El Salvador

La demanda de sistemas solares aumenta en hogares y empresas entre 2025 y 2026

La diversificación en el consumo energético ha contribuido al uso de fuentes limpias, con resultados en ahorro económico para industrias y comercios, así como una disminución en la generación de gases contaminantes para el ambiente

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Vista de paneles solares en primer plano bajo cielo azul, con un edificio residencial blanco, una nave industrial gris y un edificio de oficinas al fondo.
El crecimiento de la demanda de sistemas solares en El Salvador se proyecta en un 20 a 30 % entre 2025 y 2026, impulsado por beneficios fiscales y ahorro energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento reciente en la demanda de sistemas solares se ha dado tanto a nivel residencial como en sectores industriales y empresariales, con un crecimiento estimado entre 20 y 30 % en el periodo de 2025 a 2026. Esta tendencia responde a la búsqueda de alternativas que permitan reducir el gasto energético, según Sofía Leiva, jefa de mercadeo de Inverlec Solar Energy Merelec.

En el segmento residencial, una vivienda con un consumo mensual de $300 en energía eléctrica puede reducir su factura hasta $40 tras instalar paneles solares.

Esta reducción, junto con los incentivos de la nueva ley de apoyo a la generación renovable —actualmente en manos de la SIGET—, facilitará el acceso a estas tecnologías. La normativa contempla un ahorro del 13 % por deducción del IVA y la posibilidad de deducir el impuesto sobre la renta.

El acceso a la energía solar ya no está limitado a familias con altos ingresos. La tendencia se ha extendido a más hogares, comercios e industrias en los últimos dos años.

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Primer plano de una mano sosteniendo una factura de electricidad con una reducción a $40, y una casa en El Salvador con paneles solares en el tejado bajo un cielo azul.
Los hogares pueden reducir su factura eléctrica de $300 a $40 al instalar paneles solares, respaldados por incentivos de la nueva ley de apoyo a la generación renovable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la industria de alimentos y bebidas, el uso de energía solar permite cubrir tanto la necesidad de calor para el procesamiento como la de frío para la conservación.

Un caso destacado es el de una fábrica de dulces que, al incorporar energías renovables en sus procesos, logró reducir 319.6 toneladas de CO₂ en un año y obtuvo un ahorro de hasta $60,000 anuales.

La instalación de paneles solares produce un efecto de sombra que puede disminuir la temperatura interna en techos industriales o comerciales hasta en dos grados centígrados, lo que repercute en la reducción del uso de aire acondicionado y el consumo eléctrico.

El funcionamiento de los paneles depende de la luz solar. Aunque en días nublados la generación disminuye, el sistema sigue operando siempre que haya luz. Por la noche cesa la producción, por lo que algunos usuarios optan por sistemas de baterías para el respaldo nocturno.

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La acumulación de suciedad, polvo o humo en los paneles puede reducir la eficiencia del sistema más que un día nublado. Por este motivo, existen servicios de mantenimiento y limpieza periódica, así como sistemas de monitoreo digital que notifican cualquier disminución en la producción y facilitan una revisión oportuna.

Campo de paneles solares en El Salvador bajo un cielo nublado, con grandes volcanes y vegetación tropical al fondo, junto a una subestación eléctrica.
En la industria de alimentos y bebidas, la energía solar permite cubrir necesidades de calor y frío, contribuyendo al ahorro y la reducción de emisiones de CO₂. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de un sistema solar depende de la cantidad de paneles requeridos y de la estructura del inmueble. Para una vivienda promedio, la inversión oscila entre $4,000 y $6,000.

En ocasiones es necesario reforzar los techos antes de la instalación. La recuperación de la inversión suele alcanzarse entre dos y tres años, tras lo cual el usuario solo percibe el ahorro en su factura energética.

En los hoteles ubicados en zonas de playa, algunos proyectos han incorporado la instalación de paneles solares en las estructuras de los estacionamientos.

Este tipo de implementación permite a los hoteles ofrecer sombra a los vehículos de los huéspedes y, al mismo tiempo, generar energía renovable para cubrir el alto consumo de aire acondicionado requerido durante el día y la noche.

La generación local de energía contribuye a que los hoteles puedan operar sus sistemas de refrigeración de forma constante sin depender exclusivamente de la red eléctrica, lo que representa una ventaja tanto en costos como en sostenibilidad ambiental.

La capacidad de generación de los paneles solares está determinada por la potencia instalada y la cantidad de luz disponible, no por el aumento de la temperatura ambiental. Los días despejados y sin sombras permiten operar al máximo, pero el calor extremo no incrementa la producción eléctrica.

La energía solar gana espacio en la matriz energética nacional

La energía solar ha incrementado su presencia dentro de la matriz energética de El Salvador durante marzo, alcanzando un aporte del 9.09 % del total de la energía generada en el país. Según el informe mensual de la Unidad de Transacciones (UT), la generación solar sumó 62.39 gigavatios hora (GWh) frente a un consumo general de 686.5 GWh.

Este porcentaje representa un crecimiento del 14.05 % respecto a la generación registrada en el mismo mes de 2025, lo que confirma una tendencia sostenida al alza en la contribución de las fuentes renovables al sistema eléctrico nacional.

La energía solar aportó el 9.09 % a la matriz energética de El Salvador en marzo, aumentando un 14.05 % respecto al año anterior y consolidando el avance de la energía fotovoltaica. (REUTERS/Nelson Bocanegra)
La energía solar aportó el 9.09 % a la matriz energética de El Salvador en marzo, aumentando un 14.05 % respecto al año anterior y consolidando el avance de la energía fotovoltaica. (REUTERS/Nelson Bocanegra)

El avance de la energía fotovoltaica ha sido constante en los últimos años. En 2017, la participación solar apenas alcanzaba el 1.45 % de la matriz nacional. La evolución positiva se atribuye principalmente a la reducción de los costos de instalación y a la implementación de políticas públicas que han facilitado la inversión en este sector.

Esta dinámica ha permitido que tanto grandes como pequeñas empresas apuesten por la instalación de paneles solares, ya sea sobre techos industriales o en áreas de mayor extensión destinadas al autoconsumo. La tendencia confirma un entorno cada vez más favorable para la adopción de tecnologías limpias en el país.

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