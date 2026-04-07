Cómo el estrés crónico puede cambiar la estructura cerebral y elevar el riesgo de enfermedades, según la neurociencia

La activación excesiva de la amígdala cerebral bajo estrés mantiene elevados los niveles de cortisol y adrenalina, impactando el control emocional y la memoria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurocientífica canadiense Terrie Hope advirtió sobre el impacto del estrés crónico en la estructura y funcionamiento del cerebro, un fenómeno que afecta la atención, la creatividad y la toma de decisiones de millones de personas en el mundo.

Según Hope, quien ha investigado la regulación del sistema nervioso y la coherencia cerebral desde 2010, la exposición sostenida a situaciones estresantes puede derivar en un estado de “piloto automático” y en episodios de agotamiento extremo conocidos como burnout, al que el organismo recurre como mecanismo de emergencia. Así lo informó el portal mexicano Noticias AL.

Las investigaciones de Hope coinciden con reportes recientes de medios internacionales, entre ellos la University of Alabama at Birmingham (UAB), que indicó que el estrés crónico activa en exceso la amígdala cerebral, el centro que procesa emociones y amenazas, y mantiene elevados los niveles de cortisol y adrenalina. Estos cambios facilitan respuestas rápidas ante peligros. Cuando se prolongan, “el cerebro entra en un ciclo de hiperreactividad, afectando la calidad del sueño, la memoria y el control emocional”, señaló la neuróloga Amy Knight a UAB News.

De acuerdo con Noticias AL, Hope remarcó que el estrés no debe catalogarse como una enfermedad, sino como una percepción individual derivada del modo en que cada persona enfrenta su entorno. La especialista precisó que el cerebro se adapta a las presiones externas hasta que ocurre un punto de quiebre, cuando aparece el burnout, fenómeno respaldado por estudios de la University of California, Berkeley. Un informe científico de esa institución detalló que el estrés crónico produce cambios duraderos en la arquitectura cerebral, con incremento de materia blanca y reducción de neuronas en el hipocampo, lo que implica una mayor vulnerabilidad a ansiedad y depresión.

Las consecuencias laborales y médicas del estrés crónico

Una persona mayor observa pensativa por la ventana, mientras una ilustración digital de un cerebro resalta la importancia del bienestar cerebral en la vejez. La imagen simboliza los desafíos asociados al envejecimiento y la salud mental, como la demencia y el Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ambiente de trabajo, el estrés sostenido disminuye la función ejecutiva, la concentración y el rendimiento. Hope afirmó que solo un 30% de los trabajadores manifiesta estar plenamente enfocado en sus tareas, según cifras de Noticias AL.

Además, la científica examinó la técnica Access Bars, una intervención que aplica toques suaves en 32 puntos de la cabeza. Los resultados iniciales apuntan a una posible disminución de la ansiedad y una mejora en la coherencia cerebral, aunque este método necesita más respaldo científico antes de ser recomendado a gran escala.

Se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y alteraciones inmunológicas bajo estrés crónico. El NIH de Estados Unidos mencionó que la exposición prolongada a altos niveles de glucocorticoides —hormonas del estrés— puede provocar inflamación cerebral y atrofia en áreas como la corteza prefrontal y el sistema límbico, perjudicando la regulación emocional y la toma de decisiones. Por su parte, el Dartmouth Undergraduate Journal of Science advirtió que el exceso de cortisol destruye conexiones neuronales y reduce el volumen cerebral, aumentando la sensibilidad al estrés.

Estrés crónico y salud mental: una preocupación global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el estrés crónico como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales y físicos. Según la organización, aproximadamente 1 de cada 4 personas experimentará algún episodio de ansiedad o depresión durante su vida y el estrés persistente es un disparador frecuente de estos cuadros. La OMS subrayó la importancia de establecer estrategias de prevención y apoyo psicológico en ámbitos laborales y educativos para restringir las consecuencias del estrés en la salud pública.

Estudios internacionales respaldan técnicas como la meditación mindfulness, el ejercicio físico regular y la terapia cognitivo-conductual para abordar el estrés crónico. Una investigación divulgada en JAMA Internal Medicine indicó que la meditación consciente reduce los niveles de ansiedad y mejora funciones cerebrales vinculadas a la autorregulación emocional. Además, la Mayo Clinic señaló que la actividad física moderada fomenta la liberación de endorfinas y la reducción del cortisol, lo que favorece el equilibrio emocional y la salud cerebral.