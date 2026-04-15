Un estudio revela que el cerebro consume mielina tras correr una maratón

Un estudio demostró que tras correr 42 kilómetros, la mielina cerebral disminuye temporalmente en atletas (Europa Press)

Un equipo científico de la Universidad del País Vasco, España, identificó una reducción transitoria de mielina en el cerebro de corredores de maratón, tras analizar mediante resonancia magnética a 10 atletas antes y después de completar 42 km. El hallazgo, publicado en la revista científica Nature Metabolism, indica que el organismo recurre a la mielina como fuente alternativa de energía durante el esfuerzo físico extremo. Los resultados abren nuevas preguntas sobre el impacto del ejercicio prolongado en la salud cerebral y su relación con enfermedades neurológicas.

De acuerdo con el trabajo divulgado en la revista científica Nature, el descenso de mielina afecta regiones cerebrales vinculadas al control motor, la percepción sensorial y el procesamiento emocional, tanto en materia blanca como gris, y con una distribución simétrica en ambos hemisferios. El seguimiento mostró que, dos meses después de la prueba, los niveles de mielina se normalizaron en todos los participantes. Este fenómeno demuestra la capacidad del sistema nervioso para autorreponerse tras una exigencia metabólica intensa.

Por otra parte, los investigadores explican que, bajo condiciones de hipoglucemia inducidas por el esfuerzo prolongado, las células nerviosas activan mecanismos de supervivencia y utilizan la mielina, rica en grasas, como recurso energético. Aunque este proceso es reversible, su repetición en personas con predisposición genética podría asociarse con la aparición de trastornos neurológicos.

Estudio de resonancia magnética y seguimiento

Registraron una reducción transitoria de mielina en corredores que completaron 42 kilómetros, revelando que ante el esfuerzo extremo, las neuronas recurren a esta sustancia grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de la investigación incluyó resonancias magnéticas cerebrales a los 10 corredores antes de la maratón, inmediatamente después, y durante seguimientos a las dos semanas y a los dos meses posteriores. Los científicos detectaron una disminución de mielina en 12 regiones cerebrales, que volvió a los valores iniciales a los dos meses, señalando un proceso de recuperación natural.

El trabajo subraya que la mielina cumple funciones esenciales, como acelerar la transmisión de impulsos eléctricos entre neuronas, proteger los axones y proporcionar soporte metabólico. La disminución temporal detectada no originó síntomas clínicos en los corredores, aunque los autores resaltan la importancia de estudiar los posibles efectos acumulativos en personas sometidas a esfuerzos extremos de manera reiterada.

Los especialistas aclaran que la muestra empleada resulta pequeña, aunque suficiente para obtener conclusiones preliminares y abrir nuevas líneas de investigación sobre el metabolismo cerebral en situaciones de elevada demanda energética.

Implicaciones para la salud y la investigación neurológica

La mielina, una sustancia grasa que recubre los axones neuronales, garantiza la eficacia del sistema nervioso central y periférico. Su déficit, debido a causas genéticas, autoinmunes o metabólicas, enlentece la transmisión de señales y puede generar problemas motores, alteraciones sensoriales y dificultades cognitivas.

Según el coautor del estudio, el destacado científico español, Pedro Ramos Cabrer, correr maratones es saludable para la mayoría de las personas, y el uso y posterior regeneración de mielina revela la capacidad de adaptación metabólica del cerebro. Advierte que, en individuos con predisposición genética, el ejercicio extremo podría desencadenar patologías desmielinizantes no diagnosticadas, como la esclerosis múltiple.

Tras la exigencia de una carrera de 42 kilómetros, diez atletas presentaron menor mielina en áreas clave del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno advertido en los corredores podría contribuir a comprender mejor la función metabólica de la mielina y aportar pistas para el tratamiento de enfermedades, como la esclerosis múltiple. La investigación señala que el cerebro dispone de mecanismos para restaurar la mielina tras un consumo energético elevado, lo que evidencia su plasticidad y capacidad de recuperación.

Nuevas direcciones en la investigación sobre mielina

Los autores destacan la importancia de profundizar en el estudio de los efectos a largo plazo del ejercicio extremo sobre la mielina cerebral y su posible vínculo con enfermedades neurológicas. El equipo propone ampliar el número de participantes y analizar el impacto en distintos perfiles genéticos y deportivos.

El descubrimiento impulsa nuevas hipótesis sobre el papel de la mielina como fuente de energía y su relación con procesos neurodegenerativos. Comprender este proceso podría contribuir al desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas para las enfermedades desmielinizantes.