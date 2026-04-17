Salud

6 alimentos con mala reputación que aportan beneficios reales para la salud, según expertos

Nuevos hallazgos en nutrición invitan a repensar creencias sobre ciertos productos habituales en la mesa, revelando que su papel en la dieta podría ser muy distinto a la creencia popular

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Vista aérea de una mesa blanca llena de una variedad de alimentos frescos y saludables: salmón, caballa, pollo, tofu, huevos, leche, verduras, frutos rojos, cereales y frutos secos.
Muchos alimentos con mala reputación nutricional ofrecen altos niveles de nutrientes esenciales, según el portal especializado Verywell Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos alimentos con mala reputación nutricional contienen, en realidad, altos niveles de nutrientes esenciales, según el portal especializado en salud Verywell Health. La visión negativa que los rodea suele originarse en creencias infundadas o en aspectos específicos de su procesamiento industrial. Sin embargo, la evidencia científica actual demuestra que estos productos pueden aportar beneficios relevantes dentro de una dieta saludable.

De acuerdo con Verywell Health y fuentes médicas internacionales, estos 6 alimentos, consumidos en versiones sencillas y como parte de una dieta variada, pueden aportar fibra, proteínas, antioxidantes, ácidos grasos y minerales de valor para la salud. La clave está en evitar preparaciones procesadas y priorizar su inclusión en el contexto de un patrón alimentario equilibrado.

La mala fama de estos productos proviene de mitos, métodos poco saludables de preparación o información desactualizada. La Escuela de Salud Pública de Harvard, la base de datos MedlinePlus y la revista médica The Lancet revalorizan estos alimentos y desmontan percepciones erróneas sobre sus efectos y el procesamiento industrial:

1. Verduras congeladas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las verduras congeladas mantienen su valor nutricional gracias al proceso de congelación inmediato tras la cosecha, según Verywell Health y Healthline (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, las verduras congeladas se consideraron inferiores a las frescas por creer que perdían calidad durante el procesamiento. Sin embargo, Verywell Health y estudios científicos señalan que estos vegetales se congelan justo después de recolectarse, preservando vitaminas, minerales y antioxidantes.

Un análisis de Healthline destaca que los nutrientes de las verduras congeladas pueden igualar o superar a los de las frescas, especialmente cuando estas últimas han sido almacenadas por largo tiempo. MedlinePlus también recomienda los vegetales congelados como alternativa saludable, siempre que se elijan versiones sin sodio añadido.

2. Pescado enlatado

El pescado enlatado suele percibirse como demasiado procesado, pero mantiene la mayor parte de sus nutrientes y generalmente solo se le añade sal o agua.

Es una fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitamina D y B12, reconocidos por su papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Un estudio asocia el consumo de pescado enlatado con una mayor ingesta de nutrientes críticos como calcio y potasio.

3. Café

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El café, tanto regular como descafeinado, aporta antioxidantes que benefician al hígado, riñones y cerebro cuando se consume con moderación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café ha sido objeto de advertencias por su contenido de cafeína, pero revisiones de la Escuela de Salud Pública de Harvard indican que tomar de tres a cinco tazas diarias se vincula a menor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y ciertos cánceres.

Tanto la versión regular como la descafeinada aportan antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos para el hígado, los riñones y el cerebro. El consumo moderado, sin azúcares añadidos, se considera seguro para la mayoría.

4. Papas

Las papas suelen tener mala fama debido a su contenido de carbohidratos y a la popularidad de las versiones fritas. Sin embargo, cocidas, al vapor o al horno, aportan vitamina C, B6, potasio, fibra y antioxidantes, además de un efecto saciante útil para el control del peso. Harvard recomienda priorizar métodos de cocción saludables y consumir la patata como parte de una dieta variada.

5. Soja

Poroto de soja
La soja y sus derivados como el tofu y edamame se asocian con menor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, desmintiendo mitos (AP)

El recelo hacia los productos de soja, especialmente por supuestos efectos hormonales, se basa en mitos más que en evidencias, según Verywell Health y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

Alimentos como tofu, edamame y leche de soja aportan proteínas vegetales, grasas saludables e isoflavonas. El consumo regular de soja tradicional no ultraprocesada se asocia con menor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

6. Huevos

Durante años, se desaconsejó el consumo de huevos por su relación con el colesterol. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que, para la mayoría, los huevos no aumentan el riesgo cardiovascular. Son fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas y antioxidantes como luteína y zeaxantina. Un metaanálisis en BMJ respalda su seguridad y valor nutricional en cantidades moderadas.

Incorporación consciente y beneficios observados

una persona come un plato de ensalada de palta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Alimentos como verduras congeladas, pescado enlatado y huevos contribuyen a funciones metabólicas, cardiovasculares y cognitivas según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de estos alimentos en versiones sencillas y naturales, sin exceso de aditivos, grasas añadidas ni métodos de cocción poco saludables, contribuye a una mayor ingesta de nutrientes clave —como fibras, proteínas de alta calidad, antioxidantes y minerales esenciales— que respaldan funciones metabólicas, cardiovasculares y cognitivas.

Las evidencias recopiladas por instituciones como la Escuela de Salud Pública de Harvard y la base de datos MedlinePlus confirman que su consumo, dentro de un patrón alimentario variado y equilibrado, no solo es seguro, sino que puede asociarse a una mejor prevención de enfermedades crónicas y al mantenimiento de la salud general.

Elegir alimentos mínimamente procesados, ajustar las porciones y diversificar las fuentes permite aprovechar los beneficios nutricionales sin incurrir en riesgos, adaptando la dieta a las necesidades y condiciones particulares de cada persona.

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