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Las frases icónicas de Luis Brandoni que quedaron para siempre en el recuerdo del cine argentino

Del irónico “tres empanadas” al furioso “ahí lo tenés al pelot...”: los diálogos del actor que ya son parte de una leyenda nacional

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Luis Brandoni pasó a la historia con la icónica frase de las "tres empanadas" en la película Esperando la Carroza (Youtube)

Este lunes, el espectáculo argentino atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de Luis Brandoni. El reconocido actor, de 86 años, había sido internado hace nueve días en el Sanatorio Güemes luego de una caída doméstica que terminó provocándole un hematoma subdural en la cabeza. Su salud se fue deteriorando con el correr de los días y finalmente falleció durante la madrugada del lunes 20 de abril. La noticia, confirmada oficialmente por Multiteatro a través de su cuenta de X, movilizó a colegas, amigos y fanáticos que hoy despiden a un verdadero ícono de la cultura nacional. En medio del dolor, algunas de sus frases más recordadas volvieron a circular y a emocionar en las redes y en la memoria popular.

A lo largo de su carrera, Brandoni se destacó por su talento, su oficio y por dejar en cada personaje una impronta única. Fue dueño de un estilo que combinaba la ironía, el humor y una mirada profunda sobre la sociedad y la vida cotidiana, regalando escenas y líneas que quedaron grabadas para siempre en la historia del cine y la televisión argentina.

"Ahí lo tenés al pelotudo", le dedica Brandoni a Cacho, el adolescente que encarnaba Darío Grandinetti con camiseta de Boca (Youtube)

En Esperando la carroza, una de las comedias más emblemáticas de la filmografía nacional, Brandoni supo brillar con frases que hoy son parte del habla popular. “Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabés lo que tenían para comer? Tres empanadas”, decía su personaje, en una de las escenas más celebradas y citadas de la película. Otra de sus intervenciones inolvidables en esa misma película fue un breve pero contundente. “Ahí lo tenés al pelot...”, expresión que se popularizó y que hoy, décadas después, sigue siendo utilizada en contextos de todo tipo, como un guiño y un homenaje a ese humor ácido que caracterizaba a Brandoni y a la película.

Luis Brandoni se destacó por su frase "le llenaron la cocina de humo", en alusión al personaje de su hija embarazada (Youtube)

El actor también dejó su sello en Cien veces no debo, donde compartió elenco con Andrea del Boca y Norma Aleandro. Allí, ante la noticia del embarazo de su hija, su personaje lanzó: “¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hijo! ¡Le inflaron el bombo!”, una frase que, desde la ironía, sintetizaba el desconcierto y el humor ante las situaciones inesperadas de la vida familiar y que, además, dejaron su huella en el humor argentino.

En el drama Made in Argentina, bajo la dirección de Juan José Jusid, Brandoni mostró su faceta más profunda encarnando a Osvaldo, un exiliado en Nueva York. En un intercambio que quedó en la memoria del cine nacional, su personaje confesaba a Cacho, interpretado por Hugo Arana: “En todo Nueva York, yo no puedo tomar un café con nadie, eso es el exilio, ¿me entendés?”. “Sí, ya sé. Ya entendí”, le respondía su amigo. El diálogo, sencillo pero desgarrador, resumía el dolor del desarraigo y la nostalgia por la tierra propia.

El personaje de Luis Brandoni reflexiona sobre su exilio y cómo vivió estar alejado de su país (Youtube)

Ya en tiempos recientes, Brandoni impactó con su papel en Mi obra maestra, estrenada en 2018, donde interpretó a Renzo Nervi, un pintor en decadencia. En una de las escenas más recordadas, Renzo se niega a pagar la cuenta en un restaurante y le advierte al mozo: “Eso sí, te aclaro, no me traigas la cuenta, porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Como lo escuchas, la cuenta no la voy a pagar”. El personaje argumenta que su aporte artístico durante 50 años es suficiente pago, en una muestra de la ironía y la incorrección política que Brandoni supo manejar con maestría.

Brandoni fue mucho más que un actor talentoso: fue un verdadero referente, un símbolo de varias generaciones y un hombre comprometido con su oficio hasta el último día. A lo largo de seis décadas, supo construir personajes entrañables, conmover y hacer reír, y dejar en cada obra una huella inconfundible. Su voz y sus frases seguirán resonando en la memoria colectiva del espectáculo argentino, como testimonio de una carrera marcada por la pasión, la entrega y la autenticidad.

El reconocido actor protagonizó una desopilante escena al negarse a pagar la cuenta en un restaurante (Youtube)

Las redes sociales y los medios se llenaron de homenajes, anécdotas y fragmentos de sus trabajos más icónicos, confirmando que el legado de Luis Brandoni será eterno. En cada cita, en cada escena recordada, en cada sonrisa generada, vive la historia de un artista que supo conectar con su tiempo y con la gente. Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero también la certeza de que el arte y la cultura argentina le deben mucho de su identidad y su grandeza.

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