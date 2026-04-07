Salud

Cómo el estrés crónico puede cambiar la estructura cerebral y elevar el riesgo de enfermedades, según la neurociencia

Las investigaciones recientes vinculan la exposición prolongada a esta condición con daños en la memoria, el control emocional y la salud física. Terrie Hope, experta en regulación del sistema nervioso, brindó claves para proteger el bienestar

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La activación excesiva de la amígdala cerebral bajo estrés mantiene elevados los niveles de cortisol y adrenalina, impactando el control emocional y la memoria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurocientífica canadiense Terrie Hope advirtió sobre el impacto del estrés crónico en la estructura y funcionamiento del cerebro, un fenómeno que afecta la atención, la creatividad y la toma de decisiones de millones de personas en el mundo.

Según Hope, quien ha investigado la regulación del sistema nervioso y la coherencia cerebral desde 2010, la exposición sostenida a situaciones estresantes puede derivar en un estado de “piloto automático” y en episodios de agotamiento extremo conocidos como burnout, al que el organismo recurre como mecanismo de emergencia. Así lo informó el portal mexicano Noticias AL.

Las investigaciones de Hope coinciden con reportes recientes de medios internacionales, entre ellos la University of Alabama at Birmingham (UAB), que indicó que el estrés crónico activa en exceso la amígdala cerebral, el centro que procesa emociones y amenazas, y mantiene elevados los niveles de cortisol y adrenalina. Estos cambios facilitan respuestas rápidas ante peligros. Cuando se prolongan, “el cerebro entra en un ciclo de hiperreactividad, afectando la calidad del sueño, la memoria y el control emocional”, señaló la neuróloga Amy Knight a UAB News.

De acuerdo con Noticias AL, Hope remarcó que el estrés no debe catalogarse como una enfermedad, sino como una percepción individual derivada del modo en que cada persona enfrenta su entorno. La especialista precisó que el cerebro se adapta a las presiones externas hasta que ocurre un punto de quiebre, cuando aparece el burnout, fenómeno respaldado por estudios de la University of California, Berkeley. Un informe científico de esa institución detalló que el estrés crónico produce cambios duraderos en la arquitectura cerebral, con incremento de materia blanca y reducción de neuronas en el hipocampo, lo que implica una mayor vulnerabilidad a ansiedad y depresión.

Las consecuencias laborales y médicas del estrés crónico

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una persona mayor observa pensativa por la ventana, mientras una ilustración digital de un cerebro resalta la importancia del bienestar cerebral en la vejez. La imagen simboliza los desafíos asociados al envejecimiento y la salud mental, como la demencia y el Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ambiente de trabajo, el estrés sostenido disminuye la función ejecutiva, la concentración y el rendimiento. Hope afirmó que solo un 30% de los trabajadores manifiesta estar plenamente enfocado en sus tareas, según cifras de Noticias AL.

Además, la científica examinó la técnica Access Bars, una intervención que aplica toques suaves en 32 puntos de la cabeza. Los resultados iniciales apuntan a una posible disminución de la ansiedad y una mejora en la coherencia cerebral, aunque este método necesita más respaldo científico antes de ser recomendado a gran escala.

Se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y alteraciones inmunológicas bajo estrés crónico. El NIH de Estados Unidos mencionó que la exposición prolongada a altos niveles de glucocorticoides —hormonas del estrés— puede provocar inflamación cerebral y atrofia en áreas como la corteza prefrontal y el sistema límbico, perjudicando la regulación emocional y la toma de decisiones. Por su parte, el Dartmouth Undergraduate Journal of Science advirtió que el exceso de cortisol destruye conexiones neuronales y reduce el volumen cerebral, aumentando la sensibilidad al estrés.

Estrés crónico y salud mental: una preocupación global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el estrés crónico como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales y físicos. Según la organización, aproximadamente 1 de cada 4 personas experimentará algún episodio de ansiedad o depresión durante su vida y el estrés persistente es un disparador frecuente de estos cuadros. La OMS subrayó la importancia de establecer estrategias de prevención y apoyo psicológico en ámbitos laborales y educativos para restringir las consecuencias del estrés en la salud pública.

Estudios internacionales respaldan técnicas como la meditación mindfulness, el ejercicio físico regular y la terapia cognitivo-conductual para abordar el estrés crónico. Una investigación divulgada en JAMA Internal Medicine indicó que la meditación consciente reduce los niveles de ansiedad y mejora funciones cerebrales vinculadas a la autorregulación emocional. Además, la Mayo Clinic señaló que la actividad física moderada fomenta la liberación de endorfinas y la reducción del cortisol, lo que favorece el equilibrio emocional y la salud cerebral.

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludUniversity of Alabama at BirminghamEstrés CrónicoSalud CerebralNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos descubren que la piel podría ser la clave para frenar el dengue

Un nuevo estudio internacional revela que fortalecer la defensa inmunitaria en el tejido cutáneo abre el camino para desarrollar vacunas más efectivas y reducir la gravedad de la enfermedad

Científicos descubren que la piel podría ser la clave para frenar el dengue

Lavar los platos y cocinar al mismo tiempo: qué significa, según la psicología

Especialistas señalan que una rutina de orden en casa impacta en la tranquilidad emocional y permite mayor relajación durante las actividades diarias

Lavar los platos y cocinar al mismo tiempo: qué significa, según la psicología

Cuánto tiempo se tarda en reducir el colesterol y por qué la dieta y el ejercicio tienen efectos distintos, según los cardiólogos

Expertos consultados por Men’s Health detallaron los plazos en que el organismo comienza a responder a cambios en la alimentación, actividad física y tratamientos con fármacos. Además, explicaron cómo cada enfoque impacta de manera diferente en los niveles lipídicos

Cuánto tiempo se tarda en reducir el colesterol y por qué la dieta y el ejercicio tienen efectos distintos, según los cardiólogos

Por qué la salud intestinal puede ser la clave para controlar las alergias estacionales, según la medicina funcional

Un abordaje integral que incluye dieta, manejo del ambiente y corrección de deficiencias nutricionales ofrece nuevas alternativas para reducir la sensibilidad al polen y otros alérgenos, más allá del uso de medicamentos

Por qué la salud intestinal puede ser la clave para controlar las alergias estacionales, según la medicina funcional

La presión sobre el cuerpo femenino impacta desde la infancia y se potencia en las redes

La psicóloga Candela Yatche y la politóloga, María Migliore, explicaron en Infobae en Vivo cómo los ideales corporales afectan la salud mental en niños y adolescentes desde edades cada vez más tempranas

La presión sobre el cuerpo femenino impacta desde la infancia y se potencia en las redes
DEPORTES
Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

El tenso cruce al aire entre el Bichi Borghi y un periodista: “Te pagaba el sueldo para que seas el técnico de Boca”

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni

TELESHOW
Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía: “Se habla mucho de formatos, pero faltan ideas”

El reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en el entierro de Alejandro Farrell: profundo dolor en el adiós al productor

Maxi López dio detalles de la recuperación de su hijo Valentino tras la lesión que lo alejó del fútbol: “Falta menos”

Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

INFOBAE AMÉRICA

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

El régimen de Irán amenazó con responder a cualquier ataque de Estados Unidos e Israel en su territorio: “Estamos preparados”

Panamá concluye análisis de estabilidad del Puente de las Américas tras explosión de camiones cisterna

Los accidentes de tránsito generan bloqueos y cierres en rutas principales de Guatemala

Crece el número de jóvenes que conducen motos sin licencia en El Salvador