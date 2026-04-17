El pase de factura de Daniela Celis a Nick Sícaro tras los primeros rumores de romance: “No soy una más de nadie”

La exparticipante de Gran Hermano llamó en vivo al influencer y lo confrontó luego de verlo abrazado a otras mujeres

Tras los primeros rumores de un incipiente romance, y un fuerte cruce en streaming que reflejó la tensión entre ambos, Daniela Celis y Nick Sícaro volvieron a hablar de su vínculo. Todo sucedió cuando la joven llamó en vivo al programa de streaming en el que se encontraba el exGran Hermano para hacerle un pase de factura.

Todo comenzó cuando Sícaro relataba cómo estaba su relación con Celis. “Fui al streaming de los chicos, la conocí a Dani y nos vimos dos veces. Y con Dani pegamos muy buena onda. Justo me sentaron al lado de ella, no sé si fue a propósito o no. Hubo una buena conexión, nos cag... de risa. Muy linda chica, obvio”, afirmó en Rumis (La Casa streaming)

Luego, cuando la mesa de influencers le consultó si charlaron después del programa, el joven comentó: “Nos empezamos a seguir en Instagram. Cuando terminó el programa, fuera de cámara, hablamos dos palabras, nos cagamos de risa. Yo creo que pegamos muy buena onda y todavía no se habló nada”.

Fue entonces cuando Lizardo Ponce leyó un mensaje que le había llegado de parte de Daniela. “Mandale un beso a tu invitado”, expresó la exparticipante del reality. Así las cosas, el conductor la llamó en vivo. Al percatarse, Daniela se retractó y aclaró: “El segundo mensaje no te llegó, tenés un tilde solo, me bajé del saludo. Era para Chiara el beso, me parece. Me mandan todos los fandom, abro Rumis y estás abrazado con otra, súper rápido. A mí no me pongan en ninguna lista. Yo no soy una más de nadie”.

Daniela Celis cruzó a Nick Sícaro luego de que el ex Gran Hermano dijera: "Nos estamos conociendo"

Con la idea de defenderse, Nick le devolvió con la misma moneda: “Perfecto. Me parece buenísimo. Yo tampoco, porque está por ahí Martín Pepa dando vueltas”. Acto seguido, Ponce le preguntó a Celis qué buscaba en un hombre. “La verdad, chicos, yo no busco nada con nadie. La verdad que busco pasarla bien y tener como un buen momento. Tampoco quiero poner presión extra porque la verdad que estoy soltera hace meses directamente y quiero seguir en esta”, afirmó.

Luego de que Sícaro destacara que él buscaba lo mismo, Celis cerró aclarando: “Bueno, pero no busquemos por todos lados, ¿dale?”.

Una semana atrás, la joven había cruzado a Sícaro luego de que este expresara que se estaban conociendo: “Ayer nos vimos por segunda vez y siento que hay una tensión y una muy buena conexión, pero por ahora tranqui”. A partir de esa frase, Celis se dirigió al exparticipante del reality en el staff del programa en directo. Sícaro insistió: “Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda”. Ante la pregunta por la posibilidad de algo más, remarcó: “Todo puede ser. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros, todo puede pasar”.

Al escuchar cada palabra del joven, Daniela decidió actuar y, con una tensión palpable en el ambiente, la influencer buscó aclarar la situación: “¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos. Lo único que pasó fue acá en el stream que jodimos dos veces y nada más”.

Los mensajes y la tensión entre Daniela Celis y Nick Sícaro encendieron el streaming

En vivo, Celis se dirigió a Nick Sícaro: “Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo”. Ante la respuesta de “Nos estamos conociendo, ¿o no?”, Celis replicó: “Para mí se fue todo al carajo ya, porque yo no dejé a nadie por nadie”. El debate se agudizó cuando el conductor mencionó mensajes y Celis insistió en que el comentario generó demasiada repercusión: “Entende una palabra, es como que queda un titular que regalaste a todos los portales”.

Sícaro, por su parte, defendió su forma de expresarse: “Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. Si vos sabés cómo es la tele y sabés cómo se trabaja en la tele, ¿por qué me echás la culpa a mí?”. El cruce escaló con preguntas sobre el sentido de la frase y varias intervenciones de los panelistas que buscaban calmar la discusión.

En uno de los momentos más comentados, Sícaro dijo: “No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh?”. Celis respondió de forma inmediata: “A mí tampoco me gustó la tuya, gordi”. La charla mantuvo un clima de incomodidad ante la presencia de los demás colaboradores y la reacción del público en redes.

Nick, asimismo, negó cualquier implicancia en la separación de Celis y Thiago Medina. Afirmó: “No tengo nada que ver. Me enteré de que él se estaba yendo de la casa, pero no sé bien qué pasó. No sabía que convivían ni nada”. Intentó destacar que su vínculo con Celis es reciente y de naturaleza amistosa: “La verdad es que la conocí la otra vez que fui al stream”, manifestó, subrayando que “pegamos muy buena onda”.