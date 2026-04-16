“Nunca esperamos que venga tanta gente”: la experiencia de docentes y estudiantes en el paro a la japonesa de la UBA

La crisis presupuestaria en la universidad impulsa acciones originales como el paro a la japonesa para visibilizar la falta de fondos y recursos

En una entrevista en Infobae al Regreso, Jorge Pasart (odontólogo y docente) y Candela Caetano (estudiante de Odontología) contaron cómo vivieron la jornada de paro a la japonesa que convirtió el reclamo universitario en una demostración de servicio público. Durante el diálogo, los protagonistas detallaron la magnitud de la convocatoria y la reacción social ante la crisis presupuestaria.

La Facultad de Odontología eligió “parar trabajando” y colmó la atención social

“Había que reclamar, había que hacer cumplir la ley. Había dos sentencias judiciales que le daban la razón a la universidad argentina”, explicó Pasart. “Nos pareció que había que hacer algo original. Trabajamos con el programa UBA en acción y cuando un rector propuso un paro a la japonesa, lo pensamos en serio: estuvimos veinticuatro horas con los tráilers de la facultad y todas las carreras de ciencias médicas, con análisis de sangre, asesoría jurídica, óptica y odontología en la vía pública”.

La convocatoria superó todo lo previsto. “Nunca esperamos tanta gente ni tantos medios. Llovía, tuvimos que suspender la actividad en Plaza Houssay y pasar al hall de Ciencias Económicas. Ya había dos cuadras de cola”, relató el docente. “Fue lo más lindo que nos pasó. Era mucha gente y la reacción social fue impresionante”.

El reclamo por el financiamiento universitario motivó una convocatoria masiva que desbordó las expectativas de docentes y estudiantes (Adrián Escandar)

Seis mil personas atendidas y récord de servicios en un día

La magnitud del operativo se reflejó en los números. “Estimamos que pasaron seis mil personas por el programa. Solo en odontología, fueron cerca de 1.800 pacientes. Hicimos 80 análisis de sangre y los entregamos en el día. Se confeccionaron 360 pares de anteojos”, precisó Pasart.

La experiencia incluyó casos de urgencia resueltos en el momento. “A las dos de la mañana apareció un nene de Merlo con un diente en el paladar. Se fue con el problema solucionado”, recordó. “Muchos vecinos y vecinas vinieron porque no consiguen turno en el sistema de salud”.

Caetano subrayó el valor formativo y social: “Fue una manera de mostrar lo que hacemos y dar algo a la comunidad. Es fundamental que haya atención como esta, porque mucha gente no tiene cobertura de ningún tipo”.

La crisis presupuestaria y la fuga de profesionales

El trasfondo del reclamo es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que obliga al Estado nacional a girar más de dos billones de pesos a las universidades. En el Gobierno analizan cómo cumplir el fallo sin reabrir el déficit fiscal.

La Facultad de Odontología de la UBA realizó un paro a la japonesa y brindó atención gratuita a miles de personas en 24 horas (Infobae en Vivo)

“Nos afecta mucho: los buenos empleados se empiezan a ir. En la UBA el setenta por ciento de los cargos docentes son parciales. Yo soy profesor adjunto parcial, trabajo los viernes de ocho a cinco. El resto de la semana atiendo en mi consultorio”, describió Pasart.

El deterioro salarial es generalizado. “El sueldo máximo para un profesor titular con 35 años de antigüedad apenas llega a 1.700.000 pesos. De ahí para abajo, todos”, detalló. Caetano agregó: “Los profesores de materias básicas ganan hoy 35% menos que hace dos años. El incentivo para irse al sector privado es cada vez mayor”.

Ambos coincidieron en la importancia de la universidad pública y su compromiso social. “La UBA es una escuela de vida, te abre la cabeza. Los que tuvimos la suerte de pasar por acá lo llevamos como una medalla”, afirmó Pasart.

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