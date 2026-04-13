El déficit de sueño profundo en adultos mayores aumenta el riesgo de demencia, afirma un estudio

El sueño de ondas lentas representa la etapa más profunda y reparadora del descanso nocturno, clave para la salud cerebral y cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de ondas lentas, conocido también como sueño profundo o etapa número 3 del sueño no REM, constituye la fase más profunda y reparadora del descanso nocturno. En esta etapa, las señales eléctricas mentales se caracterizan por ondas delta de alta amplitud y baja frecuencia, lo que permite distinguirla de otros momentos del descanso.

Según Science Direct, durante este periodo desaparecen los movimientos oculares y se reduce notablemente el tono muscular, volviendo a las personas difíciles de despertar. En adultos sanos, representa entre el 15 y el 25% del tiempo total de reposo. Se distingue principalmente por su alta capacidad para restaurar las funciones cerebrales.

Se trata de un momento esencial para la consolidación de la memoria y la optimización de las conexiones neuronales, además de desempeñar un papel clave en la limpieza metabólica del cerebro. De acuerdo con el especialista Txomin Navajas Carasa, en diálogo con Hospiten, permite la eliminación de residuos como las proteínas beta amiloide y tau, compuestos relacionados con el desarrollo del Alzheimer.

Durante el sueño profundo, el cerebro elimina toxinas metabólicas como las proteínas beta-amiloide y tau, asociados al riesgo de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de ondas lentas forma parte del ritmo ultradiano, repitiéndose en ciclos a lo largo de la noche. Science Direct señala que este tipo se caracteriza por una disminución de la actividad de neurotransmisores como la acetilcolina y la serotonina, lo que facilita la aparición de las oscilaciones lentas típicas de esta etapa. La alternancia entre fases de activación y reposo neuronal genera las ondas de alta amplitud observadas en el electroencefalograma.

Durante el sueño profundo, el cerebro también activa mecanismos de depuración, conocidos como sistema glinfático, que incrementan el espacio intersticial y favorecen la eliminación de toxinas metabólicas. CNN destaca que en esta etapa se eliminan sustancias potencialmente dañinas, como la proteína beta-amiloide, contribuyendo a la protección frente a enfermedades neurodegenerativas.

Cómo actúa en la salud cerebral

Esta fase también actúa como regulador esencial de los procesos cerebrales. Science Direct describe que la actividad mental se organiza en patrones oscilatorios lentos y sincronizados que alternan periodos de activación y reposo neuronal. Estas oscilaciones, procedentes principalmente de la corteza, se propagan en forma de oleadas a través del cerebro y están acompañadas por una disminución general de neurotransmisores que estimulan la vigilia, como la acetilcolina y la serotonina.

La fase de sueño de ondas lentas constituye entre el 15% y el 25% del tiempo total de sueño en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mecanismos más relevantes durante el sueño profundo es la homeostasis sináptica. Tras la vigilia, donde las conexiones neuronales se fortalecen y multiplican en respuesta al aprendizaje y la experiencia, el sueño de ondas lentas promueve una reducción global y selectiva de la fuerza sináptica. Este proceso, conocido como “downscaling sináptico”, restablece el equilibrio y optimiza la eficiencia de las redes neuronales, permitiendo que el cerebro procese la información de manera más precisa y eficiente al día siguiente.

La función de limpieza metabólica también adquiere un papel protagonista. El sistema glinfático incrementa la eliminación de sustancias neurotóxicas, como las proteínas beta-amiloide y tau. Según la revista especializada en ciencia y Hospiten, este mecanismo se ve favorecido por un aumento del espacio intersticial cerebral, lo que facilita la depuración de desechos acumulados durante la vigilia. La acumulación de estos compuestos ha sido vinculada con la aparición y progresión de enfermedades como el Alzheimer.

También está estrechamente ligado a la consolidación de la memoria declarativa, la restauración de la atención y la regulación de los mecanismos de envejecimiento cerebral. La evidencia científica muestra que una reducción en la cantidad y calidad de esta fase perjudica la capacidad de retener información nueva y se asocia a cambios estructurales que aceleran el deterioro cognitivo con la edad.

El sistema glinfático se activa durante el sueño profundo, favoreciendo la limpieza de residuos neurotóxicos para prevenir enfermedades cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de demencia

Esta etapa del descanso es de las más importantes. Una reducción progresiva a medida que avanza la edad puede traducirse en un riesgo mayor de desarrollar demencia. Según un estudio publicado en JAMA Neurology, la disminución crónica de esta fase profunda del sueño se asocia directamente con una probabilidad incrementada de padecer deterioro cognitivo durante los años posteriores.

El seguimiento de 346 participantes, realizado a lo largo de 17 años en el marco del Estudio del Corazón de Framingham, mostró que quienes experimentaron una caída anual en la proporción de sueño profundo presentaron un aumento del 27% en el riesgo de desarrollar demencia y del 32% en el riesgo específico de Alzheimer.

El análisis subraya que esta relación no depende de diferencias individuales en un momento puntual, sino de la pérdida acumulada y sostenida del sueño de ondas lentas a lo largo del tiempo. El fenómeno se acentúa a partir de los 60 años y alcanza su mayor velocidad entre los 75 y 80 años, lo que coincide con un deterioro acelerado de la arquitectura del sueño y una mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas.

Según JAMA Neurology, una reducción progresiva del sueño de ondas lentas incrementa el riesgo de demencia y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también identificó factores asociados, como la presencia de enfermedades cardiovasculares, el uso de medicamentos que afectan el sueño y la portación del alelo APOE ε4, un gen vinculado al aumento del riesgo de Alzheimer.

Además, la información aportada por Hospiten destaca que los problemas crónicos de sueño pueden ser uno de los primeros indicios de patologías neurodegenerativas, convirtiéndose en un elemento valioso para la detección temprana y la prevención.

En tanto, el ensayo de JAMA Neurology remarca que, aunque existen evidencias sólidas de la asociación entre la disminución del sueño de ondas lentas y la aparición de demencia, aún no se ha demostrado de manera concluyente que la pérdida de esta fase cause la enfermedad. También es posible que los procesos cerebrales vinculados a la demencia contribuyan a una reducción del sueño profundo, generando un ciclo de retroalimentación negativa.