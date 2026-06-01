Gobierno de Guatemala ejecuta extradición de mexicano acusado de narcotráfico a Estados Unidos

La Fuerza Élite de la DGSP trasladó a Erick Neftalí Medina García a la Fuerza Aérea Guatemalteca para su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. (Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala)

La Fuerza Élite de la DGSP trasladó a Erick Neftalí Medina García a la Fuerza Aérea Guatemalteca para su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, en un caso que lo convierte en el segundo requerido por ese país detenido este año en Guatemala por vínculos con ese delito.

Medina García, de 34 años y nacionalidad mexicana, fue detenido el 30 de enero de 2026 en un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil en la 15 calle y avenida Reforma, zona 10 de Ciudad de Guatemala. Después de su aprehensión, según la PNC, en ese momento fue puesto a disposición del juez competente para continuar el proceso legal.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo requiere por conspiración para distribuir cocaína

De acuerdo con la PNC, Medina García fue detenido por tener una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos y ser requerido por la Corte Distrital del Distrito Sur de Nueva York. El señalamiento en su contra es conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento, intención y causa razonable para creer que la sustancia sería importada ilegalmente a ese país.

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(PNCdeGuatemala)

La respuesta a la pregunta central del caso es esa: Estados Unidos solicita a Erick Neftalí Medina García para juzgarlo por una acusación de tráfico de cocaína formulada por un tribunal federal de Nueva York. El traslado a la Fuerza Aérea Guatemalteca se realizó, según las autoridades, en cumplimiento de los protocolos de seguridad y con fines de extradición.

Según la información oficial, el detenido es sindicado de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en México desde 2025. La investigación lo ubica como uno de los líderes de esa estructura.

La investigación lo señala como responsable de proteger cargamentos y coordinar traslados en México

Las autoridades informaron que Medina García era responsable de la protección de cargamentos de cocaína y de coordinar su traslado a través de México con destino final en Estados Unidos. También indicaron que la estructura criminal controlaba pistas de aterrizaje en territorio mexicano.

Según la investigación citada por la PNC, esas pistas eran utilizadas para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y de otros países. Ese esquema logístico es parte de los elementos que sustentan el señalamiento contra el ciudadano mexicano detenido en Ciudad de Guatemala.

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Las autoridades guatemaltecas suman 27 detenidos con fines de extradición por delitos de narcotráfico en 2026

La PNC, la SGAIA y el Ministerio de Gobernación detuvieron el sábado 30 de abril en Playa Grande, Ixcán, Quiché, a Jesús Antonio “N”, un hombre de 47 años requerido por Estados Unidos para extradición por su presunta participación en una red de narcotráfico, una captura que lo convirtió en el extraditable número 27 en Guatemala en lo que va de 2026, según las autoridades guatemaltecas.

Las autoridades trasladaron a Jesús “Chuma” a la Ciudad de Guatemala bajo estrictas medidas de seguridad tras su arresto por narcotráfico./ (PNC de Guatemala)

La aprehensión elevó a 27 el número de personas detenidas con fines de extradición en 2026, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. Según la institución, la mayoría de los capturados enfrenta procesos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

Jesús Antonio “N”, también identificado con los alias “Miguel Ángel Landeros”, “Chuma” y “Miguelón”, fue arrestado en un operativo encabezado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, dependencia de la Policía Nacional Civil. Según el Ministerio de Gobernación, el detenido es un presunto narcotraficante reclamado por una corte estadounidense por cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

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La investigación oficial sostiene que habría integrado una red dedicada a introducir cocaína de forma ilegal en territorio estadounidense. De acuerdo con la PNC, la solicitud judicial extranjera está relacionada con el tráfico internacional de drogas.

En 2026 ya hubo varias extradiciones de guatemaltecos por cargos de narcotráfico

El caso de Jesús “Chuma” se suma a una serie de extradiciones recientes de guatemaltecos requeridos por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. En marzo de 2026, Elmer Antonio Pancan Barrios, alias “Chepio”, fue extraditado a Texas tras ser acusado de conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia de ese país.

En enero de 2026, Adelfo Federico Valdez Santos, alias “Lico Valdez”, Pedro Pablo Oliva Catalan, alias “Peke”, y Kelvin David Beron Ramirez, alias “Catracho”, fueron enviados a Estados Unidos por delitos de tráfico internacional de drogas, de acuerdo con reportes oficiales estadounidenses. En junio de 2025, Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, alias “Chipi”, y Allan Mendoza, alias “Carnes”, fueron extraditados al Distrito de Columbia. Entre otros.

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