Salud

Por qué surge el dolor en la espalda superior y en qué casos conviene consultar al médico

Especialistas de Cleveland Clinic advierten que, aunque la mayoría de estos malestares son benignos, existen factores que podrían indicar la necesidad de una evaluación profesional inmediata. Qué tener en cuenta

Guardar
Vista cercana de una persona de espaldas con una mano en su hombro derecho, mostrando una expresión de dolor o incomodidad en su rostro.
El dolor de espalda superior suele tener causas benignas, como la mala postura o lesiones musculares, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda superior es una de las consultas más frecuentes en clínicas y consultorios, y a menudo despierta preocupación entre quienes lo padecen, especialmente por el temor a que pueda estar vinculado a enfermedades graves como el cáncer.

Aunque la mayoría de las veces esta molestia tiene una causa benigna, como una contractura o una mala postura, la duda persiste: ¿cuándo debe considerarse una señal de alerta? La respuesta no es sencilla, ya que existen síntomas y antecedentes que pueden cambiar por completo el enfoque clínico.

Reconocer las diferencias entre un dolor habitual y uno que requiere consulta urgente es fundamental para preservar la salud y evitar complicaciones, advierten los especialistas de la Cleveland Clinic, uno de los centros médicos más reconocidos de Estados Unidos.

En la mayoría de los casos, el dolor de espalda superior no indica la presencia de cáncer, excepto cuando existen antecedentes oncológicos o se presentan síntomas de alarma, según la Cleveland Clinic. El dolor en esta región suele estar asociado a problemas musculares, posturales o articulares y, en raras ocasiones, es consecuencia de un proceso oncológico.

Ilustración 3D de la espalda superior de una persona, mostrando músculos, omóplatos y vértebras, con dos puntos rojos que señalan dolor cerca del trapecio.
La tensión muscular, el uso inadecuado de almohadas y el trabajo prolongado frente a pantallas se consideran causas comunes del dolor de espalda superior

El origen más común del dolor de espalda superior son lesiones musculares, mala postura o tensión relacionada con actividades diarias.

Solo cuando hay antecedentes de cáncer o se suman señales de alerta —como fatiga inusual, pérdida de peso sin causa aparente o aparición de bultos— se recomienda consultar a un profesional de la salud, según el oncólogo Dale Shepard, de Cleveland Clinic.

Para quienes no han tenido cáncer, es poco frecuente que el dolor de espalda superior sea la única manifestación preocupante. El contexto clínico y la presencia de otros síntomas resultan determinantes para orientar el diagnóstico. En la mayoría de las personas, la causa subyacente responde a factores musculares o hábitos posturales.

Síntomas de alarma asociados al dolor de espalda superior

Ciertos síntomas requieren atención médica inmediata, señala Cleveland Clinic. Entre ellos se cuentan fatiga persistente incluso tras el descanso, pérdida involuntaria de al menos el 10% del peso corporal, bultos de aparición reciente o que cambian de tamaño, dolor que se intensifica con el tiempo o se irradia, y signos que no ceden ni tienen explicación clara.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cáncer de pulmón, próstata, mama y mieloma múltiple figuran entre los tipos que pueden asociarse a dolor de espalda superior persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Shepard aclara que, ante cualquier manifestación inusual, es recomendable realizar un chequeo médico. Aunque no siempre el dolor se relacione con el cáncer, la consulta puede identificar otras afecciones que también requieren tratamiento.

En algunos pacientes, el dolor de espalda superior puede originarse en la diseminación de ciertos tipos de cáncer hacia los huesos, especialmente la columna vertebral. Cuando el cáncer es responsable, el dolor suele ser constante y no guarda relación con lesiones o tensiones reconocibles.

Según Cleveland Clinic, los cánceres que con mayor frecuencia pueden provocar este síntoma son el cáncer de pulmón, de próstata, de mama y el mieloma múltiple. En personas con antecedentes oncológicos, los especialistas evalúan el dolor nuevo con especial precaución.

El Dr. Shepard subraya que ningún síntoma debe minimizarse en quienes han tenido cáncer. Un dolor persistente y sin causa clara motiva la consulta con el oncólogo, incluso si no se acompaña de molestias adicionales.

Otras causas frecuentes del dolor de espalda superior

Un médico de bata blanca sentado frente a un paciente en una consulta, con un cartel informativo sobre 'CHECK UP MASCULINO' en la mesa entre ellos
La consulta médica temprana permite descartar complicaciones graves y personalizar el tratamiento del dolor de espalda superior (Imagen ilustrativa IA Infobae México )

Entre los motivos habituales, Cleveland Clinic destaca la distensión muscular por esfuerzos físicos, movimientos repetitivos o levantamiento de objetos, así como la mala postura tras periodos prolongados frente a pantallas o el uso de almohadas inadecuadas durante el sueño.

