El Salvador

La nueva emergencia del Hospital Nacional de Soyapango multiplica atención médica para 230 mil habitantes

El moderno edificio inaugurado este lunes, incorpora servicios pediátricos, médico-quirúrgicos y quirófanos, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera, brindar procedimientos seguros y optimizar la asistencia a pacientes de todas las edades

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La apertura de las nuevas y modernas instalaciones contó con la presencia del ministro de Salud, doctor Francisco José Alabi Montoya, quien junto a personal médico recorrió el edificio.
La apertura de las nuevas y modernas instalaciones contó con la presencia del ministro de Salud, doctor Francisco José Alabi Montoya, quien junto a personal médico recorrió el edificio.

El Ministerio de Salud de El Salvador inauguró una nueva área de emergencias en el Hospital Nacional de Soyapango, marcando un avance en la modernización sanitaria del país, divulgó la Secretaría de Prensa de la Presidencia en un comunicado.

El proyecto, que beneficiará a más de 230 mil habitantes de uno de los municipios más densamente poblados de San Salvador, está diseñado para ofrecer atención médica integral y rápida en un entorno de infraestructura y equipamiento actualizado.

Con esta nueva área, el hospital multiplica su capacidad de respuesta ante situaciones críticas, aseguraron las autoridades de Salud en el comunicado.

La moderna instalación- inaugurada este lunes- se divide en tres servicios centrales: Emergencia Pediátrica, Emergencia Médico-Quirúrgica y quirófanos completamente nuevos.

La moderna instalación- inaugurada este lunes- se divide en tres servicios centrales: Emergencia Pediátrica, Emergencia Médico-Quirúrgica y quirófanos completamente nuevos.
La moderna instalación- inaugurada este lunes- se divide en tres servicios centrales: Emergencia Pediátrica, Emergencia Médico-Quirúrgica y quirófanos completamente nuevos.

Cada espacio está acondicionado para proporcionar atención digna a la población de todas las edades, lo que representa un salto en los estándares de atención hospitalaria en la zona.

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En la Emergencia Pediátrica, las autoridades han habilitado seis boxes de evaluación, sectores para rehidratación oral, terapia respiratoria, ortopedia infantil, pequeña cirugía y un segmento específico para evaluación neonatal.

También se ha dispuesto un área de observación exclusiva con capacidad para siete cunas, garantizando especialización en casos urgentes de la infancia.

Con esta nueva área, el hospital multiplica su capacidad de respuesta ante situaciones críticas, aseguraron las autoridades de Salud.
Con esta nueva área, el hospital multiplica su capacidad de respuesta ante situaciones críticas, aseguraron las autoridades de Salud.

La Emergencia Médico-Quirúrgica cuenta con ocho boxes de evaluación, un sector de máxima urgencia capaz de recibir a seis pacientes de alto riesgo, servicios de inhaloterapia, ortopedia, pequeña cirugía y un espacio de observación más grande, con capacidad para trece pacientes adultos.

Esta estructura pretende acortar tiempos de espera y ofrecer asistencia inmediata a pacientes con cuadros graves.

En cuanto a los procedimientos más complejos, el hospital ahora dispone de dos quirófanos nuevos con áreas de recuperación integradas, lo que permitirá la realización de intervenciones inmediatas tanto para adultos como para casos pediátricos y obstétricos.

Esta estructura pretende acortar tiempos de espera y ofrecer asistencia inmediata a pacientes con cuadros graves.
Esta estructura pretende acortar tiempos de espera y ofrecer asistencia inmediata a pacientes con cuadros graves.

La evaluación y atención postoperatoria se realiza dentro del mismo conjunto, optimizando la seguridad del paciente en situaciones críticas.

Entre los servicios de apoyo integrados destacan la farmacia, el área de rayos X y el trabajo social, esenciales para un abordaje completo de las emergencias médicas.

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El proyecto, que beneficiará a más de 230 mil habitantes de uno de los municipios más densamente poblados de San Salvador, está diseñado para ofrecer atención médica integral y rápida en un entorno de infraestructura y equipamiento actualizado.
El proyecto, que beneficiará a más de 230 mil habitantes de uno de los municipios más densamente poblados de San Salvador, está diseñado para ofrecer atención médica integral y rápida en un entorno de infraestructura y equipamiento actualizado.

Estos servicios buscan contener la emergencia hospitalaria desde todos los frentes: diagnóstico, suministros y soporte social a los pacientes y sus familiares.

La apertura de las nuevas y modernas instalaciones contó con la presencia del ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí Montoya, quien junto a personal médico recorrió el edificio.

De acuerdo con el comunicado la inversión total asciende a aproximadamente 7 millones de dólares (USD), dirigida a la construcción de un nuevo edificio de 2,100 metros cuadrados, lo cual permite expandir la capacidad del hospital, mejorar la circulación de pacientes y garantizar una atención segura, eficiente y moderna.

La Emergencia Médico-Quirúrgica cuenta con ocho boxes de evaluación, un sector de máxima urgencia capaz de recibir a seis pacientes de alto riesgo, servicios de inhaloterapia, ortopedia, pequeña cirugía y un espacio de observación más grande, con capacidad para trece pacientes adultos.
La Emergencia Médico-Quirúrgica cuenta con ocho boxes de evaluación, un sector de máxima urgencia capaz de recibir a seis pacientes de alto riesgo, servicios de inhaloterapia, ortopedia, pequeña cirugía y un espacio de observación más grande, con capacidad para trece pacientes adultos.

La nueva emergencia forma parte de un conjunto de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que incluye el Mini Nido inaugurado en marzo de este año.

En palabras del Ministro de Salud, la meta es “consolidar un sistema hospitalario que responde a las necesidades de la población y coloca al paciente en el centro de la atención”.

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