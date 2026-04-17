Pakistán confirmó gestiones para una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán, pero sin fecha definida (AP Foto/Anjum Naveed)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán confirmó este jueves que se están manteniendo contactos para organizar una nueva reunión entre delegaciones de Estados Unidos e Irán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, pero aclaró que todavía no hay una fecha definida para ese encuentro.

El portavoz Tahir Andrabi señaló que Islamabad sigue ejerciendo su papel de mediador y que los detalles sobre la composición y el tamaño de las delegaciones serán determinados por las partes involucradas.

“Como mediadores, es fundamental que mantengamos la confidencialidad de las conversaciones. Tenemos la información que nos han confiado los negociadores”, afirmó Andrabi en conferencia de prensa.

El funcionario describió el resultado de la primera ronda, celebrada el 12 de abril en Islamabad, como un proceso “sin avances decisivos pero tampoco rupturas”, y confirmó que los temas nucleares continúan siendo el principal obstáculo para lograr un acuerdo.

Andrabi evitó dar detalles sobre los puntos exactos en discusión, pero remarcó que Pakistán mantiene un canal de comunicación activo entre las delegaciones y que la mediación es parte de una estrategia regional más amplia conocida como el “Proceso de Islamabad”.

El portavoz Tahir Andrabi señaló que Islamabad sigue ejerciendo su papel de mediador y que los detalles sobre la composición y el tamaño de las delegaciones serán determinados por las partes involucradas

El anuncio se produjo en paralelo a una intensa agenda diplomática de las autoridades paquistaníes. El primer ministro Shehbaz Sharif se encuentra en una gira que ya lo llevó a Jeddah y Doha, y que prevé una escala en Antalya.

Durante su paso por Qatar, Sharif discutió con el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani la situación en el Golfo y la importancia de sostener la estabilidad y el diálogo internacional en Medio Oriente.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Asim Munir, viajó a Teherán junto con el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, para mantener encuentros con altos funcionarios iraníes, incluido el canciller Abbas Araghchi y el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf.

Desde Teherán, el embajador Reza Amiri Moghadam enfatizó que Irán solo aceptará Pakistán como sede de las negociaciones con Estados Unidos.

“Las conversaciones se realizarán en Pakistán y en ningún otro lugar, porque confiamos en Pakistán”, sostuvo Moghadam en un acto en Islamabad.

Analistas paquistaníes señalan que Pakistán está impulsando una doble estrategia, con el primer ministro buscando apoyo en las potencias del Golfo y el jefe militar concentrado en cerrar una nueva ronda de diálogo entre Washington y Teherán, con el foco puesto en extender la frágil tregua y acercar posiciones sobre el programa nuclear iraní.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se encuentra en una gira que ya lo llevó a Jeddah y Doha, y que prevé una escala en Antalya (REUTERS)

Por otro lado, funcionarios de Pakistán desmintieron que Munir tuviera prevista una visita a Washington, calificando esas versiones como especulativas. El portavoz Andrabi señaló que no tenía conocimiento de ningún viaje planificado por el jefe militar tras su paso por Irán.

Avance en las negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este jueves que la próxima reunión entre negociadores estadounidenses e iraníes podría celebrarse durante el fin de semana.

Trump afirmó que “estamos muy cerca de un acuerdo con Irán” y precisó que Teherán ha ofrecido no buscar armas nucleares durante más de dos décadas, aunque la extensión y alcance de ese compromiso sigue en debate.

Trump insistió en que un acuerdo permitiría reducir los precios del petróleo, controlar la inflación y eliminar el riesgo de proliferación nuclear en la región.

“Si esto sucede, veremos una caída en el precio del petróleo, la inflación bajará y, más importante aún, se evitará una catástrofe nuclear”, dijo el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este jueves que la próxima reunión entre negociadores estadounidenses e iraníes podría celebrarse durante el fin de semana (REUTERS/Jessica Koscielniak)

El mandatario republicano sostuvo que su administración mantiene un “muy buen canal” con Irán y que el bloqueo y los bombardeos de las últimas semanas han sido determinantes para que Teherán se muestre dispuesto a negociar.

“Creo que tenemos una oportunidad real. Irán quiere hacer un trato”, señaló. El presidente agregó que, de alcanzarse un acuerdo en Islamabad, podría viajar personalmente a la capital pakistaní para firmarlo.

Trump también anunció que planea invitar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente libanés Joseph Aoun a la Casa Blanca para avanzar hacia un acuerdo de paz regional, en línea con el cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah, que comenzó este jueves.

(Con información de AFP y Reuters)