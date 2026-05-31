Estados Unidos

Joven de 17 años fue declarado con muerte cerebral tras caer de un auto en los festejos por la victoria de los Spurs

El 28 de mayo, mientras San Antonio celebraba la victoria de los Spurs sobre Oklahoma City Thunder en el sexto partido de la final del Oeste y aguardaba el desenlace de la serie, Joey Rodriguez, menor de edad, sufrió lesiones irreversibles

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Un joven aficionado de 17 años sufrió muerte cerebral tras caer de un vehículo durante los festejos callejeros por la victoria de los Spurs, un hecho que sacudió a la comunidad y renovó los llamados a la prudencia en celebraciones masivas (News 4 (WOAI) San Antonio)

Un aficionado de San Antonio Spurs de 17 años permanece con muerte cerebral tras caer de un vehículo en movimiento en el marco de las celebraciones por el triunfo del equipo texano ante Oklahoma City Thunder en el sexto partido de la final de la Conferencia Oeste.

El joven, identificado por su familia como Joey Rodriguez, sufrió lesiones catastróficas la noche del 28 de mayo en la cuadra 300 de West Dickson Avenue, cerca de Southwest Military Drive, en San Antonio, según reportó Fox News y confirmó San Antonio Express-News.

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La ciudad de San Antonio celebró el avance de los Spurs a las Finales de la NBA tras su victoria en el séptimo partido ante Oklahoma City Thunder, aunque los festejos comenzaron después del sexto juego, cuando se produjo el accidente que dejó a un joven en estado crítico (Alonzo Adams-Imagn Images/REUTERS)
La ciudad de San Antonio celebró el avance de los Spurs a las Finales de la NBA tras su victoria en el séptimo partido ante Oklahoma City Thunder, aunque los festejos comenzaron después del sexto juego, cuando se produjo el accidente que dejó a un joven en estado crítico (Alonzo Adams-Imagn Images/REUTERS)

El accidente: una noche de festejos terminó en tragedia

La noche del accidente, miles de seguidores de San Antonio Spurs salieron a las calles a celebrar la victoria que extendía la serie ante los Thunder a un séptimo partido.

En ese contexto, Joey Rodriguez viajaba en un vehículo junto a otros jóvenes cuando, de acuerdo con declaraciones familiares recogidas por Fox News, el automóvil golpeó un borde de la vereda y el adolescente cayó, impactando violentamente su cabeza contra el pavimento.

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Testigos y allegados relataron que estuvo alrededor de ocho minutos sin signos vitales hasta que fue reanimado por personal médico en el lugar.

Vista nocturna de un desfile de vehículos; varios aficionados, incluyendo uno con camiseta de los Spurs, celebran de pie en camionetas y coches
La alegría por la clasificación del equipo local se vio empañada cuando un adolescente cayó de un automóvil en movimiento y sufrió heridas irreversibles en medio del bullicio generalizado (News 4 (WOAI) San Antonio)

Según información publicada por San Antonio Express-News, el incidente ocurrió cerca de las 22:30, y la policía local fue alertada poco después.

El adolescente fue trasladado con urgencia a una sala de emergencias y, debido a la gravedad de sus heridas, derivado a un hospital especializado, donde los médicos constataron un cuadro de edema cerebral severo.

“Los médicos han realizado varios estudios para determinar si aún presenta actividad cerebral”, explicó un miembro de la familia a Fox News. “El corazón sigue latiendo por sí solo, pero los especialistas advirtieron que el daño neurológico es irreversible”.

Un aficionado vestido de alienígena verde con un sombrero y camiseta de los Spurs toca un tambor en la calle por la noche, con coches y edificios de fondo
Durante la noche, las principales arterias de San Antonio se llenaron de fanáticos que festejaron la victoria con bocinazos, música y aglomeraciones, generando preocupación por la seguridad vial y el control del orden público (@spurs)

Diagnóstico y repercusiones médicas

El diagnóstico de muerte cerebral fue confirmado por el equipo médico y ratificado por fuentes policiales consultadas tanto por Fox News como por San Antonio Express-News.

El adolescente permanece conectado a soporte vital, pero los profesionales de la salud señalaron que no se espera una recuperación.

La familia, en tanto, solicitó que se mantenga el soporte mientras persistan los latidos cardíacos. “No queremos que los médicos se rindan”, expresó uno de los allegados en diálogo con Fox News.

Camión pick-up blanco elevado con varias personas a bordo celebrando en una calle de noche, mientras un camarógrafo graba y la Torre de las Américas se ve al fondo
El adolescente permanece internado bajo soporte vital en un hospital especializado, luego de que los médicos confirmaran daño cerebral irreversible producto del fuerte golpe sufrido en la cabeza (Jaime Monzon)

La policía de San Antonio informó que la investigación sobre las circunstancias exactas del accidente continúa abierta. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni sanciones relacionadas con el hecho. “Extendemos nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos afectados por este trágico y prevenible incidente”, indicó el Departamento de Policía de San Antonio en un comunicado reproducido por San Antonio Express-News.

La institución insistió en la importancia de que quienes celebren victorias deportivas lo hagan respetando las leyes de tránsito y permanezcan dentro de los vehículos.

La familia identificó al joven como Joey Rodriguez y explicó que el accidente sobrevino cuando el grupo de amigos con el que circulaba celebraba tocando bocina y recorriendo la ciudad.

Vista nocturna de varias personas, algunas con camisetas de los San Antonio Spurs, reunidas cerca de vehículos en una calle iluminada con luces de tráfico y de vehículos
Las fuerzas de seguridad emitieron comunicados exhortando a la población a extremar precauciones y a respetar las normas de tránsito durante las celebraciones deportivas para evitar nuevos incidentes trágicos (News 4 (WOAI) San Antonio)

Celebraciones y advertencias de las autoridades

San Antonio tiene una tradición de festejos callejeros tras los triunfos de los Spurs, lo que llevó a las autoridades a reforzar campañas de concientización sobre la seguridad vial durante esas jornadas. El accidente renovó los llamados a la responsabilidad en el espacio público, especialmente entre los jóvenes.

La policía y medios como Fox News y San Antonio Express-News subrayaron que el incidente se produjo en medio de una multitud y que la vigilancia policial se había incrementado ante el clima festivo.

La ciudad volvió a ser epicentro de celebraciones masivas después de que San Antonio Spurs se impusiera ante Oklahoma City Thunder en el séptimo partido, logrando el pase a las Finales de la NBA y asegurando un nuevo enfrentamiento con New York Knicks.

Tras vencer a Oklahoma City Thunder en una serie reñida, los Spurs aseguraron su lugar en la final y se preparan para enfrentar a New York Knicks, un duelo que concentra la atención de la NBA (Brad Penner-Imagn Images/REUTERS)
Tras vencer a Oklahoma City Thunder en una serie reñida, los Spurs aseguraron su lugar en la final y se preparan para enfrentar a New York Knicks, un duelo que concentra la atención de la NBA (Brad Penner-Imagn Images/REUTERS)

Las autoridades reiteraron que la seguridad pública es una responsabilidad compartida y enfatizaron la necesidad de acatar las indicaciones de los agentes durante los festejos.

El caso de Joey Rodriguez generó impacto tanto en la comunidad local como en la opinión pública estadounidense. Medios nacionales documentaron el episodio, recogieron testimonios de la familia y reflejaron la preocupación de las autoridades por evitar más tragedias de este tipo asociadas a celebraciones deportivas.

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