El estrés favorece la tensión muscular sostenida en cuello, hombros y espalda superior, ocasionando dolor crónico. Además, el envejecimiento y el desgaste de la columna vertebral contribuyen a la rigidez y el malestar. La mayoría de los casos se explican por estas causas y suelen mejorar con mejoras posturales, cambios en la rutina diaria o fisioterapia.

Expertos de Cleveland Clinic recomiendan buscar atención médica si el dolor persiste más de unas semanas, interfiere con las actividades cotidianas, aparece junto a síntomas nuevos o extraños, o existen antecedentes de cáncer. Estos criterios permiten descartar complicaciones graves y orientar el tratamiento adecuado.

Una revisión médica oportuna ayuda a identificar señales relevantes y facilita el acceso a un tratamiento ajustado a cada caso, mejorando la calidad de vida. Consultar a un profesional no solo descarta causas graves, sino que proporciona recomendaciones basadas en la situación personal de cada paciente.

Temas Relacionados

Cleveland ClinicDolor de Espalda SuperiorCáncerLesiones Musculoesqueléticasdolor de espaldaestréshábitosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los alimentos que potencian la fuerza: fuentes naturales de creatina para el entrenamiento

Estudios recientes señalan que ciertas carnes y pescados pueden mejorar el desempeño físico y la recuperación muscular, convirtiéndose en aliados claves para quienes buscan optimizar su rendimiento sin depender exclusivamente de suplementos

Los alimentos que potencian la fuerza: fuentes naturales de creatina para el entrenamiento

Cómo funciona el “interruptor energético” que podría retrasar la fatiga y mejorar la resistencia física, según un estudio

Científicos identificaron el mecanismo por el cual los músculos optimizan el uso de energía durante el entrenamiento intenso, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades metabólicas

Cómo funciona el “interruptor energético” que podría retrasar la fatiga y mejorar la resistencia física, según un estudio

Más allá del agua: bebidas calientes que también hidratan según la ciencia

Estudios científicos revelan que algunas opciones tradicionales pueden aportar la misma eficacia en la hidratación diaria, desmitificando ideas sobre el consumo de líquidos y ampliando las alternativas saludables para todas las edades

Más allá del agua: bebidas calientes que también hidratan según la ciencia

Cuál es la regla del 1:1 de Harvard para hidratos de carbono que ayuda a controlar la glucosa y el peso

Según el método, la clave está en equilibrar el plato con la misma cantidad de vegetales, legumbres o fuentes de proteína cada vez que se consumen pastas, arroces o panes, evitando picos de energía y mejorando el control metabólico

Cuál es la regla del 1:1 de Harvard para hidratos de carbono que ayuda a controlar la glucosa y el peso

La señal definitiva para detectar una relación sana, según una terapeuta

Una experta en salud mental enfatiza que mantener la autonomía y autoestima personal dentro de la pareja reduce riesgos de dependencia emocional y fomenta un vínculo afectivo basado en el respeto y el equilibrio psicológico

La señal definitiva para detectar una relación sana, según una terapeuta
DEPORTES
El legado de Mourinho en el Real Madrid: ambición, exigencia y clásicos inolvidables

El legado de Mourinho en el Real Madrid: ambición, exigencia y clásicos inolvidables

Culturismo natural, rutinas saludables y nueva cultura del entrenamiento: el efecto Joe Baena en el fitness

De las pistas a las pasarelas: el universo de Lewis Hamilton más allá de la Fórmula 1

Fue campeón mundial de motociclismo, se enamoró de Gabriela Sabatini y le mandó 500 rosas

La partida simultánea de tres referentes versátiles que marca el fin de una era del periodismo deportivo

TELESHOW
Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano, a pura emoción en su vuelta al país: “Gracias, Argentina”

Brian y Lola quedaron en el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Panam reveló el motivo por el que despidió a Gladys Florimonte de su show: “Empezó a mostrar las ‘tetis’”

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: A horas de las negociaciones en EEUU, Israel anunció la muerte de un soldado en sur del Líbano

EN VIVO: A horas de las negociaciones en EEUU, Israel anunció la muerte de un soldado en sur del Líbano

Israel y Líbano se reúnen en Washington para conversar sobre el fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah

Un experimento con gusanos busca pistas para proteger la salud de astronautas en futuras misiones a la Luna

El dictador norcoreano Kim Jong Un supervisó nuevas pruebas de misiles balísticos desde el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon

Estados Unidos atacó a una embarcación que “participaba en operaciones de narcotráfico” en el Pacífico oriental: dos muertos