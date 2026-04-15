El ojo humano elige qué ver para sobrevivir: cómo esta selección podría cambiar el futuro de la salud ocular

La investigación de la Universidad de California en Berkeley revela que el sistema óptico humano selecciona y prioriza colores para mejorar la interpretación visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la enseñanza básica y los manuales de física presentaron al ojo humano como una máquina similar a una cámara fotográfica: la córnea y el cristalino funcionaban como lentes que proyectan imágenes sobre la retina, actuando como un sensor biológico.

Según este modelo clásico, el proceso de acomodación ocular tenía como único objetivo lograr la máxima nitidez y contraste posibles en la imagen percibida. La revista de divulgación científica Muy Interesante señala que investigaciones recientes han modificado esta visión tradicional.

El estudio dirigido por Benjamin M. Chin, de la Universidad de California en Berkeley, líder mundial en óptica, demostró que la visión no es un reflejo pasivo del entorno, sino un proceso activo en el que el ojo selecciona y prioriza ciertos datos visuales.

Así, el sistema visual busca optimizar la interpretación del color y las formas, incluso si parte de la imagen queda fuera de foco, lo que desafía la idea del ojo como una “lente perfecta”.

La aberración cromática longitudinal impide que el ojo enfoque todos los colores en un mismo punto sobre la retina, afectando la precisión visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitación física de la visión: aberración cromática longitudinal

La percepción visual está condicionada por una limitación física: la aberración cromática longitudinal. La luz blanca contiene diferentes longitudes de onda que se perciben como colores. Toda lente, incluida la del ojo, refracta cada color de manera distinta: el azul se desvía más que el rojo, lo que impide que todos los colores se enfoquen en un mismo punto sobre la retina. En la práctica, enfocar la luz roja provoca que la azul quede desenfocada y viceversa.

Durante mucho tiempo se supuso que el ojo buscaba un equilibrio entre los diferentes colores. No obstante, la investigación actual muestra que el sistema óptico humano realiza una selección cromática constante. Esta priorización posibilita captar información relevante para el cerebro, aunque implique sacrificar parte de la nitidez.

Mecanismo de acomodación ocular y priorización cromática

El proceso de acomodación ocular implica cambios en el grosor y la forma del cristalino para adaptar el enfoque. Cuando se observa un objeto lejano, el cuerpo ciliar se relaja y el cristalino se aplana; para objetos cercanos, el cuerpo ciliar se contrae y el cristalino se engrosa. Debido a la aberración cromática, las longitudes de onda cortas, como el azul, se enfocan más cerca de la lente, mientras que las largas, como el rojo, lo hacen más lejos.

El ojo humano utiliza diferencias de enfoque entre longitudes de onda para guiar la acomodación y favorecer la detección de información relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema visual utiliza estas diferencias de enfoque para orientar el ajuste del cristalino. La prioridad no es la máxima nitidez, sino optimizar la interpretación cromática, lo que facilita identificar formas y colores incluso en situaciones de desenfoque parcial.

Investigación de la Universidad de California en Berkeley sobre el enfoque ocular

El equipo de la universidad empleó un aparato óptico especial que mide la acomodación ocular frente a estímulos cromáticos en tiempo real. Los investigadores comprobaron que el ojo no selecciona un punto medio al azar. En cambio, ajusta la acomodación para favorecer ciertos colores, guiándose por la información recibida a través de los canales de color oponente.

El resultado es que el ojo humano optimiza la señal cromática, lo que facilita al cerebro distinguir colores y formas, un proceso clave para interpretar el entorno. Esta estrategia biológica contrasta con la búsqueda de nitidez absoluta que se atribuye a una lente convencional.

Papel del color en el crecimiento ocular y la miopía

El hallazgo de la selección cromática tiene repercusiones en la miopía. Durante la infancia y adolescencia, el ojo experimenta emetropización, ajustando su crecimiento para lograr un enfoque correcto. Si el sistema visual prioriza un color que se enfoca detrás de la retina, puede enviar señales erróneas y provocar un crecimiento excesivo del globo ocular, lo que genera miopía.

La interpretación cromática durante el crecimiento ocular puede desencadenar miopía, cuando el ojo prioriza un color enfocado detrás de la retina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la forma en que el ojo interpreta el color no solo es una cuestión estética, sino que actúa como una instrucción biológica capaz de influir directamente en la estructura física del ojo.

Influencia de la luz artificial y pantallas en el enfoque ocular y problemas visuales

La exposición a fuentes de luz artificial, en especial las pantallas LED, altera el equilibrio cromático natural percibido por el ojo. Estas fuentes suelen emitir un exceso de luz azul, diferente del espectro solar, lo que puede confundir al sistema de enfoque ocular y forzar decisiones que no corresponden a la naturaleza.

El fenómeno explica en parte el incremento de problemas refractivos, en particular entre jóvenes que pasan muchas horas frente a pantallas. El mecanismo de regulación natural del crecimiento ocular se ve alterado por estos estímulos artificiales, lo que puede contribuir al aumento de casos de miopía.

Implicaciones biológicas y técnicas del nuevo modelo de visión

La exposición a luz azul de pantallas LED altera el equilibrio cromático, contribuyendo al aumento de problemas refractivos y miopía en jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones indican que la visión humana se basa en una optimización biológica antes que en la obtención de una imagen fiel al entorno. El sistema visual realiza cálculos subconscientes para decidir qué colores priorizar y adapta la información que recibe el cerebro, facilitando la interpretación de formas y colores esenciales para la supervivencia.

Este mecanismo ha permitido a la especie humana adaptarse y sobrevivir en entornos donde distinguir figuras resulta más relevante que alcanzar la nitidez total de la imagen.

Perspectivas tecnológicas: lentes inteligentes y personalización óptica

Entender que el ojo utiliza canales cromáticos para enfocar abre nuevas posibilidades tecnológicas. En el futuro, las lentes inteligentes de contacto y las gafas podrían diseñarse para adaptarse a la forma en que cada persona prioriza los colores, logrando una visión más personalizada y confortable.

La óptica podría avanzar hacia sistemas dinámicos, dejando atrás el enfoque en lentes estáticas y considerando las necesidades biológicas y neuronales de cada individuo.