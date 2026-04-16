Acné, sequedad y grasa: cuáles son los mejores alimentos para cada tipo de piel, según expertas

La dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, grasas saludables y proteínas magras, favorece la salud y elasticidad de la piel, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de la alimentación en la salud cutánea está avalada por entidades como la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Una dieta equilibrada ayuda a prevenir acné, sequedad y envejecimiento prematuro, y favorece la regeneración y elasticidad de la piel, según la Asociación Británica de Nutrición y Medicina del Estilo de Vida (BANT).

Estudios publicados en la revista médica The Lancet recomiendan priorizar frutas y verduras ricas en antioxidantes y vitaminas C y E, junto a grasas saludables presentes en palta, aceite de oliva y frutos secos. La incorporación de cereales integrales, pescados con omega-3 y proteínas magras, sumada a la reducción de ultraprocesados y azúcares añadidos, es clave para proteger la barrera cutánea y reducir la inflamación.

El aporte de micronutrientes resulta esencial. La nutricionista del Institute for Optimum Nutrition (ION) del Reino Unido, VJ Hamilton, destacó que cítricos, pimientos rojos y kiwi, fuentes de vitamina C, favorecen la síntesis de colágeno, el cual “proporciona soporte estructural y elasticidad a la piel, ayudando a mantener su firmeza e hidratación”. Las verduras de hoja verde, como espinaca y acelga, aportan vitaminas A y E, que estimulan la renovación celular.

Alimentos fermentados como yogur y kéfir, ricos en probióticos, favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal y el bienestar de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, recomendó potenciar la hidratación añadiendo limón o pepino al agua. La palta, Shenaz Shariff, experta en bienestar y nutrición de The Face and Body Clinic en Londres, “contiene grasas monoinsaturadas saludables, vitaminas E y C y es conocida por hidratar y nutrir la piel”. Frutos secos y aceite de oliva completan la lista de fuentes de grasas saludables y ácidos grasos esenciales para mantener la flexibilidad y humedad natural del tejido cutáneo.

Alimentos recomendados para prevenir y reparar afecciones cutáneas

Hamilton afirmó que frutos rojos como arándanos, moras y frutillas, con alto contenido de antioxidantes, y verduras de hoja verde ayudaron a reducir el enrojecimiento y favorecieron la cicatrización.

Indicó que los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados azules, semillas de chía y lino, regularon el sebo y la inflamación. Señaló que el zinc, disponible en mariscos, carne de res y legumbres, promovió la reparación cutánea y el control hormonal, según la Asociación Española de Nutrición y Dietética (AEDN). Además, sostuvo que alimentos fermentados como yogur y kéfir, ricos en probióticos, contribuyeron al equilibrio de la microbiota intestinal, lo que impactó positivamente en la salud de la piel.

El zinc en mariscos, carne de res, semillas y legumbres es fundamental para la reparación cutánea y el control hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae).

Hamilton y Shariff recomendaron elegir alimentos con índice glucémico bajo, como arroz, quinoa y lentejas. GQ mencionó que estos alimentos estabilizaron los niveles de azúcar en sangre y previnieron picos hormonales relacionados con la aparición de acné. La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) respaldó la elección de este tipo de alimentos para el control de afecciones cutáneas.

Por su parte, Shariff sostuvo que la vitamina C fue esencial para la recuperación cutánea y la mejora de cicatrices. Sugirió consumir cítricos, frutillas, espinaca y pimientos rojos por su papel en la síntesis de colágeno. Indicó que las proteínas magras —huevos, carne y legumbres— aportaron aminoácidos fundamentales para fortalecer los tejidos y reparar la piel. Agregó que los alimentos ricos en antioxidantes, como frutos secos y verduras de hoja verde oscura, aceleraron la recuperación y protegieron frente al daño oxidativo.

El zinc —presente en semillas de calabaza, lentejas y mariscos— y los prebióticos como ajo, cebolla y espárragos beneficiaron la salud intestinal y ayudaron a reducir la inflamación, factores clave para un cutis sano, según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). La AEDV también destacó la importancia de estos nutrientes en la reparación de la piel.

Cómo la dieta ayudó a la piel grasa, seca y madura

Las legumbres y cereales integrales ayudan a regular el azúcar en sangre y controlar la piel grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para controlar el exceso de grasa, Shariff recomendó cereales integrales y legumbres, que regularon el azúcar en sangre y estabilizaron las hormonas. Hamilton resaltó el papel de ácidos grasos omega-3, zinc y antioxidantes para prevenir brotes y mantener el equilibrio cutáneo. Las vitaminas A y E —en zanahorias, boniatos, almendras y semillas de girasol— favorecieron la renovación celular y la hidratación.

Para la piel seca, ambas especialistas sugirieron aumentar grasas saludables con frutos secos, palta y pescado azul, junto con más agua y vitamina E. En pieles maduras, GQ y la AEDV destacaron antioxidantes presentes en frutos rojos, chocolate negro, pescado azul, nueces y té verde para mejorar circulación, elasticidad e hidratación.

Por otro lado, GQ advirtió que una dieta rica en azúcares, bollería y ultraprocesados deterioró la piel. Hamilton señaló que el alto índice glucémico, el exceso de sal y el alcohol favorecieron inflamación y deshidratación. Saltarse comidas o cenar tarde, según la FEN y la AEDV, aceleró la fatiga y el envejecimiento cutáneo.