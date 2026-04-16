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Asistencia, gol y grave lesión para Mateo Retegui en Arabia Saudita: será operado en Italia

El goleador argentino sufrió una fractura de tibia y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente

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Mateo Retegui sufrió una fractura de tibia izquierda durante el empate 2-2 de Al-Qadisiyah ante Al-Shabab por la Saudi Pro League y, como resultado, quedará fuera de las canchas al menos dos meses, según estudios médicos realizados tras el partido. La lesión, ocurrida tras marcar un gol y asistir en otro durante el encuentro, significa el final anticipado de su temporada con el club saudí.

El delantero, quien acumulaba 16 goles en 28 partidos de la liga, deberá desplazarse a Madrid para ser intervenido por un especialista, intervención programada para el próximo martes con el consentimiento de Al-Qadisiyah. Según información de Tuttosport, la directiva de Milan, encabezada por Igli Tare, inició conversaciones con Alessandro Moggi, representante del jugador, en busca de repatriarlo ante la situación de emergencia que atraviesa Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

El partido que marcó el final de la campaña de Retegui también contó con la participación del uruguayo Nahitán Nández en una de las jugadas decisivas, antes de que el atacante argentino abandonara el campo asistido por personal médico. Lógicamente atentó contra sus posibilidades de quedar en el podio de la tabla de goleadores esta temporada, en la que ocupa actualmente el cuarto lugar de máximos artilleros detrás del inglés Ivan Toney, su compañero de equipo Julián Quiñónez, el portugués Cristiano Ronaldo y el colombiano Roger Martínez, igualado con 16 gritos junto a dos grandes figuras como Karim Benzema y Joao Felix.

Al margen de su último tanto, también había asistido al ghanés Christopher Bonsu Baah para el 1-0 parcial contra Al Shabab.

Esto significó otro duro revés para el ex Boca, Tigre y Estudiantes de La Plata luego de lo que fue la eliminación de la selección italiana en la repesca internacional en manos de Bosnia y Herzegovina. La Azzurra, que tiene al nacionalizado Retegui como una de sus figuras, perdió como visitante a partido único en tanda de penales y, de esta manera, mirará su tercera Copa del Mundo de forma consecutiva por TV. En dicho cotejo, el centrodelantero fue reemplazado al minuto 44 tras la prematura expulsión de su compañero Alessandro Bastoni.

Tras su nacionalización como italiano, el delantero argentino de 26 años acumula 11 goles y 4 asistencias en 27 partidos con el elenco nacional italiano. Debutó como internacional el 23 de marzo de 2023 en una derrota 2-1 frente a Inglaterra, donde marcó un gol, por las eliminatorias para la Eurocopa 2024. El entrenador era Roberto Mancini. Ya de la mano de Gennaro Gattuso, Retegui siguió en la consideración y continuó siendo uno de los delanteros titulares. El futuro le presentará interrogantes ya que el estratega anunció su salida así como la de varios directivos importantes por el cimbronazo que significó la no clasificación al Mundial 2026.

Tabla de goleadores de la liga saudí

  • Ivan Toney (Al Ahli) 27
  • Julián Quiñónes (Al Qadsiah) 26
  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr) 24
  • Roger Martínez (Al Taawoun) 20
  • Mateo Retegui (Al Qadsiah) 16
  • Karim Benzema (Al Hilal) 16
  • Joao Felix (Al Nassr) 16

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