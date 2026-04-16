Salud

Cuáles son los hábitos fuera del gimnasio que aumentan la masa muscular

Especialistas en entrenamiento y nutrición coinciden en que el progreso físico sostenido depende de más factores que las repeticiones o los tipos de ejercicio. Qué tener en cuenta

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Plano cercano de una persona durmiendo en la cama con ojos cerrados y sonrisa. Un edredón estampado la cubre. Al fondo, una ventana con luz azul nocturna.
El sueño de calidad mejora la regeneración muscular y es clave en el desarrollo físico según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir el esfuerzo del gimnasio en músculo visible no es solo cuestión de levantar más peso o sumar repeticiones. Lo que ocurre fuera del entrenamiento, en las horas de sueño y en la mesa, puede acelerar o frenar los resultados.

Nuevas investigaciones y voces especializadas advierten que las claves más efectivas para ganar masa muscular no se encuentran únicamente en la rutina de ejercicios, sino en el descanso, la calidad del sueño y una alimentación estratégicamente planificada. Para quienes buscan progresos reales, enfocar la atención en estos hábitos puede ser el factor decisivo para transformar el cuerpo.

La importancia de los hábitos fuera del gimnasio

Según el portal especializado Fitness de GQ, la clave reside en el descanso, la calidad del sueño y una ingesta adecuada de proteína, pilares respaldados por especialistas de Freeletics.

De acuerdo con Fitness, dedicar atención a un sueño reparador, distribuir la proteína correctamente en la alimentación y optimizar los periodos de descanso son prácticas recomendadas para favorecer la regeneración muscular. Estas acciones, señaladas por expertos de Freeletics, permiten que tanto principiantes como personas con experiencia en entrenamiento obtengan resultados visibles y sostenidos sin depender exclusivamente del ejercicio físico.

Una pantalla dividida en tres: mujer durmiendo en una cama, plato de pollo con vegetales, y mujer haciendo ejercicio con pesas en un gimnasio.
Especialistas en fitness recomiendan dormir al menos siete horas cada noche para optimizar el crecimiento muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir al menos siete horas por noche, mantener una rutina constante de descanso y consumir entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal son factores recomendados por Freeletics y citados por Fitness para mejorar la síntesis muscular y acelerar la recuperación tras el ejercicio.

Focalizarse únicamente en las rutinas de gimnasio no garantiza el crecimiento del músculo esquelético. Los expertos de Freeletics, citados por Fitness, aclaran que el descanso resulta esencial, ya que durante ese periodo el cuerpo genera nuevas fibras musculares.

Aprovechar los denominados “días libres” y las horas posteriores al entrenamiento permite alcanzar metas físicas de manera más eficiente. La recuperación activa en estos momentos es determinante para fortalecer los músculos sometidos al esfuerzo, insisten desde el medio especializado.

La calidad del sueño incide en la regeneración muscular

Mantener un sueño nocturno sin interrupciones es fundamental para que el organismo regenere su masa muscular. Dormir de forma continua acelera la recuperación y facilita que los músculos asimilen el trabajo realizado, destacan los entrenadores de Freeletics en declaraciones recogidas por Fitness (GQ).

Mujer sentada en su cama, angustiada tras despertar de una pesadilla. La escena transmite la dificultad de enfrentar problemas de sueño como el insomnio, y cómo estos afectan la salud mental y el bienestar. La imagen destaca la importancia de un descanso adecuado y la gestión de trastornos del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un estudio del Journal of Physiology revela que una noche sin dormir reduce en 18% la síntesis de proteína muscular en adultos jóvenes (Imagen ilustrativa Infobae)

En respaldo a esta recomendación, un estudio publicado en la revista científica Journal of Physiology demostró que una sola noche de privación total de sueño reduce en 18% la síntesis de proteína muscular en adultos jóvenes y genera un entorno hormonal más catabólico, lo que puede dificultar la recuperación y el desarrollo muscular.

De acuerdo con los autores, la falta de sueño altera la secreción de testosterona y eleva los niveles de cortisol, factores que impactan negativamente en el metabolismo muscular, según reportó un estudio científico.

El artículo remarca que no solo la cantidad, sino la profundidad del descanso, influye directamente en la velocidad de regeneración muscular. Por ello, cuidar las horas y la calidad del sueño se convierte en un factor clave para quienes desean mejorar sus resultados físicos.

Consumo estratégico de proteína para optimizar el desarrollo muscular

La proteína es imprescindible en la nutrición orientada al crecimiento muscular. Sin embargo, los especialistas de Freeletics advierten que la distribución adecuada de la cantidad diaria y la elección de momentos estratégicos, especialmente por la noche, potencian los procesos de reparación durante el sueño.

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El consumo de proteína antes de dormir eleva la reparación muscular nocturna y facilita el aumento de masa muscular y fuerza (Imagen Ilustrrativa Infobae)

La evidencia científica respalda esta estrategia: una revisión publicada en Frontiers in Nutrition mencionó que consumir entre 20 y 40 gramos de proteína antes de dormir incrementa la síntesis proteica muscular durante la noche y, cuando se combina con entrenamiento de fuerza, favorece el aumento de masa muscular y fuerza en adultos jóvenes.

Otro análisis sistemático, citado por PubMed, concluyó que esta práctica muestra efectos positivos en la recuperación muscular y la adaptación al entrenamiento, aunque la magnitud del beneficio puede variar según la edad y el estado físico.

Incorporar una porción de proteína en la cena aporta los aminoácidos necesarios para la recuperación nocturna. No obstante, Fitness subraya la importancia de evitar excesos, pues una ingesta excesiva puede dificultar la digestión antes de dormir.

Más allá del entrenamiento, el cuidado de los hábitos durante el reposo corporal es indispensable para potenciar cada avance en el desarrollo muscular, según los expertos consultados. Atender a estos aspectos puede marcar la diferencia en la transformación física sostenida.

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