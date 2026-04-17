Colágeno o biotina: qué recomiendan los especialistas para mejorar la piel y el cabello

La confusión sobre los beneficios del colágeno y la biotina para piel, cabello y uñas es común entre los consumidores de suplementos alimenticios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión sobre el uso de colágeno y biotina para mejorar la piel, el cabello y las uñas es frecuente entre quienes buscan alternativas en suplementos alimenticios. El portal de salud Prevention consultó a una dermatóloga y a una dietista para precisar cómo actúan estos compuestos, cuáles son sus beneficios comprobados y en qué situaciones es necesario extremar precauciones.

El suplemento más adecuado depende del objetivo específico. Según especialistas citadas por Prevention, el colágeno podría favorecer la elasticidad y firmeza de la piel, mientras que la biotina suele recomendarse en casos de caída del cabello o fragilidad de las uñas. Ambos compuestos pueden obtenerse a través de la alimentación y, si bien los suplementos suelen ser seguros, la eficacia real varía en cada caso. Es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier régimen.

Diversos estudios y especialistas coinciden en que el colágeno es una proteína esencial para mantener la integridad de la piel, las articulaciones y los tejidos conectivos. Su producción natural disminuye con la edad, especialmente después de la menopausia, lo que puede generar arrugas, molestias articulares y menor elasticidad cutánea.

La dermatóloga Dara Spearman, de Cleveland Clinic, explicó a Prevention que cualquier persona puede incrementar la ingesta de colágeno para mejorar la hidratación, elasticidad y firmeza de la piel. Un estudio citado por el medio observó mejoras en la hidratación y elasticidad cutánea tras el consumo de suplementos en comparación con placebo.

Beneficios y limitaciones del colágeno en piel y articulaciones

El colágeno también es popular entre deportistas y personas en recuperación, ya que distintos ensayos han señalado que su consumo podría aliviar el dolor articular y favorecer la reparación del cartílago en casos de osteoartritis. Esta proteína se encuentra en alimentos como el caldo de huesos, la piel de pollo y el pescado con piel. Según Spearman, consumir frutas, verduras, frutos secos y semillas aporta los aminoácidos necesarios para que el organismo produzca colágeno de manera natural.

Especialistas destacan que el colágeno favorece la elasticidad y firmeza de la piel, mientras la biotina se recomienda para la caída del cabello y uñas frágiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes optan por suplementos pueden elegir entre colágeno en polvo, cápsulas y líquidos. La dermatóloga recomienda la presentación líquida, ya que su forma hidrolizada, fragmentada en péptidos, facilita una absorción más inmediata por parte del cuerpo. Aunque el colágeno suele considerarse seguro, Spearman advirtió que puede provocar molestias digestivas en algunas personas. Además, los suplementos de calidad suelen tener un costo elevado, lo que puede dificultar su acceso.

Biotina: salud del cabello y uñas, ventajas y advertencias

La biotina, o vitamina B7, participa en el metabolismo energético y, según la dietista Lauren Manaker, “apoya cabello, piel y uñas sanos”. Una deficiencia puede relacionarse con cabello más fino y uñas quebradizas, aunque en personas sin déficit, los beneficios son menos evidentes. La mayoría de los ensayos concluyen que la biotina es útil sobre todo en casos de carencia; su aporte adicional no ha demostrado ventajas significativas en la población general.

La biotina es hidrosoluble y el excedente suele eliminarse por la orina, lo que favorece su seguridad si se administra con responsabilidad. Este nutriente está presente en nueces, huevos, pescados, batatas y hongos, y se comercializa en cápsulas, tabletas, gomitas masticables y perlas.

La biotina, conocida como vitamina B7, cumple un rol clave en el metabolismo energético del organismo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spearman advirtió que el principal riesgo de la biotina es la posibilidad de alterar ciertos análisis de laboratorio, como los de tiroides, enfermedades cardíacas, embarazo, anemia o algunos tipos de cáncer, lo que puede llevar a resultados incorrectos y complicar diagnósticos.

Además, medicamentos como antibióticos o antiepilépticos pueden reducir su absorción. Por estas razones, “es esencial consultar con el médico antes de iniciar su consumo, especialmente si se toman otros fármacos o se prevén estudios de laboratorio”. La especialista señaló que la biotina es segura para la mayoría, aunque ocasionalmente puede provocar molestias digestivas leves, que suelen minimizarse al tomarla junto con alimentos.

¿Colágeno, biotina o ambos?: qué recomiendan los expertos

La elección entre colágeno y biotina debe ajustarse al objetivo. Spearman resumió para Prevention: “Si la prioridad es la elasticidad de la piel o evitar arrugas, el colágeno puede ser más adecuado. Si el problema es la caída de cabello o las uñas frágiles, la biotina puede resultar más conveniente”. La evidencia científica en torno al colágeno es más sólida, mientras que los beneficios de la biotina en personas sin déficit nutricional se basan principalmente en experiencias individuales.

Un estudio citado por Prevention demostró mejoras significativas en la hidratación y elasticidad cutánea al consumir suplementos de colágeno en comparación con placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos suplementos se consideran generalmente seguros si se utilizan con orientación profesional y en dosis apropiadas. Las especialistas subrayan la importancia de priorizar las fuentes alimentarias y solicitar orientación médica personalizada antes de incorporar suplementos, ya que las necesidades pueden variar considerablemente entre personas.

En determinadas situaciones y bajo valoración médica, la combinación de ambos suplementos puede contemplarse, ya que cada uno aporta beneficios diferentes y suele tolerarse bien si se emplea bajo supervisión. Prevention enfatizó que la decisión de tomar colágeno, biotina o ambos debe fundamentarse en los objetivos personales y en la evaluación cuidadosa de los posibles riesgos junto al profesional de la salud.