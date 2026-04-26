Panamá entra en la recta final para aprobar o no el uso obligatorio del 10% de etanol en la gasolina

Luego de ser discutido en la Comisión de Comercio, el uso del etanol en la gasolina pasó al pleno de la Asamblea Nacional.

Panamá se enfrenta desde este lunes a la aprobación o no del proyecto de ley 443, que propone el uso obligatorio de un 10% de etanol en la gasolina.

La medida, a tomarse en la Asamblea Nacional marcha a contrarreloj, toda vez que el Órgano Legislativo entra el jueves en el periodo de recesión de su periodo ordinario y vuelve a sus funciones el próximo 1 de julio, a menos que el presidente José Raúl Mulino llame a sesiones extraordinarias.

El miércoles pasado el debate volvió al hemiciclo en medio de custionamientos sobre su viabilidad y posibles efectos adversos en el mercado.

La intención de utilizar el biocombustible en las gasolinas ya fracasó en 2013, 2014 y en 2024.

La pasada administración del presidente Laurentino Cortizo tenía programado que al 1 de septiembre de 2024 la mezcla del 5% sería obligatoria, en tanto que al 1 de abril de 2025 sería de 7% y al 1 de abril de 2026 sería del 10%.

En el año agrícola 2023-2024 en Panamá se sembraron 24,730 hectáreas de caña, según el último Censo Agropecuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el país el área sembrada de caña ha ido en declive: 40,555 hectáreas durante el año agrícola 2016-2017, cifra que bajó a 36,972 hectáreas en 2020-2021 y a 24,444 hectáreas en 2021-2022, mientras que durante el año agrícola 2023-2024 fue de 24,730 hectáreas, esta última cifra de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2024.

Por conducto de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la administración Mulino presentó ante el Órgano Legislativo un proyecto que en una primera etapa indica el uso obligatorio en la gasolina de un 10% de etanol.

La propuesta cuenta con el aval del sector empresarial e industrial, agrupado en la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), que reconoce que inicialmente no se alcanzará el 100% del abastecimiento, pero que con el tiempo este irá creciendo hasta cumplir con la demanda nacional.

“El etanol es un combustible de origen biológico utilizado a escala global. Más de 60 países ya lo han incorporado en su matriz energética, en general con mezclas al 10%, como se propone en Panamá. Hoy tenemos la gran seguridad de que funciona perfectamente en todos los motores mejorando la combustión en los automóviles”, afirmó durante una visita al país el especialista Internacional en Biocombustibles del IICA, Agustín Torroba.

En Panamá el tema de los biocombustibles cobra cada vez más mayor beligerancia, y en septiembre próximo la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Azucalpa realizarán lo que han denominado la “Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos 2026”.

Cuatro empresas azucareras han mostrado interés en participar en la producción de etanol.

El evento girará bajo el lema “Descarbonizando la tierra, los cielos y los mares” y girará en torno a combustibles sostenibles de aviación, biocombustibles marítimos y biocombustibles terrestres.

La Cumbre se dará, según sus organizadores, en un contexto donde el mercado global de biocombustibles líquidos continúa consolidando su tendencia alcista.

Así, indican que en 2024 la producción mundial superó los 197 millones de m³, registrando un crecimiento del 7% respecto al año anterior y del 53% acumulado en la última década. El consumo global alcanzó los 185 millones de m³, con un alza anual del 5%.

Los biocombustibles son una de las formas más rápidas de descarbonizar el transporte, no sólo terrestre, sino que son una de las pocas vías para reducir las emisiones en sectores de difícil descarbonización, como el de la aviación y el marítimo.