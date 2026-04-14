Por qué surge el dolor en la espalda superior y en qué casos conviene consultar al médico

El dolor de espalda superior suele tener causas benignas, como la mala postura o lesiones musculares, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda superior es una de las consultas más frecuentes en clínicas y consultorios, y a menudo despierta preocupación entre quienes lo padecen, especialmente por el temor a que pueda estar vinculado a enfermedades graves como el cáncer.

Aunque la mayoría de las veces esta molestia tiene una causa benigna, como una contractura o una mala postura, la duda persiste: ¿cuándo debe considerarse una señal de alerta? La respuesta no es sencilla, ya que existen síntomas y antecedentes que pueden cambiar por completo el enfoque clínico.

Reconocer las diferencias entre un dolor habitual y uno que requiere consulta urgente es fundamental para preservar la salud y evitar complicaciones, advierten los especialistas de la Cleveland Clinic, uno de los centros médicos más reconocidos de Estados Unidos.

En la mayoría de los casos, el dolor de espalda superior no indica la presencia de cáncer, excepto cuando existen antecedentes oncológicos o se presentan síntomas de alarma, según la Cleveland Clinic. El dolor en esta región suele estar asociado a problemas musculares, posturales o articulares y, en raras ocasiones, es consecuencia de un proceso oncológico.

La tensión muscular, el uso inadecuado de almohadas y el trabajo prolongado frente a pantallas se consideran causas comunes del dolor de espalda superior

El origen más común del dolor de espalda superior son lesiones musculares, mala postura o tensión relacionada con actividades diarias.

Solo cuando hay antecedentes de cáncer o se suman señales de alerta —como fatiga inusual, pérdida de peso sin causa aparente o aparición de bultos— se recomienda consultar a un profesional de la salud, según el oncólogo Dale Shepard, de Cleveland Clinic.

Para quienes no han tenido cáncer, es poco frecuente que el dolor de espalda superior sea la única manifestación preocupante. El contexto clínico y la presencia de otros síntomas resultan determinantes para orientar el diagnóstico. En la mayoría de las personas, la causa subyacente responde a factores musculares o hábitos posturales.

Síntomas de alarma asociados al dolor de espalda superior

Ciertos síntomas requieren atención médica inmediata, señala Cleveland Clinic. Entre ellos se cuentan fatiga persistente incluso tras el descanso, pérdida involuntaria de al menos el 10% del peso corporal, bultos de aparición reciente o que cambian de tamaño, dolor que se intensifica con el tiempo o se irradia, y signos que no ceden ni tienen explicación clara.

El cáncer de pulmón, próstata, mama y mieloma múltiple figuran entre los tipos que pueden asociarse a dolor de espalda superior persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Shepard aclara que, ante cualquier manifestación inusual, es recomendable realizar un chequeo médico. Aunque no siempre el dolor se relacione con el cáncer, la consulta puede identificar otras afecciones que también requieren tratamiento.

En algunos pacientes, el dolor de espalda superior puede originarse en la diseminación de ciertos tipos de cáncer hacia los huesos, especialmente la columna vertebral. Cuando el cáncer es responsable, el dolor suele ser constante y no guarda relación con lesiones o tensiones reconocibles.

Según Cleveland Clinic, los cánceres que con mayor frecuencia pueden provocar este síntoma son el cáncer de pulmón, de próstata, de mama y el mieloma múltiple. En personas con antecedentes oncológicos, los especialistas evalúan el dolor nuevo con especial precaución.

El Dr. Shepard subraya que ningún síntoma debe minimizarse en quienes han tenido cáncer. Un dolor persistente y sin causa clara motiva la consulta con el oncólogo, incluso si no se acompaña de molestias adicionales.

Otras causas frecuentes del dolor de espalda superior

La consulta médica temprana permite descartar complicaciones graves y personalizar el tratamiento del dolor de espalda superior (Imagen ilustrativa IA Infobae México )

Entre los motivos habituales, Cleveland Clinic destaca la distensión muscular por esfuerzos físicos, movimientos repetitivos o levantamiento de objetos, así como la mala postura tras periodos prolongados frente a pantallas o el uso de almohadas inadecuadas durante el sueño.

El estrés favorece la tensión muscular sostenida en cuello, hombros y espalda superior, ocasionando dolor crónico. Además, el envejecimiento y el desgaste de la columna vertebral contribuyen a la rigidez y el malestar. La mayoría de los casos se explican por estas causas y suelen mejorar con mejoras posturales, cambios en la rutina diaria o fisioterapia.

Expertos de Cleveland Clinic recomiendan buscar atención médica si el dolor persiste más de unas semanas, interfiere con las actividades cotidianas, aparece junto a síntomas nuevos o extraños, o existen antecedentes de cáncer. Estos criterios permiten descartar complicaciones graves y orientar el tratamiento adecuado.

Una revisión médica oportuna ayuda a identificar señales relevantes y facilita el acceso a un tratamiento ajustado a cada caso, mejorando la calidad de vida. Consultar a un profesional no solo descarta causas graves, sino que proporciona recomendaciones basadas en la situación personal de cada paciente.