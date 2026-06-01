El Salvador

Solo cuatro de cada diez salvadoreños que aplican a una visa de EE.UU. la obtienen, según experto en migración ¿En qué fallan?

Las modificaciones recientes en los procedimientos de renovación afectan tanto a menores como a adultos mayores, obligando a más solicitantes a presentarse a entrevistas personales y a cumplir criterios más estrictos de elegibilidad

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Sala de espera de consulado con bancos metálicos, bandera de EE. UU., pantalla digital del Departamento de Estado y manos sosteniendo documentos de inmigración.
El porcentaje de aprobación de visas para salvadoreños descendió al 40%, ubicando al país entre las tasas más bajas de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El porcentaje de aprobación de visas para salvadoreños ha disminuido notablemente en los últimos meses, según Heriberto Rivera Vélez, especialista en migración. “El Salvador era uno de los países que estaba como el 45, 48, acercándose al 50 %. Hoy ha bajado como al 40, 42 %.”

A pesar de que la situación interna del país ha mejorado comparativamente, El Salvador ocupa el segundo lugar con el porcentaje más bajo de aprobación de visas en Centroamérica y Sudamérica, solo por encima de un país de la región. Rivera Vélez atribuyó este descenso a criterios internos de los cónsules y a instrucciones recibidas en cada embajada.

La renovación de visas estadounidenses para salvadoreños ha experimentado transformaciones significativas en los últimos 18 meses, indicó el especialista.

Hasta principios de 2025, la renovación por buzón permitía aplicar hasta 4 años después de vencida la visa; ahora, el plazo se redujo a solo un año: “Si se venció dentro del último año, puedes aplicar por buzón. Ya lo de cuatro años, salió.”

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El especialista explicó que esto implica un ajuste importante para quienes habían postergado la renovación. Además, ya no es posible modificar el formulario antes de la cita, práctica que antes era habitual debido a la demora en los turnos.

Actualmente, las citas se otorgan en una o dos semanas, por lo que la información inicial debe ser precisa y definitiva.

Primer plano de un pasaporte abierto mostrando una visa de Estados Unidos con el sello rojo "CANCELLED" sobre la foto y los datos personales.
El proceso de visa estadounidense se ha vuelto más estricto, con hasta el 40% de solicitantes citados a entrevista, frente al menos del 5% previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro cambio relevante es la eliminación de la opción de trámite por buzón para menores de 14 años, aunque ambos padres tengan visa. Ahora, los niños deben presentarse a entrevista. Lo mismo aplica para personas mayores de 80 años que nunca han solicitado visa.

Rivera Vélez alertó que los jóvenes que obtuvieron su visa antes de los 18 años también deben acudir a entrevista cuando renuevan, y que el trámite por buzón está condicionado a un cuestionario que filtra casos con antecedentes legales, incluso menores, en los últimos 10 años.

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El proceso se ha vuelto más riguroso: “Hoy están llamando a entrevista entre el 35 y el 40 % de las personas que someten su proceso de visa por buzón.” Antes, ese porcentaje era menor al 5 %, lo que marca un endurecimiento evidente.

El especialista enfatizó que la preparación para la entrevista es fundamental y desmontó mitos populares, como la idea de limitarse a responder solo lo que el cónsul pregunta. “Toda persona que llega a aplicar para visa es un posible inmigrante, todos, sin importar quién sea, qué ingresos tenga… a menos que tú me convenzas lo contrario.”

Rivera Vélez aconsejó que el formulario debe detallarse correctamente y en inglés comprensible, explicando con precisión la actividad profesional y el origen de los recursos económicos.

Heriberto Rivera Vélez recomienda preparar un formulario de visa detallado y una entrevista en inglés clara, explicando arraigo y solvencia económica. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Heriberto Rivera Vélez recomienda preparar un formulario de visa detallado y una entrevista en inglés clara, explicando arraigo y solvencia económica. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Durante la entrevista, recomendó mantener la calma, no dejarse influir por comentarios de otros solicitantes y aprovechar cada pregunta para demostrar arraigo y solvencia. “La entrevista es el 50 % de la visa, el otro 50 % el formulario.”

Rumores, redes sociales y ajuste de estatus

Rivera Vélez aclaró que para las visas de turismo (B1/B2), no es necesario hacer públicas las redes sociales, aunque sí se deben declarar. La exigencia de perfiles abiertos aplica solo para ciertos tipos de visa, como las de trabajo o estudio, especialmente para solicitantes de países en conflicto con Estados Unidos.

Advirtió sobre la proliferación de rumores falsos en redes sociales: “Las redes sociales hoy están llenas de tanta mala información… hay clientes que se sugestionan con todo lo que están escuchando y empiezan a llamar mandando mensajes.”

El especialista desmintió un rumor reciente que circuló acerca de la supuesta cancelación de los ajustes de estatus dentro de Estados Unidos. “Eso no es cierto. Esto no es basado en la ley migratoria… la ley migratoria te permite hacer ese proceso migratorio para tú obtener la residencia.”

Explicó que el ajuste de estatus representa un ingreso relevante para el Estado, con más de 800,000 aprobaciones anuales y pagos de hasta $2,375 por trámite, lo que hace inviable su eliminación por motivos administrativos.

Rivera Vélez insistió en que los cambios reales solo pueden darse por vía legislativa, no por órdenes ejecutivas que suelen ser revertidas por los tribunales.

Consultas frecuentes, orientación y contexto migratorio

Durante la entrevista concedida a La Tribu, el especialista atendió consultas de la audiencia, entre ellas casos de negaciones repetidas de visa. Rivera Vélez recomendó esperar al menos 6 meses entre intentos, enfatizando la importancia de explicar bien el arraigo y la función laboral en el formulario.

Se han establecido los costos para diferentes categorías de la visa estadounidense que aplicarán el próximo año
Rivera Vélez aconseja esperar seis meses tras una negación de visa y resalta la importancia de acreditar vínculos familiares y laborales sólidos. (Freepik)

A padres que acompañan a menores a entrevistas, sugirió llevar documentos que acrediten solvencia y vínculos familiares, aunque rara vez el cónsul los solicita. Para personas con perdón migratorio aprobado, advirtió que las entrevistas pueden demorar entre 8 y 12 meses.

Consultas sobre discrepancias en fotografías de visa y pasaporte en menores, o la situación de personas con familiares en las fuerzas armadas estadounidenses, fueron respondidas aclarando que no suelen ser impedimentos, siempre que se demuestre legalidad y transparencia.

Rivera Vélez aseguró que quienes viajan o residen legalmente en Estados Unidos no deberían temer redadas o acciones de ICE, mientras no violen la ley ni excedan el tiempo autorizado: “ICE ahorita ha disminuido esa presencia… usualmente la mayoría lo dejan entrar o ingresar a Estados Unidos.”

En cuanto al TPS para salvadoreños, prevé una extensión de 18 meses, aunque reconoce la incertidumbre y anima a quienes califican para la residencia a iniciar el trámite, advirtiendo que mantener un estatus solo temporal puede ser riesgoso a largo plazo.

Rivera Vélez contextualizó la magnitud de la migración salvadoreña: “Calculan entre 2.5 millones, 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos.”

Destacó que California concentra la mayor parte, pero la presencia se extiende por todo el país.

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