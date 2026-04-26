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La despedida a Adolfo Aristarain: Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y el mundo artístico homenajean al director en las redes

Actores, cineastas, periodistas y figuras del mundo del espectáculo le dedicaron palabras de tristeza, afecto y reconocimiento para el autor de películas como Martín (Hache) y Tiempo de revancha

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La actriz homenajeó al gran director que murió a los 82 años (Video: Instagram)

La despedida a Adolfo Aristarain en redes sociales reunió mensajes de actores, cineastas, periodistas y figuras del espectáculo. Diversos referentes del ámbito artístico expresaron tristeza, afecto y reconocimiento hacia el director, quien murió en Buenos Aires a los 82 años. Entre su obras más conocidas se cuentan Un lugar en el mundo, La ley de la frontera y Tiempo de revancha.

Griselda Siciliani publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Aristarain trabajando con su cámara, acompañada por el mensaje: “Adolfo Aristarain. Gracias”. Además, compartió una escena de Martín (Hache), película en la que aparece Cecilia Roth.

adolfo aristarain

La actriz y directora Dolores Fonzi también manifestó su pesar a través de redes sociales. En su publicación escribió: “Qué pérdida más grande. QEPD”, junto a un corazón negro.

Retrato de Adolfo Aristarain, un hombre mayor con barba y cabello blanco, mirando pensativo hacia la izquierda, con estanterías llenas de libros al fondo
La actriz Dolores Fonzi compartió un emotivo mensaje en redes sociales expresando su profundo dolor por el fallecimiento del reconocido director de cine, Adolfo Aristarain.

Desde la Asociación Argentina de Actores se expresaron sobre la partida de Aristarain: “Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor”.

El director, nacido en 1943 en el barrio porteño de Parque Chas, dejó una filmografía considerada esencial y fue recientemente distinguido con la Medalla de Oro 2024 otorgada por la Academia de Cine por su papel fundamental en la historia del cine en español. Fue el primer director argentino en recibir este reconocimiento, que la Academia justificó por su contribución decisiva al cine argentino y su aporte a la cinematografía en español. Entre sus distinciones más destacadas figuran el Goya a la Mejor Película Iberoamericana por Un lugar en el mundo y el Goya al Mejor Guion Adaptado por Lugares comunes.

adolfo aristarain
El mensaje de luto de la Asociación Argentina de Actores

En el acto de entrega de la Medalla de Oro, Aristarain expresó: “El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”. Su carrera mantiene un vínculo estrecho con España, país donde residió siete años y rodó varias de sus películas más reconocidas. Trabajó con figuras como Mario Camus, de quien fue asistente de dirección y colaborador en guiones, así como con directores internacionales como Sergio Leone, Lewis Gilbert y Gordon Flemyng.

El recorrido de Aristarain en la industria incluyó múltiples roles: comenzó como meritorio, se formó como sonidista, montador, ayudante de producción y dirección, e incluso apareció en la película Dar la cara de José Martínez Suárez. La colaboración con su maestro Mario Camus y con su guionista Kathy Saavedra, a quien atribuyó haber evitado la sensiblería en sus trabajos, marcó la profundidad de sus relatos. Se definía como un cineasta autodidacta y un apasionado del séptimo arte desde la infancia, influido por directores como John Ford y Alfred Hitchcock, cuyas huellas son perceptibles en su estilo narrativo.

Entre los artistas más presentes en su obra se destacan Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro. El propio Aristarain señalaba que sin sus intérpretes “hubiera sido imposible hacer películas”. Su filmografía abarca títulos centrales como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma, su última producción.

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