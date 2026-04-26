América Latina

La dictadura de Cuba condenó a tres funcionarios a penas de hasta 15 años de prisión por supuesta malversación

Los acusados fueron hallados culpables de falsificar documentos bancarios y comerciales para desviar fondos públicos

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Varias personas esperan en el exterior de un banco con la esperanza de poder retirar pesos cubanos de un cajero automático, en La Habana, Cuba, el 22 de abril de 2024. Cada vez más cubanos tienen que lidiar con la escasez de dinero en efectivo en el país (AP Foto/Ariel Ley)
Varias personas esperan en el exterior de un banco con la esperanza de poder retirar pesos cubanos de un cajero automático, en La Habana, Cuba, el 22 de abril de 2024. Cada vez más cubanos tienen que lidiar con la escasez de dinero en efectivo en el país (AP Foto/Ariel Ley)

El Tribunal provincial de Santiago de Cuba (este) sancionó a tres funcionarios en cargos económicos de empresas estatales a penas de 10, 14 y 15 años de prisión, acusados de falsificación de documentos bancarios y de comercio para cometer malversación, informaron este domingo medios estatales.

Dos de los condenados se desempeñaban como contadores en una unidad de la Empresa de Conservas y Vegetales de Santiago de Cuba, y una tercera era económica de una cooperativa de crédito y servicios, una modalidad de asociación agrícola que entre sus funciones gestiona créditos bancarios para sus miembros.

Un reporte de la web Cubadebate refiere que los acusados desviaron un total de 5.175.504 de pesos cubanos (43.129 dólares al cambio oficial de 1 por 120 para personas físicas) a una cuenta personal, de los que se repartieron 3.986.504 (33.221 dólares).

Además, uno de ellos cambió su parte del dinero sustraído por 2.000 dólares a un cuarto implicado, que en el juicio fue sancionado con una multa de 600 cuotas de cuarenta pesos cubanos cada una por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.

El tribunal calificó los hechos como falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado para cometer malversación, delitos que tiene un marco sancionador de ocho a veinte años de privación de libertad.

Como sanciones accesorias, el tribunal impuso a los tres principales condenados la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del territorio nacional, y a dos de ellos la prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio, además de abonar a la entidad afectada, el total del dinero malversado.

La dictadura cubana mantiene una retórica de estricto combate contra la corrupción. El año pasado condenó por espionaje y corrupción al ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, el mayor alto cargo condenado en años en la isla.

Apagones en Cuba

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)
Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Por otra parte, los apagones simultáneos afectarán este domingo hasta el 45 % del territorio de Cuba en el horario “pico”, el de máxima demanda de energía, según los datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La afectación prevista para esta jornada es la mayor registrada desde el pasado 19 de abril cuando comenzó a mostrar un descenso, que se mantuvo entre el 33 y el 39 % reportado el sábado último, frente a tasas que en meses anteriores llegaron a sobrepasar el 60%.

Esa disminución, según las autoridades cubanas, está relacionada con la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo, con 100.000 toneladas de crudo (unos 730.000 barriles).

Pero las previsiones indican que la isla dispondrá del combustible refinado de ese envío “hasta finales del presente mes”, según explicó el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de esta jornada una capacidad de generación de 1.735 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit —la diferencia entre oferta y demanda— será de 1.365 MW y la afectación estimada —lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados— alcanzará los 1.395 MW.

(Con información de EFE)

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