El gobierno de Guatemala lanza plan de acción para proteger la red vial durante el invierno 2026

El Gobierno de Guatemala activa su Plan de Acción Invierno 2026, una estrategia integral que combina monitoreo científico y acciones rápidas para salvaguardar la infraestructura vial nacional de lluvias, actividad volcánica e inundaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Guatemala presentó el Plan de Acción Invierno 2026 para proteger la red vial durante la temporada de lluvias, con un esquema de monitoreo apoyado en datos del INSIVUMEH, rutas alternas y atención en tiempo real, mientras el Ministerio de Comunicaciones informó que ya tiene 271 proyectos activos de COVIAL y 10 intervenciones de emergencia en marcha.

Durante un acto en un tramo carretero, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que la mejora de la conectividad forma parte de la apuesta oficial por “fortalecer la democracia y recuperar las instituciones”, y sostuvo que los resultados del gobierno deben ser visibles en obras como escuelas remozadas, puestos de salud, viviendas sin piso de tierra y carreteras.

El mandatario señaló que miles de guatemaltecos transitan cada día por esa vía y que apoyar la conectividad es “una obligación del Estado de Guatemala” para familias, transportistas y productores que movilizan al país.

PUBLICIDAD

El plan de invierno identifica 25 tramos bajo influencia volcánica y prevé hasta tres horas para evacuaciones

La ministra de Comunicaciones Norma Zea explicó que el Plan de Acción Invierno 2026 fue elaborado con base en información científica de la dirección del INSIVUMEH y que su diseño parte de escenarios de impacto sobre la infraestructura vial en función de la precipitación y de la actividad de los volcanes de Agua, Fuego y Santiaguito.

Funcionarios locales presentan el inicio de nuevas obras de pavimentación con un rodillo de asfalto HAMM en exhibición, simbolizando la mejora de la infraestructura vial. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala)

Zea detalló que la cartera monitorea 25 tramos de infraestructura vial en zonas de influencia de esos volcanes. Dentro de ese grupo, identificó como tramos críticos ocho en el volcán de Agua, 10 en el volcán de Fuego y uno en Santiaguito, que serían los primeros afectados ante un evento.

La ministra añadió que también se vigilan zonas susceptibles a inundaciones mediante un sistema creado e implementado por el propio ministerio a partir de la dirección del INSIVUMEH. Ese esquema cuenta con 11 puntos con estaciones hidrológicas que envían un promedio de 288 datos a centros de monitoreo ubicados en tres departamentos.

PUBLICIDAD

Con base en datos históricos, Zea indicó que, ante determinados eventos, el tiempo disponible para realizar evacuaciones sería de entre dos y tres horas. También anunció que el monitoreo de esas estaciones puede consultarse en tiempo real mediante un código QR.

El ministerio suma obras activas, emergencias y proyectos en reactivación para sostener la transitabilidad

Otro de los insumos centrales del plan es el monitoreo de la saturación de los suelos, a partir de pronósticos elaborados por el INSIVUMEH. Zea explicó que ese análisis evalúa variables como el tipo de suelo, la intensidad de la lluvia, las poblaciones potencialmente afectadas, la red vial y la pendiente del terreno.

Según esa clasificación, el nivel verde corresponde a eventos que no interrumpen el paso; el nivel medio, a interrupción parcial; el nivel alto, a cobertura total de las vías y posibles daños en viviendas cercanas; y el nivel muy alto, a daños en infraestructura y viviendas.

Zea indicó que el Fondo Social de Solidaridad se incorporó como un brazo adicional para la atención de proyectos de infraestructura vial. Añadió que la plataforma de red vial permitirá definir vías alternas según el origen y destino de los usuarios cuando ocurra una emergencia.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Caminos tiene además 14 zonas viales listas para intervenir, enfocadas sobre todo en retirar derrumbes y material en caminos rurales. A eso se suman 36 proyectos activos de esa dirección.

La ministra dijo que entre julio se incorporarán nuevas adjudicaciones y contrataciones de la programación ordinaria de COVIAL, cuyos expedientes ya pueden consultarse en Guatecompras. Según precisó, cerca del 80% de esos proyectos ya se encuentra en bases y el esquema prevé una obra civil por departamento para atender emergencias sin afectar otros contratos de distinta naturaleza.

A los 36 proyectos activos de la Dirección General de Caminos se agregarán otros 30 que están en proceso de reactivación. Seca estimó que esa reactivación podrá concretarse entre junio y julio, una vez resueltos aspectos legales, técnicos y financieros.

El ministerio activó un COE interno y lanzó Nubis Bot para alertas meteorológicas

Para el seguimiento de emergencias, el ministerio organizó un COE interno coordinado por el viceministro de Infraestructura. En ese frente de reacción participan la Dirección General de Caminos, COVIAL, el Fondo Social de Solidaridad, el INSIVUMEH y PROVIAL.

PUBLICIDAD

Zea explicó que, si la exigencia operativa aumenta o se declara una alerta naranja, se incorporan dos dependencias del Viceministerio de Transporte: la Dirección General de Transporte y la Dirección General de Aeronáutica Civil. También se integra TGW para la difusión de información en tiempo real en el interior del país.

El ministerio también realizó el prelanzamiento de Nubis Bot, una herramienta creada por medio del INSIVUMEH y disponible de forma gratuita en Telegram. Seca señaló que la cartera está concluyendo la etapa para convertirla en una aplicación gratuita para todo usuario.

Entre sus funciones, Nubis Bot ofrece consultas de estaciones meteorológicas, pronósticos de lluvia a tres días, visualización interactiva y atención automática 24/7. La ministra indicó que esas herramientas buscan que la población se mantenga informada en tiempo real a escala departamental.