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Stephanie Demner recordó junto a su abuela una anécdota de su infancia: "Nos llevamos como veinte prendas"

La modelo e influencer argentina evocó una curiosa anécdota familiar

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Stephanie Demner repasó una anécdota de su infancia junto a su abuela, mientras las observa Ariana, su hija

La vida personal de Stephanie Demner generó interés en redes sociales tras compartir una charla con su “abuela Shu Shu”, en la que recordaron juntas las costumbres que marcaron su infancia. La modelo evocó paseos familiares y una emotiva anécdota en épocas que debían administrar el dinero justo para cada ocasión.

La conversación, publicada en la cuenta de Instagram de Stephanie Demner, comenzó con la modelo preguntando: “¿Alguna anécdota que te acuerdes de mí de chiquita?” Su abuela respondió: “Íbamos a hacer las compras juntas, yo te compraba toda la ropita, íbamos con poca plata y todo, todo guardaba en un bolsillito la plata para viajar y el resto te compraba toda ropita”.

Luego, la abuela relató cómo, en una ocasión, el dinero no les alcanzó y tuvieron que regresar: “Y que no nos alcanzó la plata, entonces volvimos y tuve que volver y te compré toda la ropa que a ella le gustaba”. La complicidad se manifestó en detalles como guardar las monedas para el regreso en subte: “Guardé en el bolsillo de mi campera las moneditas para viajar con el subte para volver a mi casa. Después, cuando volví, le pedí más plata a Carlos, al abuelo. Volvimos a la tarde y te llevé todo, todo lo que había reservado”.

Demner precisó entre risas: “Nos llevamos como 20 prendas”, y la abuela asintió: “Todo lo que te gustaba”. La influencer remató: “Todo el local. Muy consentida por mi abuela”. La abuela afirmó, orgullosa: “A vos te quedaba todo tan hermoso”. Finalmente, ambas sellaron el momento: “Toda la vida, siempre fanáticas de la ropa”, aseguró Demner, a lo que la abuela concluyó: “Fanáticas totales”.

Stephanie Demner contó cuál fue el dinero más fácil que ganó: "Más de tres mil dólares"

El “dinero más fácil”: la campaña que sigue pagando

Días atrás, en el programa “Lo del Pollo”, Demner explicó que el ingreso más sorprendente de su carrera proviene de una campaña gráfica para una empresa de telefonía realizada a los diecisiete años. “Ponele una campaña que yo hice cuando era muy muy muy chiquita, que sigue estando al día de hoy”, comentó, según el ciclo replicado por Infobae.

Consultada por el Pollo Álvarez sobre si había recibido más de USD 3.000, Demner respondió afirmativamente, sorprendiendo al estudio por la extensión de ese beneficio. Relató que cada vez que la empresa coloca un nuevo cartel en diferentes países, recibe una notificación: “Ellos me llaman y me dicen: ‘Stefi, pusimos un nuevo cartel, así que te va a estar llegando esta plata’”.

La modelo admitió que muchas veces desconoce en qué localidades se exhiben sus fotos. “A veces me entero que está en Perú o Paraguay y ni idea”, ejemplificó. Además, reconoció que la frecuencia de estos pagos se debe a la presencia de la campaña “en todo el país”, y destacó que no lleva un control exacto de lo cobrado, ya que la empresa la informa cada vez que firman una renovación del uso de imagen.

Este sistema de pagos periódicos representa una excepción en la industria publicitaria latinoamericana, donde no es habitual que los contratos de derechos de imagen sostengan ingresos prolongados a lo largo del tiempo. Demner relató que a sus 35 años, todavía recibe abonos derivados de aquel contrato firmado en la adolescencia.

Stephanie Demner
Stephanie Demner

La mirada de la industria y las tensiones con otras influencers

El mundo profesional de las influencers también conoce disputas. Sofía Gonet, finalista de MasterChef Celebrity y streamer, recordó durante una transmisión su distanciamiento con Demner: “La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30 mil seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”, relató.

Gonet atribuyó el quiebre profesional a esa decisión y, con una postura firme, descartó la posibilidad de futuras colaboraciones: “Si se repitiera, decidiría no trabajar nuevamente con ella”, afirmó la streamer, reclamando mayor claridad en los acuerdos comerciales del sector digital.

Este tipo de experiencias reflejan las estrategias y tensiones que atraviesan la industria, donde la colaboración puede transformarse fácilmente en competencia directa.

Con el paso de los años, Stephanie Demner continúa recibiendo avisos de la empresa cada vez que su campaña se renueva, un beneficio poco frecuente en el mercado publicitario que, según sus propias palabras, parece no tener fin.

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