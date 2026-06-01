Economía

Los agroexportadores liquidaron USD 2.677 millones en mayo, un 7% más que en abril

Pese a la suba respecto al mes anterior, la liquidación en lo que va del año es 12% inferior al registro del mismo período de 2025

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Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos. REUTERS/Matías Baglietto/
Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos. REUTERS/Matías Baglietto/

En plena cosecha gruesa, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 2.677 millones durante mayo. Este monto representa un incremento del 7% respecto a abril.

Los datos surgen de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las cuales precisaron además que el acumulado anual totalizó 10.343 millones de dólares, que comparado con el período enero-mayo de 2025, significo un ingreso un 12% inferior.

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“Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en CIARA-CEC.

Billetes de un dólar
La liquidación de mayo subió 7% mensual (Reuters)

Para el resto del año, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó recientemente su proyección de liquidación de divisas del agro hasta los USD 36.111 millones, luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz de la campaña 2025/26. De alcanzar ese monto, el ingreso de dólares del sector se ubicaría en uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

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La entidad informó que la producción de soja se estima ahora en 50 millones de toneladas, dos millones más que la proyección de abril. En el caso del maíz, la previsión subió a 68 millones de toneladas, un millón por encima del cálculo anterior. El incremento en la disponibilidad de granos llevó a ajustar al alza las estimaciones de industrialización y exportaciones.

La BCR indicó que este contexto supone un aumento de un millón de toneladas en la molienda de oleaginosas, así como mayores volúmenes exportados de harina, pellets y aceite de soja para la campaña. Además, la proyección de exportaciones de maíz subió en 500.000 toneladas.

Así, la combinación de mayores volúmenes exportables y una mejora en los precios internacionales de los productos agrícolas impulsó la nueva estimación sobre el ingreso de divisas.

Retenciones Agro
Para el resto del año, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó recientemente su proyección de liquidación de divisas del agro hasta los USD 36.111 millones

Otro factor adicional que puede impulsar las exportaciones del sector es la baja de derechos de exportación, más conocidos como retenciones.

En detalle, las retenciones para el trigo y la cebada pasarán de 7,5% a 5,5% a partir de este mes, mientras que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, se reducirán entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. El esquema se ampliará a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que el impacto fiscal estimado de la medida será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

Tras el anuncio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó que las retenciones a las exportaciones agrícolas deberían ser eliminadas totalmente. Y destacó que la rentabilidad en el campo depende del acceso a financiamiento a tasas razonables y criticó la falta de crédito “amigable” para productores.

En la misma línea, en diálogo con Infobae en Vivo, Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, valoró la decisión oficial pero señaló que la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.

Por su parte, un informe de la Fundación Mediterránea remarcó que la medida constituye “una señal positiva para el sector y va en la dirección correcta”, al reducir parcialmente “el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino”.

Sin embargo, señala que los derechos de exportación no constituyen la única carga tributaria que incide sobre la actividad. También existen impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan los costos, los márgenes y los incentivos para invertir.

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