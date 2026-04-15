Salud

Edulcorantes o azúcar: cuáles son los riesgos para la salud

El neurólogo Conrado Estol analizó en Infobae en Vivo los últimos estudios científicos sobre el impacto de los distintos tipos de endulzantes

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La percepción de que los edulcorantes no afectan el metabolismo es refutada por estudios recientes según Estol

En una entrevista exclusiva con Infobae en Vivo al Mediodía, el neurólogo Conrado Estol (MN 65.005) advirtió que los edulcorantes no son una alternativa inocua al azúcar y que existen estudios que relacionan su consumo con un mayor riesgo de infarto, ACV y cáncer.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Estol sostuvo: “La data es bastante contundente en que son negativos. Vamos a explicarlo. La naturaleza no tiene nada tan dulce, porque si ustedes ven la sucralosa y el aspartamo son doscientas veces más dulce que el azúcar de la naturaleza, la que está en una fruta. El stevia es cuatrocientas veces más dulce que el azúcar, la glucosa. Eso no había en la naturaleza en los trescientos mil años que hemos estado dando vueltas”.

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Los edulcorantes y el engaño al cuerpo

Captura – CONRADO ESTOL – Infobae en Vivo
Los edulcorantes pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares dijo el doctor Conrado Estol

El neurólogo detalló que el auge de los edulcorantes responde a la idea de evitar el azúcar por los daños dentales y el riesgo de caries o enfermedades metabólicas.

Sin embargo, explicó que el cuerpo no está preparado para procesar sustancias cientos de veces más dulces que el azúcar natural: “Estamos fabricados de otra forma, no para recibir una sustancia que se le pone en cantidades mínimas. ¿Por qué? Porque son 400 veces más dulce que el azúcar, entonces con una cantidad mínima y prácticamente cuando se ha analizado en excreciones del ser humano, sale casi intacta la molécula”.

Estol puntualizó: “Pensamos que no afectaba el metabolismo. Pero los datos dicen otra cosa”. Y enumeró los principales edulcorantes en el mercado: aspartamo, sacarina, sucralosa, eritritol, maltitol, sorbitol, xilitol. “No es solamente el stevia famoso que todos conocen”, aclaró.

Estudios científicos y advertencias internacionales

Edulcorante, endulzante, café, azúcar (Imagen Ilustrativa de Infobae)
La Organización Mundial de la Salud recomendó en 2023 evitar el uso de edulcorantes salvo en casos de diabetes (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El especialista remarcó los hallazgos recientes: “Lo que se ha visto últimamente es aumento del riesgo cardiovascular, más infartos, más ACVs e incluso más cáncer”.

Explicó que los edulcorantes, al imitar el efecto del azúcar, activan los mismos mecanismos en el páncreas y el cerebro: “Estás engañando al cuerpo, en realidad. No pusiste azúcar, pero el cuerpo dice: ‘Esto es dulce’”.

Estol citó investigaciones de gran escala: “Un estudio en ochenta mil mujeres, doce años, vieron que las que tomaban dos o más gaseosas dietéticas por día, tenían más infarto y más ACV que las que no bebieron esa cantidad. Esas mujeres eran en promedio más jóvenes, tenían más sobrepeso, más plata, más educación, menos ejercicio. Era la característica del grupo ese, pero tuvieron más enfermedad”.

También mencionó el caso del eritritol: “En la Cleveland Clinic hicieron un estudio en la que se lo asoció a más infarto, más ACV con ese edulcorante”.

Edulcorante natural, stevia, alternativa al azúcar, bajo índice glucémico, endulzante sin calorías, saludable y apto para dietas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El stevia es cuatrocientas veces más dulce que el azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó un estudio en animales: “En ratones que recibían el equivalente de aspartamo que hay en dos latas de la bebida cola, los ratones tenían mucho más taponamiento arterial, arterioesclerosis, que los ratones que no tomaban el edulcorante”.

Sobre los argumentos de que quienes consumen edulcorantes suelen tener más enfermedades previas, Estol destacó un estudio europeo: “Vieron que en las personas de peso normal también tenían esos efectos, por lo cual descartan que ese aumento de mortalidad sea porque las personas con más problemas o con exceso de peso son las que más toman las dietéticas”.

En línea con los organismos internacionales, resaltó: “La Organización Mundial de la Salud en 2023 dijo: ‘Sugerimos no usar edulcorantes’, a excepción de los casos de diabetes, en los que se debe consultar al médico”.

El efecto en la microbiota

Ilustración del torso de una persona mostrando un intestino luminoso con microbiota colorida, rodeado de burbujas y escudos translúcidos de protección.
Los edulcorantes alteran la microbiota intestinal y pueden afectar el equilibrio entre bacterias buenas y malas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el impacto de los edulcorantes en la microbiota, advirtió: “Afectan la microbiota famosa, la hemos nombrado, es fundamental. Esas bacterias que nos ayudan a todo. Y los edulcorantes alterarían el balance de bacterias buenas, bacterias malas, esa es una. Y en el sistema inmune afectan a las células que están ahí listas para descubrirte un tumor e impedir que crezca”.

El neurólogo subrayó la capacidad de adaptación del cuerpo a los sabores: “Las personas se acostumbran a comer sin dulce o poniendo una mínima, por ahí ponele azúcar. Yo pongo dos cucharadas, dos y media a un café con leche. Pero hay una persona que quiera cuidarse, que le ponga media, pero te vas adaptando totalmente”.

Como cierre, Estol recomendó un consumo prudente: “No pensar: ‘Compremos todo dietético, total, esto va a impedir que yo aumente de peso, esto me va a evitar que yo tenga un infarto algún día, esto va a evitar...’ No, no está definido, al contrario. Hay mucha evidencia y nombré creo que siete u ocho estudios”, concluyó.

La entrevista completa al doctor Conrado Estol

Conrado Estol advirtió que la evidencia científica es contundente sobre los efectos negativos de los edulcorantes artificiales

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