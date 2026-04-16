Salud

“Nunca esperamos que venga tanta gente”: la experiencia de docentes y estudiantes en el paro a la japonesa de la UBA

La Facultad de Odontología de la UBA realizó un paro a la japonesa y brindó atención gratuita durante 24 horas para visibilizar el reclamo por el financiamiento universitario

Guardar
La crisis presupuestaria en la universidad impulsa acciones originales como el paro a la japonesa para visibilizar la falta de fondos y recursos

En una entrevista en Infobae al Regreso, Jorge Pasart (odontólogo y docente) y Candela Caetano (estudiante de Odontología) contaron cómo vivieron la jornada de paro a la japonesa que convirtió el reclamo universitario en una demostración de servicio público. Durante el diálogo, los protagonistas detallaron la magnitud de la convocatoria y la reacción social ante la crisis presupuestaria.

La Facultad de Odontología eligió “parar trabajando” y colmó la atención social

“Había que reclamar, había que hacer cumplir la ley. Había dos sentencias judiciales que le daban la razón a la universidad argentina”, explicó Pasart. “Nos pareció que había que hacer algo original. Trabajamos con el programa UBA en acción y cuando un rector propuso un paro a la japonesa, lo pensamos en serio: estuvimos veinticuatro horas con los tráilers de la facultad y todas las carreras de ciencias médicas, con análisis de sangre, asesoría jurídica, óptica y odontología en la vía pública”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La convocatoria superó todo lo previsto. “Nunca esperamos tanta gente ni tantos medios. Llovía, tuvimos que suspender la actividad en Plaza Houssay y pasar al hall de Ciencias Económicas. Ya había dos cuadras de cola”, relató el docente. “Fue lo más lindo que nos pasó. Era mucha gente y la reacción social fue impresionante”.

Filas colas UBA odontologia
El reclamo por el financiamiento universitario motivó una convocatoria masiva que desbordó las expectativas de docentes y estudiantes (Adrián Escandar)

Seis mil personas atendidas y récord de servicios en un día

La magnitud del operativo se reflejó en los números. “Estimamos que pasaron seis mil personas por el programa. Solo en odontología, fueron cerca de 1.800 pacientes. Hicimos 80 análisis de sangre y los entregamos en el día. Se confeccionaron 360 pares de anteojos”, precisó Pasart.

La experiencia incluyó casos de urgencia resueltos en el momento. “A las dos de la mañana apareció un nene de Merlo con un diente en el paladar. Se fue con el problema solucionado”, recordó. “Muchos vecinos y vecinas vinieron porque no consiguen turno en el sistema de salud”.

Caetano subrayó el valor formativo y social: “Fue una manera de mostrar lo que hacemos y dar algo a la comunidad. Es fundamental que haya atención como esta, porque mucha gente no tiene cobertura de ningún tipo”.

La crisis presupuestaria y la fuga de profesionales

El trasfondo del reclamo es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que obliga al Estado nacional a girar más de dos billones de pesos a las universidades. En el Gobierno analizan cómo cumplir el fallo sin reabrir el déficit fiscal.

(Infobae en Vivo)
La Facultad de Odontología de la UBA realizó un paro a la japonesa y brindó atención gratuita a miles de personas en 24 horas (Infobae en Vivo)

“Nos afecta mucho: los buenos empleados se empiezan a ir. En la UBA el setenta por ciento de los cargos docentes son parciales. Yo soy profesor adjunto parcial, trabajo los viernes de ocho a cinco. El resto de la semana atiendo en mi consultorio”, describió Pasart.

El deterioro salarial es generalizado. “El sueldo máximo para un profesor titular con 35 años de antigüedad apenas llega a 1.700.000 pesos. De ahí para abajo, todos”, detalló. Caetano agregó: “Los profesores de materias básicas ganan hoy 35% menos que hace dos años. El incentivo para irse al sector privado es cada vez mayor”.

