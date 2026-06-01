Brutal accidente en Campana: un micro con 26 pasajeros se estrelló contra un camión y dejó múltiples heridos

Un micro de un tour de compras se estrelló contra un camión

Un brutal accidente se registró al mediodía de este sábado en la localidad bonaerense de Campana después de que un micro con 26 pasajeros se estrelló contra un camión en la Ruta 9. El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 74 y provocó complicaciones con el tránsito en la zona.

Según señalaron a Infobae fuentes del operativo, el hecho involucró a un micro de pasajeros marca Mercedes Benz de la marca “Estrella Tour” que circulaba desde La Salada en dirección a la provincia de Entre Ríos cuando colisionó por alcance a un camión Volvo con un acoplado. El impacto alcanzó a un auto VW Vento color blanco que circulaba en el mismo carril.

PUBLICIDAD

Todo esto provocó que al menos dos carriles quedaran obstaculizados y generó complicaciones en el tránsito en la zona.

El accidente involucró a un camión, un auto y un micro

El micro transportaba 26 personas a bordo y se desplazaba en sentido ascendente por la Ruta 9 cuando embistió por alcance al camión Volvo 330, que arrastraba un acoplado marca Hermann con carga general. La secuencia del choque también comprometió al automóvil Volkswagen Vento blanco, que circulaba en el mismo carril.

PUBLICIDAD

El siniestro se produjo en las proximidades del área de Maxiconsumo, sobre la mano de la arteria que conecta con el interior del país. Según informaron desde el operativo, las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

El micro iba con dirección a Entre Ríos y venía de La Salada

Personal de los Bomberos Voluntarios de Campana, del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Seguridad Vial se desplegó en el lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados. Los equipos de emergencia trabajaron en la atención inmediata de los pasajeros del micro y en la evaluación del estado general de todos los afectados.

PUBLICIDAD

Como resultado del choque, cuatro personas mayores sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas al nosocomio de Campana para recibir atención médica. Según el parte oficial, las heridas fueron catalogadas como leves. El conductor del camión Volvo resultó ileso, al igual que los cuatro ocupantes del VW Vento.

El siniestro dejó dos carriles obstruidos sobre la Ruta 9. Según informaron las autoridades, el tránsito continuó circulando por el carril lento durante el tiempo que demandaron las tareas de asistencia y remoción de los rodados. Los conductores que transitaban por la zona fueron instados a respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar y a reducir la velocidad ante la presencia de los vehículos de emergencia.

PUBLICIDAD

Por el choque, cuatro personas fueron trasladadas a hospitales de la zona

La intervención judicial quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 2 de Campana, mientras que las actuaciones policiales fueron llevadas adelante por la Comisaría de Campana. Ambas dependencias iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias precisas que derivaron en la colisión.

Un camión chocó contra un puente peatonal en la Panamericana y lo derrumbó

El pasado fin de semana se registró un violento accidente en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, donde un camión de carga se cruzó de carril, chocó contra un puente peatonal y lo derrumbó. Segundos después, otro vehículo similar impactó contra parte de la estructura que caída. Ambos choferes están fuera de peligro. Hacia la noche de este sábado, continuaban las tareas de remoción de escombros y la traza permanecía cortada completamente.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió esta madrugada, hacia las 4.30, a la altura del kilómetro 50. De acuerdo con las primeras informaciones, el camión, que transportaba arena y circulaba mano a Capital Federal, perdió el control e impactó contra la estructura.

Choque de un camión contra un puente en Escobar

El conductor del camión, según trascendió, tuvo traumatismos leves y fue trasladado por el personal del SAME a un hospital de Escobar. El motivo que llevó al chofer a perder el control de su vehículo todavía no fue esclarecido.

PUBLICIDAD

Segundos después, el otro camión, que iba mano a Rosario, chocó contra los restos de la estructura caída en la ruta. Gracias a la maniobra de este conductor, el impacto no trajo consecuencias peores.

Las imágenes son impactantes y se llega a ver cómo uno de los vehículos quedó como soporte de la estructura, por lo que prevén que el operativo para removerlo puede llevar varias horas.

PUBLICIDAD