Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones este lunes 20 de abril

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.390 para la venta en el Banco Nación. El viernes tocó los $1.375, su valor más bajo desde el 9 de octubre del año pasado. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.389,01 para la venta y $1.339,40 para la compra.
En las últimas ruedas operativas la cotización del dólar pareció estar buscando un piso. Este viernes la divisa inició las operaciones en baja, pero la tendencia se revirtió al promediar la rueda mayorista, en un comportamiento que podría estar marcando ese límite.
El BCRA compró más de USD 6.000 millones en 2026
El Banco Central absorbió el viernes USD 95 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 20,5% de la oferta de contado. La entidad acumula un saldo a favor de USD 1.634 millones en abril, que se extiende a USD 6.020 millones desde el 2 de enero.
Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 160 millones, a USD 45.791 millones, con la contribución de la suba de 1,5% en la cotización del oro, en los USD 4.879,50 la onza.
El dólar blue, a 1.410 pesos
El dólar blue descontó cinco pesos el viernes, a $1.410 para la venta; en la semana pasada cedió 20 pesos o 1,4 por ciento. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390 para la compra.