Cuántos pasos diarios recomiendan los expertos para reducir la grasa abdominal

Caminar al menos 8.200 pasos diarios favorece la reducción de la grasa abdominal y mejora la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de la grasa abdominal es un objetivo frecuente entre quienes buscan mejorar su salud y apariencia. Diversos estudios y recomendaciones de expertos establecen que caminar puede ser una estrategia eficaz si se alcanzan determinados pasos al día y se mantiene un adecuado equilibrio calórico. Practicar actividad física a diario y adoptar una alimentación balanceada favorece una mejor composición corporal y ayuda a prevenir enfermedades crónicas asociadas al exceso de grasa visceral.

Para reducir la grasa abdominal caminando, los expertos aconsejan acumular entre 8.200 y 10.000 pasos al día. De ese total, por lo menos 3.500 pasos deben realizarse a un ritmo moderado o intenso. Además, es fundamental mantener un déficit calórico, esto es, consumir menos calorías de las que el cuerpo gasta durante la jornada.

Caminar regularmente tiene beneficios para la salud general y, en particular, para la prevención de enfermedades cardíacas, diabetes tipo dos e hipertensión. La grasa abdominal implica riesgos adicionales, ya que su acumulación se asocia a mayor probabilidad de desarrollar complicaciones metabólicas y cardiovasculares, según mencionó la Asociación Americana del Corazón.

Cuántos pasos diarios ayudan a reducir la grasa abdominal

La grasa abdominal elevada se asocia a mayores riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e hipertensión (Freepik)

Las recomendaciones internacionales, como las de la Organización Mundial de la Salud, señalan que caminar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios contribuye a la salud global y puede ayudar a mantener el peso. Sin embargo, quienes quieren bajar de peso y centrarse en la zona abdominal deberían fijarse la meta de entre 8.200 y 10.000 pasos al día.

Esta cifra se apoya en un estudio de la Universidad de Vanderbilt publicado en Nature Medicine, que vinculó este rango con una protección significativa contra la obesidad y enfermedades crónicas. A esta suma se llega integrando las caminatas cotidianas y ejercicios planeados, y se sugiere que al menos 3.500 pasos sean realizados a mayor intensidad.

Según investigaciones citadas por diferentes fuentes, alcanzar 10.000 pasos diarios tiene un impacto destacado en la pérdida de peso cuando se combinan tramos de alta intensidad. No obstante, un aumento respecto al nivel habitual aporta beneficios, ya que incrementa el gasto calórico y fomenta la adherencia a la actividad física.

Un meta-análisis en JAMA Network Open valida que aumentar el ejercicio aeróbico semanal reduce cintura y grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar 1.000 pasos extra al día puede facilitar la quema de entre 30 y 50 calorías. Esta cifra varía en función de factores como la velocidad, la inclinación o el uso de peso adicional durante el paseo. Consolidar este hábito en la rutina eleva las probabilidades de reducir el tejido adiposo de forma sostenible.

Un reciente metaanálisis publicado en JAMA Network Open analizó más de 100 estudios y confirmó que incrementar la duración semanal de ejercicio aeróbico, como la caminata rápida, favorece la reducción de la circunferencia de cintura y la grasa corporal.

Los autores señalaron que realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana, y preferentemente acercarse a 300 minutos, se asocia con mayores descensos en la grasa abdominal, consolidando la utilidad de la caminata frecuente e intensa como estrategia efectiva para mejorar la composición corporal y la salud metabólica.

Intensidad, déficit calórico y recomendaciones complementarias

Combinar caminatas con ejercicios de fuerza y una dieta balanceada multiplica los beneficios sobre la composición corporal

Se aconseja que por lo menos 3.500 pasos diarios sean efectuados a ritmo moderado o alto para optimizar la quema de calorías. Este criterio de intensidad es respaldado por investigaciones publicadas en JAMA Internal Medicine, que asocian la velocidad de la caminata (cadencia) con mayores beneficios metabólicos que la simple acumulación de pasos lentos.

El verdadero factor decisivo es el déficit calórico: solo cuando la ingesta energética es menor que el gasto diario, el cuerpo recurre a las reservas de grasa para obtener energía. Por ello, caminar y mantener una dieta adecuada son acciones complementarias para alcanzar y sostener este déficit sin perder nutrientes ni vitalidad, según mencionó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las pautas generales refieren que las personas adultas deberían realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico de intensidad moderada, dentro de los cuales la caminata puede ocupar un lugar central.

Caminar forma parte de un enfoque integral para cuidar la salud y la figura, pero su impacto se multiplica al combinarse con ejercicios de fuerza y una alimentación balanceada. De este modo, se consolida como un recurso valioso para mejorar la composición corporal a largo plazo.