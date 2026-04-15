Por qué adaptar la luz durante la noche promueve un ambiente hospitalario más seguro y positivo, según un estudio

Un estudio noruego demuestra que eliminar la luz azul en hospitales psiquiátricos reduce la agresividad en pacientes con trastornos mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en Noruega ha revelado que el control específico del espectro de luz en la iluminación de una unidad psiquiátrica puede influir positivamente en la recuperación de pacientes con trastornos graves como la psicosis, la depresión severa y el trastorno bipolar.

Al adaptar la luz ambiental para eliminar las longitudes de onda azules durante la noche —un factor conocido por alterar el reloj biológico—, los investigadores observaron una mejora clínica significativa y una reducción en comportamientos agresivos, lo que sugiere un posible avance en el tratamiento no farmacológico de las enfermedades mentales, según informó el diario británico The Guardian

La implementación del sistema de iluminación dinámico formó parte de un experimento realizado en el hospital St Olavs y la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, liderado por Håvard Kallestad, psicólogo consultor e investigador principal del proyecto. En la investigación participaron 476 pacientes admitidos en atención psiquiátrica intensiva a corto plazo. La mitad de los pacientes estuvo expuesta a iluminación con reducción de azul y la otra mitad a luz hospitalaria convencional.

El estudio, presentado ante la Sociedad Internacional para los Trastornos Bipolares y publicado en la revista científica PLOS Medicine, determinó que aunque el tiempo promedio de internación no varió —entre tres o cuatro días—, los pacientes en el entorno de luz adaptada evolucionaron hacia estados de menor gravedad y mostraron mayor nivel de mejora a su egreso.

La modificación del espectro de luz ambiental benefició a pacientes con psicosis, depresión severa y trastorno bipolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo fisiológico subyacente se relaciona con la regulación circadiana y la influencia de la luz azul sobre la secreción de melatonina.

Daniel Smith, psiquiatra líder de la Red Británica de Salud Mental Circadiana, indicó: “La exposición a la luz en la tarde retrasa la fase del reloj biológico, reduce la melatonina y hace que la gente duerma más tarde y probablemente peor”. Esta alteración resulta especialmente relevante en personas con trastorno bipolar, quienes presentan alta sensibilidad a los cambios luminosos.

El resultado más llamativo fue la disminución de conductas agresivas. Según Kallestad, “al modificar el espectro de luz, mejoramos la calidad del tratamiento y observamos en particular una reducción en la agresividad”.

En contextos psiquiátricos agudos, el comportamiento agresivo es un problema importante: estudios previos han reportado incidencias de agresividad entre 8% y 76% de los casos, lo que representa un riesgo constante para pacientes y personal. Smith subrayó la importancia de este hallazgo y destacó que “solo la reducción de la agresividad ya justifica el esfuerzo, porque facilita el abordaje clínico diario”.

El mecanismo circadiano explica cómo la luz azul afecta el sueño y agrava la sensibilidad en personas con trastorno bipolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alteración de la luz ambiental como vía de tratamiento integral

Uno de los aspectos novedosos del estudio es que la intervención está integrada en la estructura física de la unidad, sin requerir la cooperación activa de los pacientes.

Derk-Jan Dijk, experto en ritmos circadianos de la Universidad de Surrey, señaló que “la intervención no representa carga alguna para los participantes: no necesitan sentarse ante cajas de luz ni usar gafas especiales para bloquear la luz azul”. Para el experto, estos resultados demuestran que la influencia de la luz sobre la mente va más allá del sueño o el reloj biológico: “La luz también afecta el estado de ánimo y la alerta”.

Colleen McClung, neurocientífica de la Universidad de Pittsburgh —quien revisó recientemente la relación entre ritmos circadianos y trastornos psiquiátricos—, expuso que “una persona con ritmos retrasados puede requerir terapia de luz por la mañana, mientras que otra con ritmos adelantados se beneficiaría de la luz por la tarde o la noche”. Al tiempo que añadió que dispositivos portátiles que monitorean patrones de sueño y actividad ayudarían a identificar estas diferencias y a orientar distintas intervenciones.

El enfoque ya empieza a influir en nuevas agendas de investigación. En el Reino Unido, el organismo público británico Instituto Nacional de Investigación en Salud impulsa proyectos que evalúan si la “iluminación circadiana” puede ayudar a restablecer el ritmo interno en residentes de centros de mayores y mejorar la gestión conductual en contextos de demencia.