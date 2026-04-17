Solange Abraham reveló qué hizo cuando su exmarido le confesó su homosexualidad

Solange Abraham reveló el momento en que su exmarido Marcelo Da Corte le confesó su homosexualidad durante La Casa de los Famosos

En medio de su paso por el reality internacional La Casa de los Famosos (Telemundo), Solange Abraham volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por una revelación íntima que sorprendió tanto a sus compañeros como al público. La participante de Gran Hermano, que actualmente está de intercambio en Norteamérica, decidió abrir su corazón y contar por primera vez un capítulo clave de su vida personal: el momento en el que su exmarido, Marcelo Da Corte, le confesó que era gay.

La charla se dio en un clima de confianza, durante una conversación con “El Divo”, uno de los personajes más polémicos del programa. Allí, lejos de esquivar el tema, Solange se mostró relajada y sincera, algo que había evitado durante su participación en el reality argentino. “Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda de eso. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”, expresó con naturalidad.

Su relato no solo dejó ver el costado más humano de la mediática, sino también una mirada madura frente a una situación que, para muchos, podría haber sido devastadora. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, Abraham eligió acompañar a quien había sido su pareja durante años. “Lo apoyé para que pudiera ser quien realmente era”, reforzó, dejando en claro que, pese al dolor que implicó ese momento, priorizó el bienestar del otro.

La historia de amor entre Solange Abraham y Marcelo Da Corte incluyó una boda de lujo y un estilo de vida de alto perfil en Tortugas Polo Club

La historia entre Solange y Marcelo había comenzado varios años antes, cuando ambos trabajaban en un canal de música: ella como movilera y él como productor. Tras tres años de noviazgo, se casaron el 18 de abril de 2015 en una ceremonia que reflejó el gran presente económico que atravesaban. Según se conoció, la boda incluyó un vestido de Gino Bogani y una luna de miel de ensueño en destinos como Dubái y las Islas Maldivas.

Durante el matrimonio, la pareja llevó un estilo de vida de alto perfil. Vivían en una lujosa casa en Tortugas Polo Club, uno de los barrios más exclusivos del país, y realizaban viajes en aviones privados. Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad y glamour, comenzaban a gestarse las dudas que más tarde marcarían el destino del vínculo.

Con el tiempo, Marcelo empezó a atravesar un proceso interno de confusión respecto a su identidad sexual, algo que finalmente decidió compartir con Solange. Lejos de negarlo o intentar sostener una relación que ya no tenía el mismo sentido, ella optó por acompañarlo en ese camino. Esa decisión, según sus propias palabras, fue determinante para poder transitar la separación desde un lugar más consciente.

La pareja se separó en 2023 tras la confesión de Marcelo, quien luego contrajo matrimonio con Lautaro Marchesini, su exentrenador personal

El vínculo, que tuvo como fruto a su hija Delfina, hoy de ocho años, llegó a su fin en 2023. Tiempo después, Da Corte rehízo su vida y se casó con Lautaro Marchesini, quien había sido su personal trainer. La noticia, que coincidió con el regreso de Solange a la televisión, volvió a poner su historia en el centro del debate público.

Lejos de quedarse anclada en el pasado, Abraham aseguró que esa experiencia la fortaleció. “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar me terminaron fortaleciendo”, reflexionó durante la charla en el reality. Además, explicó que atravesó un proceso profundo de introspección que le permitió replantearse su vida y sus objetivos personales.

En ese camino, también destacó el rol fundamental de su familia, que hoy la acompaña en esta nueva etapa. Su participación en Gran Hermano Generación Dorada, por ejemplo, no hubiera sido posible sin ese sostén, especialmente en lo que respecta al cuidado de su hija mientras ella se encuentra aislada en el programa.

Otro aspecto que llamó la atención fue la manera en la que decidió contar esta historia. Mientras que en la Argentina había optado por mantenerla en privado, en el contexto de La Casa de los Famosos eligió compartirla abiertamente. Ese cambio no pasó desapercibido y generó una fuerte repercusión tanto en redes sociales como en los medios.