró como campeón nacional en Bélgica.

En 2024, en el Rally de Ypres, también en Bélgica, protagonizó otro accidente que obligó a su retiro anticipado, mientras su hijo Max disputaba el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1. Este historial de situaciones límite evidencia tanto la exigencia de las rutas como la naturaleza imprevisible de las competencias de rally.

Mientras tanto, la familia Verstappen continúa siendo protagonista en el automovilismo internacional. Max Verstappen, actual tetracampeón de Fórmula 1, sigue cosechando éxitos en los circuitos del mundo, mientras busca clasificar a las 24 Horas de Nürburgring, que se celebrarán el próximo 16 de mayo y el siguiente compromiso en la máxima categoría será el Gran Premio de Miami.