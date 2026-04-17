4 hábitos sencillos para transformar la mañana y ganar energía desde el primer minuto

Estrategias sencillas para mejorar el bienestar matutino según la neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae).

La manera en que afrontamos nuestros primeros minutos tras despertar puede determinar el desarrollo de toda la jornada. Los hábitos matutinos, el descanso regular, el movimiento físico y la exposición a la luz natural influyen directamente en el estado de ánimo y la capacidad de concentración, según múltiples investigaciones revisadas por expertos en neurociencia y bienestar.

Diversos estudios científicos respaldan la idea de que las rutinas consolidadas antes y después de dormir inciden en la salud mental, el rendimiento cognitivo y la gestión del estrés. Profesionales en medicina del sueño, psicología clínica y neurobiología han identificado estrategias prácticas con base empírica para quienes buscan transformar sus mañanas y recuperar la vitalidad desde el inicio del día.

1. La regularidad en los horarios protege la salud mental y física

Organizar la jornada desde la noche anterior es una recomendación constante de los especialistas. El doctor Rafael Pelayo, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford, señala que “mantener un horario estable para acostarse y levantarse, con una variación no mayor a 30 minutos, ayuda a regular el ciclo circadiano y mejora la calidad del sueño”.

Esta práctica, documentada en revisiones de la National Sleep Foundation, disminuye el riesgo de trastornos del ánimo y favorece el funcionamiento metabólico.

Preparar la ropa y el bolso la noche anterior facilita un inicio de jornada más tranquilo, según expertos en medicina del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica indica que las personas que planifican tareas simples antes de dormir —como dejar lista la ropa, preparar el bolso de trabajo o programar la cafetera— reportan menos estrés y una mayor sensación de control al despertar.

En un estudio publicado en Sleep Health en 2023, se observó que la preparación anticipada reduce la toma de decisiones bajo presión al inicio del día, lo que contribuye a un comienzo más sereno y eficiente.

2. Visualizar momentos positivos mejora el ánimo matutino

Las estrategias de visualización positiva también cuentan con respaldo experimental. La doctora Deepika Chopra, psicóloga clínica y especialista en optimismo, ha explicado que la prospección, es decir, anticipar mentalmente un momento agradable futuro, activa los circuitos cerebrales asociados a la motivación.

Un artículo en Frontiers in Psychology (2022) describe cómo este ejercicio mental “puede aumentar la resiliencia emocional y preparar al cerebro para afrontar desafíos cotidianos”.

Dedicar unos minutos a visualizar un momento agradable ayuda a activar la motivación y el optimismo desde temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar el día recordando una experiencia satisfactoria esperada —como el primer café o un reencuentro familiar— fomenta respuestas emocionales positivas, incluso en quienes suelen tener dificultades para madrugar. Al estimular áreas cerebrales vinculadas a la recompensa, la prospección ayuda a adoptar una actitud más optimista y proactiva desde los primeros minutos de la mañana.

3. El movimiento y la luz natural son aliados clave

La importancia de la actividad física breve al despertar está ampliamente documentada. Investigaciones de la Universidad de Texas y la Universidad de Bath han demostrado que tres a cinco minutos de movimiento ligero, como bailar o estirarse, pueden elevar los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores esenciales para la motivación y el estado de alerta. Estas hormonas influyen en la capacidad de concentración y en la percepción de energía durante la jornada.

Además, la exposición temprana a la luz natural es fundamental. La doctora Phyllis Zee, directora del Centro de Medicina Circadiana y del Sueño en la Universidad Northwestern, sostiene que “recibir al menos 20 minutos de luz brillante en la mañana ajusta el reloj biológico y favorece un sueño nocturno de mejor calidad”.

El movimiento ligero y la exposición a la luz natural al despertar respaldan la energía y el bienestar, de acuerdo con estudios recientes.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un artículo publicado en Current Biology (2021), se destaca que la sincronización circadiana a través de la luz natural incrementa la vitalidad y reduce la fatiga.

Estas recomendaciones coinciden con los hallazgos de un equipo de neurocientíficos del Instituto Max Planck, quienes observaron que las personas expuestas a la luz solar matutina experimentan menos alteraciones del ánimo y mejor capacidad de aprendizaje a lo largo del día.

4. La introspección y la atención plena reducen el estrés

Dedicar unos minutos a prácticas de introspección o mindfulness al comenzar la jornada facilita la adaptación emocional ante las demandas diarias. Diana Winston, directora de educación en atención plena de UCLA Health, resalta que “pausas breves de respiración consciente o contemplación silenciosa permiten reencontrarse con uno mismo y mitigar la ansiedad anticipatoria”.

Mover el cuerpo apenas despertar, aunque solo sean unos minutos de estiramientos o baile, contribuye a elevar los niveles de dopamina y mejora el estado de ánimo para el resto del día, según investigaciones en neurociencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis publicado en JAMA Internal Medicine (2024) concluyó que la meditación de atención plena realizada por la mañana contribuye a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la percepción de bienestar durante el día. Incluso pausas de cinco segundos para respirar o observar el entorno pueden aportar serenidad y claridad mental, según el consenso de especialistas.

Resumen de estrategias con base científica

Para quienes se preguntan cómo transformar sus mañanas y sostener el ánimo durante el día, las recomendaciones de los expertos son claras: planificar tareas la noche anterior, mantener horarios regulares de sueño, visualizar momentos positivos, moverse y buscar la luz natural al despertar, y reservar instantes para la introspección. Todas estas estrategias cuentan con respaldo en estudios recientes de neurociencia, psicología y medicina del sueño.

Incorporar estos hábitos —simples y accesibles— no solo facilita el comienzo del día, sino que también puede mejorar la salud general y la productividad, según coinciden los profesionales consultados. Adaptar la rutina matutina a las necesidades personales, con base en la evidencia científica, ofrece una vía eficaz para ganar energía, claridad y bienestar desde el primer minuto.