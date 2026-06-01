El Polaco y Barby Silenzi celebraron los 6 años de su hija Abril: mensajes llenos de amor y fotos íntimas

El Polaco y Barbi Silenzi celebraron el cumpleaños de su hija Abril (Instagram)

El cumpleaños de la hija menor de El Polaco se convirtió en una celebración pública y afectuosa, marcada tanto por los mensajes en redes sociales como por los gestos de ambos padres. En el centro de la jornada estuvo Abril, la menor del clan, quien recibió palabras llenas de ternura de su padre y de su madre, Barby Silenzi.

Bajo el mensaje “Feliz cumple a mi princesa más chiquita, mi geminina hermosa. Papi te ama… Abril Cwirkaluk. 6 añitos”, el cantante compartió una foto de la niña en un espacio de juegos, reflejando la intimidad de la escena y el cariño familiar. La imagen muestra a la menor en primer plano dentro de un túnel de color naranja que resalta sus rasgos y la atmósfera de juego.

PUBLICIDAD

Por su parte, Barby Silenzi optó por una postal más íntima: una fotografía de la cumpleañera dormida, acompañada de la dedicatoria: “Se durmió. Mi reina que hoy cumple 6 añitos. Te Amo”. El retrato, tomado de cerca, muestra a la niña envuelta en una manta y vestida con pijama infantil, con el rostro relajado y en calma.

Ambas publicaciones circularon rápidamente entre sus seguidores, reforzando la imagen de una familia unida a pesar de los caminos personales de ambos padres en distintos momentos de la relación. Las redes sociales, especialmente Instagram, se consolidaron como el canal preferido para compartir estosinstantes, permitiendo una conexión directa y emotiva con el público.

PUBLICIDAD

Barby Silenzi compartió una conmovedora imagen de su hija Abril durmiendo mientras celebraban su sexto cumpleaños.

El Polaco, figura reconocida de la escena musical de cumbia, es padre de tres hijas, cada una fruto de relaciones distintas. Su hija mayor, Sol, nació de su vínculo con Karina La Princesita; Alma es hija de Soledad Aquino; y la menor, Abril, comparte la vida con Barby Silenzi.

A través de sus publicaciones y declaraciones, el cantante dejó en claro la importancia de sus hijas en su vida. Los cumpleaños y celebraciones familiares suelen ocupar un espacio relevante tanto en su agenda personal como en su interacción con los seguidores, quienes participan activamente con mensajes y muestras de apoyo.

PUBLICIDAD

La diversidad en la composición familiar no ha impedido que el cantante mantenga una relación cercana y visible con cada una de sus hijas. Los eventos compartidos, tanto públicos como privados, se convierten en oportunidades para mostrar la dinámica familiar y los lazos afectivos que los unen.

Bary Silenzi y El Polaco agasajaron a su hija Abril con una foto de bebé en el día que cumplió 6 años (Instagram)

En uno de sus shows más recientes, El Polaco generó un momento emotivo al invitar a sus hijas al escenario para interpretar juntos la canción “Princesas Mágicas”. Este tema, perteneciente al repertorio cristiano y popularizado por Jesús Adrián Romero, fue elegido especialmente para que la familia compartiera una velada de fuerte carga emocional.

PUBLICIDAD

El cantante de cumbia tuvo la posibilidad de subir al escenario con sus tres hijas (Video: TikTok)

La escena alcanzó su punto más alto cuando Sol, la hija mayor, se sumó inesperadamente a su padre en medio de la canción. La reacción del público fue inmediata: entusiasmo y aplausos en reconocimiento a la química que se percibía entre ambos. Las miradas y sonrisas intercambiadas añadieron un matiz de autenticidad y cercanía que trascendió lo musical.

Durante la interpretación, El Polaco alternó fragmentos de la canción con palabras dedicadas a sus hijas, subrayando su rol de padre y la alegría de compartir ese momento. En distintos pasajes, Sol tomó el micrófono para cantar versos que expresaban la ternura y la admiración hacia su papá, generando una atmósfera íntima sobre el escenario.

PUBLICIDAD

El cantante agradeció la presencia de sus “mágicas princesas” y compartió con el público su orgullo y el deseo de prolongar esa etapa familiar, consciente de lo rápido que crecen sus hijas.

Las imágenes difundidas en las últimas horas, tanto las de Abril jugando como la que la retrata dormida en su sexto cumpleaños, resumen la esencia de una celebración marcada por el afecto y la presencia activa de ambos padres.

PUBLICIDAD