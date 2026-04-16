La fuerte sanción a Marcos Rojo por su expulsión en el clásico ante River: la durísima postura que tomaría Racing con el defensor

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender a Marcos Rojo por cuatro partidos luego de su expulsión en el clásico entre Racing Club y River Plate, disputado el pasado domingo en el estadio Presidente Perón.

La sanción priva al defensor de participar en lo que resta de la fase regular del Torneo Apertura y, en caso de que la Academia avance, también en los octavos de final. La decisión se conoció cuatro días después del encuentro y responde tanto a la agresión cometida sobre un rival como a una serie de insultos dirigidos al árbitro principal.

La fuerte sanción a Marcos Rojo por su expulsión en el clásico ante River

La expulsión de Rojo ocurrió en el tramo final del partido, cuando el zaguero de 36 años golpeó con el antebrazo a Lucas Martínez Quarta durante una jugada aérea. La acción, que se produjo a diez minutos del cierre, fue revisada por el VAR, que recomendó al árbitro Sebastián Zunino consultar las imágenes. Tras la revisión, Zunino mostró la tarjeta roja al defensor de Racing. El informe arbitral presentado posteriormente detalla que Rojo insultó al juez en reiteradas ocasiones, utilizando expresiones como “sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...”.

La secuencia, ampliamente difundida y registrada por las cámaras, condicionó las aspiraciones del equipo dirigido por Gustavo Costas, que ya perdía por un gol cuando se quedó con un hombre menos. River amplió la diferencia y se impuso por 2-0, resultado que complicó las posibilidades de Racing en el certamen. La expulsión de Rojo no solo impactó en el desarrollo del partido, sino que sumó un nuevo antecedente a su carrera: el defensor suma seis tarjetas rojas en el fútbol argentino, cuatro de ellas en torneos nacionales y tres frente a River Plate.

El fallo del Tribunal de Disciplina se basó tanto en la conducta violenta como en la reincidencia en insultos agravados. El árbitro Zunino ya había amonestado a Rojo en el entretiempo por protestar, lo que incrementó la tensión en un partido cargado de reclamos. La sanción abarca los próximos tres compromisos de Racing ante Aldosivi, Barracas Central y Huracán por la fase regular, además de un eventual cruce de octavos de final.

En conferencia de prensa, el director técnico Gustavo Costas reconoció la gravedad del episodio y subrayó la necesidad de evitar expulsiones que perjudiquen al equipo: “No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes”. La situación de Rojo se suma a la polémica generada tras la derrota ante Botafogo por la Copa Sudamericana, donde el defensor fue suplente y recibió críticas por su actitud al finalizar el encuentro.

Fue tras la derrota ante Botafogo, por la Copa Sudamericana

El contrato de Marcos Rojo con Racing Club se extiende hasta junio de 2026. Tras la sanción, resta por saber si el futbolista volverá a la titularidad una vez cumplida la suspensión, en un contexto de cuestionamientos sobre su liderazgo y conducta dentro del plantel. La idea de la dirigencia sería acordar la rescisión del vínculo con el defensor de 36 años.