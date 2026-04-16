El emotivo mensaje de Agustín Marchesín tras la grave lesión de rodilla que sufrió en Boca Juniors: “No es fácil de digerir”

El sentido posteo de Agustín Marchesín en sus redes

Agustín Marchesín recibió un duro golpe al sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha durante el partido ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, que terminó con la victoria por 3-0 de Boca Juniors. En medio de la incertidumbre respecto a qué hará el Xeneize en el mercado de pases, el arquero de 38 años escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

“No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en Boca era el mayor sueño de toda mi vida. Aunque lo veía inalcanzable. Jugar la Libertadores con Boca, esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín era una locura”, comenzó Marchesín en una publicación en su Instagram.

A esto, sumó: “El fútbol me ha dado mucho más de lo que alguna vez pensé, me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a Boca en la tan hermosa Libertadores, el sueño. No encuentro explicación para esto. Sabía que era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba, más allá de todo lo que se diga, esperándolo ansioso, feliz y preparado”.

*La lesión de Marchesín en el duelo ante Barcelona

Marchesín, que se perderá todo lo que queda de temporada y su regreso a los terrenos de juego podría postergarse hasta 2027, también le dedicó un mensaje especial a los hinchas, dirigentes y compañeros del Xeneize. “Pido disculpas a la gente y dirigentes que confiaron por esto que me toca atravesar. Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño que uno necesita en este momento tan delicado. No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante”, agregó el guardameta.

En el cierre de su mensaje en sus redes, el experimentado arquero dejó una sentida frase para el resto del plantel que generó ilusión en los aficionados: “Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel que tanto se lo merece”.

Su lesión se produjo en el encuentro por la segunda jornada de la Copa Libertadores ante el Barcelona en La Bombonera. En un ataque del elenco ecuatoriano, Marchesín debió abandonar el campo a los nueve minutos, sin poder apoyar la pierna derecha tras exclamar a los médicos: “Me rompí”.

Fue reemplazado al comienzo del partido ante Boca y Barcelona de Ecuador

“Respecto de lo de Agustín, lamentablemente es una pérdida nuestra grave y grande. Respaldarlo a él y darle todo el apoyo que necesite en función de lo que determine la lesión. Cuando pasan esas cosas en el inicio de un partido, la sensación que le quedan a los jugadores dentro de la cancha no es buena. Sabés que se te lesiona un compañero y estás un poco pendiente de eso”, comentó Claudio Úbeda en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Barcelona.

Hasta la fecha de la lesión, el arquero había retornado como titular únicamente el último sábado, tras superar un desgarro en el aductor. Como consecuencia de la rotura ligamentaria, Leandro Brey será el nuevo titular en el arco, mientras que Javier García cubrirá la plaza de suplente a partir del clásico frente a River Plate en el estadio Monumental.

A pesar de la gravedad de la lesión de Agustín Marchesín y la posibilidad que se le abrió a Boca de poder contratar un nuevo arquero para lo que resta de semestre, Infobae pudo saber que desde la dirigencia y el cuerpo técnico le darán confianza al joven Brey y Javi García hasta el próximo mercado de fichajes a mitad de año.

No obstante, comenzaron a surgir algunos nombres que fueron relacionados al arco Xeneize como opciones viables. La primera opción es Tomás Marchiori, de 30 años, que perdió el puesto en Vélez en los últimos meses en manos del colombiano Álvaro Montero. Otro guardameta del plano local que se resalta por mantener un buen nivel hace varios años es Nahuel Losada, una de las figuras del Lanús campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa.