Yanina Latorre defendió a su hija tras las críticas de Cinthia Fernández en medio del caso Ángel: “Ella no hace papelones”

La conductora volvió a arremeter contra la modelo por su rol en el Caso Ángel (Video: Instagram)

El conflicto entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, declaraciones filosas y un cruce que volvió a poner en el centro de la escena no solo sus diferencias personales, sino también un tema sensible: el rol de los mediáticos en causas judiciales de alto impacto. En esta oportunidad, la conductora de SQP (América TV) reaccionó con dureza a comentarios de su colega y apuntó directamente contra ella por haber involucrado a su hija, Lola Latorre, en la polémica.

Lejos de esquivar el enfrentamiento, Yanina eligió redoblar la apuesta y responder sin filtros. “Pero Cinthia es tan ignorante que cada vez que me quiere pegar a mí se mete con el derecho de Lola”, lanzó, visiblemente molesta por la situación. Su descargo estuvo centrado en defender a su hija, recientemente recibida de abogada, y cuestionar la forma en la que Fernández intenta instalar críticas en torno a su decisión de no ejercer la profesión por el momento.

En ese sentido, Latorre hizo hincapié en que no existe ninguna obligación de ejercer una carrera universitaria inmediatamente después de recibirse. “Mi hija no tiene por qué explicarle al mundo por qué carajo se recibió de abogada y no ejerce”, expresó, marcando el límite frente a lo que considera un ataque injustificado. La panelista también se refirió a las críticas que Lola recibe en redes sociales, donde usuarios cuestionan su elección: “A partir de ahí una horda de locos todo el tiempo: ‘Estudiaste y no ejercés’”.

Yanina Latorre sostuvo que Lola no tiene obligación de ejercer la abogacía ni de dar explicaciones por su elección profesional

El punto más fuerte de su descargo llegó cuando citó el comentario que detonó el enojo: la sugerencia de que Lola podría presentarse a trabajar “ad honorem” en el marco de una causa judicial. “Invito a Lolita Latorre, que es abogada y ya que no ejerce, podría ir y trabajar ad honorem”, habría sido la frase que desató la reacción. Para Yanina, ese planteo no solo es desubicado, sino también irresponsable, especialmente tratándose de un caso de extrema sensibilidad.

“Primero, porque Lola será una abogada que no ejerce, pero no hace papelones”, respondió con contundencia. Y fue más allá al explicar que su hija ni siquiera se especializa en el área penal ni está matriculada, lo que hace aún más inapropiada la sugerencia. “Mi hija no es penalista y no está matriculada. Papelones no hace”, insistió, en un intento por diferenciar la formación académica del ejercicio profesional concreto.

La conductora también puso el foco en la gravedad de la causa que generó la controversia, al considerar que no es un ámbito para improvisaciones ni para exposiciones mediáticas. “Es una causa tan sensible que obligarla a que vaya y que venga al estudio a aprender…”, planteó, dejando entrever que, en su opinión, la situación requiere seriedad y conocimiento específico.

La gravedad de la causa en Comodoro Rivadavia, vinculada al caso de Ángel López, generó fuertes polémicas por la exposición mediática

El trasfondo del enfrentamiento está vinculado al rol que Cinthia Fernández adoptó en el caso de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, un hecho que conmocionó al país. La mediática se involucró públicamente, acompañando a su pareja, el abogado Roberto Castillo, y difundiendo detalles del caso en medios y redes sociales. Esta exposición generó una fuerte polémica y múltiples críticas que la acusaron de “oportunismo” y de “farandulizar” una tragedia.

Lejos de retroceder, Fernández defendió su accionar con firmeza. “Voy a hacer lo que quiera sin darle explicaciones a nadie”, aseguró en una entrevista, donde también cuestionó a quienes la critican: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”. Según explicó, su participación responde a una combinación de factores personales, académicos y profesionales, ya que además de su vínculo con el abogado, se encuentra estudiando la carrera de Derecho.

En ese contexto, también justificó su exposición mediática como una forma de “visibilizar” la causa. “Estoy haciendo lo mismo que hacen todos: visibilizar”, afirmó, al tiempo que remarcó que desde lo jurídico no puede intervenir directamente porque aún no es abogada. Sin embargo, sostuvo que su rol comunicacional le permite aportar desde otro lugar.