Ambos coincidieron en la importancia de la universidad pública y su compromiso social. “La UBA es una escuela de vida, te abre la cabeza. Los que tuvimos la suerte de pasar por acá lo llevamos como una medalla”, afirmó Pasart.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

UBAFacultad de Odontologíaparo a la japonesafinanciamiento universitarioJorge PasartCandela CaetanoInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Cómo la IA podría anticipar el desarrollo de melanoma hasta cinco años antes

Investigadores de Suecia muestran que, al analizar datos de salud rutinarios, la inteligencia artificial logra distinguir mejor a quienes presentan mayor riesgo ante este tipo de cáncer de piel y facilitar intervenciones tempranas

Cómo la IA podría anticipar el desarrollo de melanoma hasta cinco años antes

¿Sirven realmente los suplementos de magnesio para controlar el insomnio? Qué dice la ciencia?

Investigadores y médicos recomiendan consultar a un profesional antes de tomar esta clase de productos, ya que una alimentación balanceada suele aportar suficiente de este nutriente para la mayoría de las personas sanas

¿Sirven realmente los suplementos de magnesio para controlar el insomnio? Qué dice la ciencia?

Consumir 3 porciones semanales de pescado y marisco ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Integrar estos alimentos en la dieta cotidiana disminuye la mortalidad general y de enfermedades crónicas, gracias a sus beneficios nutricionales y su efecto protector en el sistema inmunitario y el desarrollo neurológico, según organismos internacionales

Consumir 3 porciones semanales de pescado y marisco ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Desde el corazón hasta la salud mental: cuáles son los beneficios comprobados del senderismo

Realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada a la semana disminuye la incidencia de patologías cardiovasculares y promueve el bienestar integral en personas de todas las edades. Claves para una práctica segura

Desde el corazón hasta la salud mental: cuáles son los beneficios comprobados del senderismo

El tamaño de las pupilas revela más de lo imaginado: así delatan las emociones humanas

Una investigación reciente analizó cómo los ojos responden ante distintos estímulos afectivos y cuáles son las diferencias en las reacciones fisiológicas según el tipo de sentimiento. El hallazgo aporta nuevas pistas sobre el vínculo entre las respuestas corporales y la vida emocional

El tamaño de las pupilas revela más de lo imaginado: así delatan las emociones humanas
DEPORTES
A la espera de San Lorenzo, Tigre pierde contra Macará de Ecuador por la Copa Sudamericana

A la espera de San Lorenzo, Tigre pierde contra Macará de Ecuador por la Copa Sudamericana

La fuerte sanción a Marcos Rojo por su expulsión en el clásico ante River: la durísima postura que tomaría Racing con el defensor

El emotivo mensaje de Agustín Marchesín tras la grave lesión de rodilla que sufrió en Boca Juniors: “No es fácil de digerir”

Escándalo con una leyenda del deporte por la disputa entre su ex esposa y su actual pareja: infidelidad y mensajes cruzados

El penal que fabricó el Colo Barco en la clasificación del Racing de Estrasburgo a las semifinales de la Conference League

TELESHOW
Yanina Latorre defendió a su hija tras las críticas de Cinthia Fernández en medio del caso Ángel: “Ella no hace papelones”

Yanina Latorre defendió a su hija tras las críticas de Cinthia Fernández en medio del caso Ángel: “Ella no hace papelones”

Del desfile a La Bombonera: la noche maratónica de Pampita entre glamour y pasión xeneize

Ricky Martin revolucionó a sus fans previo a su show en Buenos Aires: baile desde el balcón, gritos y muestras de amor

Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

INFOBAE AMÉRICA

El fascinante mundo oculto de las serpientes rata: de aliadas agrícolas a mascotas exóticas

El fascinante mundo oculto de las serpientes rata: de aliadas agrícolas a mascotas exóticas

De la sequía al riesgo de extinción: el dramático descenso de abejorros en Baviera

Del trópico al jardín: cómo el gusano martillo transforma el ecosistema y amenaza la biodiversidad

Cese de hostilidades entre Israel y Líbano: qué establece el acuerdo y cómo se aplicará la tregua

Paneles solares, ahorro y autonomía: la fórmula que combate la inseguridad alimentaria en áreas rurales de Nigeria