Las fotos de la exclusiva luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: playas de ensueño y bungalows en el Caribe

Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron Aruba como destino exclusivo para celebrar su luna de miel tras una íntima boda

Después de dar el “sí, quiero” en una ceremonia íntima y reservada en diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron un destino que parece sacado de una postal para celebrar su amor: Aruba. Con playas de arena blanca, mar turquesa y una calma que invita a desconectar del mundo, la pareja emprendió una luna de miel que combinó lujo, intimidad y momentos de pura conexión.

El viaje llegó como una pausa necesaria después de meses intensos. Ambos venían de una exigente temporada laboral en Villa Carlos Paz, además de los preparativos de su casamiento, que los mantuvieron enfocados en cada detalle. Ya lejos del ritmo frenético, encontraron en el Caribe el escenario ideal para relajarse y disfrutar del inicio de esta nueva etapa.

El lujoso complejo de bungalows sobre el agua en Aruba ofreció privacidad y vistas al mar para la pareja de recién casados

Las fotos de la luna de miel de Cabré y Pardo destacan playas de arena blanca y mar turquesa en un entorno paradisíaco

La pareja compartió en redes sociales imágenes que muestran momentos de complicidad y desconexión en el Caribe

A través de sus redes sociales, fueron compartiendo distintas postales que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. En las imágenes se los ve distendidos, sonrientes y cómplices, dejando entrever la intimidad de un viaje pensado para dos. “Luna de miel en el paraíso”, escribieron en uno de los posteos, acompañando un video que mostraba el lugar elegido para hospedarse: un exclusivo complejo de bungalows sobre el agua.

El alojamiento, ubicado en un entorno natural privilegiado, está pensado exclusivamente para adultos y ofrece una experiencia de descanso total. Cada unidad cuenta con salida directa al mar o vistas abiertas al paisaje tropical, además de espacios amplios, una estética cálida y detalles que elevan la experiencia: jacuzzi privado, desayuno a la habitación y un restaurante frente al mar que completa la propuesta de lujo.

El actor y su esposa eligieron disfrutar de playas caribeñas

Cabré y Pardo disfrutaron de caminatas por pasarelas de madera, tardes de relax y el contacto directo con la naturaleza tropical

Los recién casados disfrutaron de cada rincón del paraíso

En ese contexto, Cabré y Pardo se mostraron disfrutando de cada rincón. Desde caminatas descalzos por pasarelas de madera rodeadas de vegetación, hasta tardes de relax frente al agua, cada imagen reflejó el clima de tranquilidad que buscaban. En una de las postales más comentadas, se los ve abrazados, mirándose a los ojos, en medio de un entorno selvático que refuerza la idea de desconexión total.

La playa también fue protagonista. Con el mar cristalino como telón de fondo, compartieron imágenes caminando por la orilla, dejando que las olas les mojen los pies, en escenas que transmiten cercanía y complicidad. En otra secuencia, el actor se zambulle en el agua y regresa sonriente hacia Rocío, quien lo filma desde la arena, en un gesto espontáneo que refleja la naturalidad del vínculo.

A través de sus redes sociales, el actor y la bailarina abrieron las puertas de su intimidad

El hotel boutique solo para adultos incluyó jacuzzi privado, desayuno a la habitación y restaurante frente al mar

Las selfies tampoco faltaron. Con looks relajados y bronceados por el sol caribeño, ambos se mostraron cercanos, divertidos y enamorados. Rocío, en bikini, y Cabré, con outfits informales, dejaron ver una faceta más descontracturada, lejos de las exigencias laborales y mediáticas.

Más allá del impacto visual, las fotos también funcionan como un reflejo de este presente compartido. Desde que blanquearon su relación, Cabré y Pardo se mostraron siempre en un perfil bajo, priorizando la privacidad. Sin embargo, en esta ocasión decidieron abrir una ventana a su intimidad y compartir con su público algunos fragmentos de este viaje tan especial.

Aruba se consolida como uno de los destinos favoritos para lunas de miel por su combinación de lujo, romanticismo y tranquilidad

La naturalidad y espontaneidad de los recién casados quedó reflejada en selfies y videos publicados durante la estadía en Aruba

La elección de Aruba no parece haber sido casual. Con su combinación de paisajes naturales, servicios de alta gama y una atmósfera serena, se posiciona como uno de los destinos preferidos para las lunas de miel. En ese escenario, la pareja encontró el equilibrio perfecto entre descanso, romanticismo y disfrute.

En cada imagen, en cada gesto y en cada rincón elegido, se percibe algo más que unas simples vacaciones: se trata de un momento fundacional, un tiempo dedicado a celebrar el amor y a proyectar lo que vendrá. Así, entre playas paradisíacas, bungalows sobre el agua y atardeceres inolvidables, Nicolás Cabré y Rocío Pardo escriben el primer capítulo de su vida como recién casados.