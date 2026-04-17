Política

Subastaron en Santa Fe autos, motos y un avión decomisados a delincuentes

Es la quinta subasta que realiza el gobierno de bienes que provienen de actividades ilícitas. Se recaudaron hasta el momento casi 4 mil millones de pesos

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Maximiliano Pullaro
La subasta de bienes en Rosario reunió a más de 5.000 personas y 150 lotes provenientes de organizaciones criminales

Más de cinco mil personas participaron este jueves en la que fue calificada como la subasta de bienes más grande de la Argentina, un evento realizado en el Salón Metropolitano de Rosario. La jornada reunió a interesados de todo el país, quienes compitieron por 150 lotes que incluyeron autos, motos y un avión, todos decomisados a organizaciones delictivas. El acto marcó un nuevo capítulo en la política de desapoderamiento de activos provenientes del delito, una estrategia que el Ejecutivo provincial considera central en su lucha contra el crimen.

La subasta se realizó bajo estrictos controles y contó con una masiva participación, lo que evidencia el interés social en una iniciativa que busca transformar los bienes ilegales en recursos para la comunidad. Según el gobernador Maximiliano Pullaro, que encabezó el acto, el objetivo principal es “quitarles los bienes a los delincuentes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones”. El mandatario insistió en que este proceso constituye una política pública adoptada “con mucha determinación”, ya que el gobierno provincial sostiene que la única forma de garantizar la tranquilidad es mediante un Estado activo que recupere lo que fue obtenido de manera ilícita.

La recaudación acumulada en las cuatro subastas previas organizadas por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) ya se acerca a los 4 mil millones de pesos. El dinero obtenido hasta el momento permitió devolver recursos a la comunidad, reparar a víctimas y asistir a más de 60 instituciones santafesinas, además de sostener el funcionamiento de la propia Aprad. De acuerdo con la información oficial, estas acciones representan un cambio concreto en la manera de enfrentar el delito y la violencia en la provincia.

Maximiliano Pullaro
Santa Fe lleva recaudados cerca de 4 mil millones de pesos en cinco subastas de bienes decomisados a bandas delictivas

El evento fue presentado como un símbolo de la nueva imagen de Rosario y Santa Fe. “A Rosario, desde muchos puntos del país y del mundo, se la miraba con piedad, y hoy se la observa con respeto porque pudimos demostrar que el delito y la violencia bajaron, y que podemos convivir y disfrutar de los espacios públicos”, afirmó Pullaro durante la apertura. El gobernador también destacó el trabajo articulado entre la policía, la justicia y el servicio penitenciario, y remarcó que “cuando el Estado quiere, el Estado puede”. Concluyó su intervención alentando a continuar “luchando contra el delito y el crimen organizado”.

Maximiliano Pullaro
La Agencia Provincial Aprad organiza y administra la subasta de autos, motos, un avión y otros bienes incautados en causas penales

El proceso de subasta estuvo a cargo de la Aprad, organismo santafesino encargado de administrar los bienes incautados en causas penales o contravencionales. Entre los lotes ofrecidos figuraban vehículos de alta gama, motocicletas, un avión y otros elementos diversos. Los asistentes, que sumaron 5.411 inscriptos, debieron cumplir con una serie de requisitos para participar. Entre ellos, completar una inscripción online y superar un control de antecedentes realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones, a fin de garantizar que ninguno de los participantes tuviera vínculos con organizaciones criminales.

La seguridad jurídica para los compradores fue otro de los aspectos remarcados por la organización. La provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos subastados, lo que implica la asignación de una nueva patente y elimina cualquier vínculo con el titular anterior. Este mecanismo aporta tranquilidad a quienes adquieren los bienes y refuerza la transparencia del proceso.

Maximiliano Pullaro
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la política de desapoderamiento de activos en la lucha contra el crimen en Santa Fe y Rosario

La función de la Aprad no se limita únicamente a la subasta de bienes. El organismo administra, además, vehículos, equipos informáticos, teléfonos, joyas e inmuebles. En el caso de automóviles, pueden ser destinados a fuerzas de seguridad, al Servicio Penitenciario o a otras instituciones públicas. Los objetos que no se subastan pueden ser compactados o donados a entidades de bien público, en el caso de artículos del hogar o vestimenta.

Durante la subasta, se reconoció la colaboración de estudiantes de las escuelas técnicas N° 2256 de Santa Fe y N° 465 de Rosario, quienes asistieron a los visitantes brindando información sobre los lotes disponibles. El involucramiento de las escuelas técnicas en el evento refuerza el objetivo social de estas políticas, vinculando la educación técnica con procesos de recuperación de bienes para la sociedad.

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