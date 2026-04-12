La ciencia revela por qué el azúcar afecta el descanso nocturno

El consumo de azúcar antes de dormir eleva la frecuencia cardíaca y mantiene al cuerpo en estado de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir azúcar antes de dormir puede interferir con la capacidad del cuerpo para alcanzar un estado de relajación fisiológica profunda, según una investigación reciente de la Universidad de Konstanz en Alemania. Aunque algunas personas reportan una sensación subjetiva de calma tras consumir glucosa, los indicadores biológicos señalan que el descanso real puede verse alterado, ya que el organismo permanece en estado de alerta.

Según el estudio dirigido por Jens Pruessner y la investigadora Maria Meier, un grupo de 94 adultos jóvenes fue dividido entre quienes consumieron una bebida azucarada y quienes bebieron agua antes de realizar actividades destinadas a la relajación, como reposar o recibir un masaje.

Los resultados mostraron que, pese a que todos los participantes manifestaron sentirse relajados, aquellos que ingirieron azúcar presentaron una frecuencia cardíaca más elevada y una activación mayor del sistema nervioso simpático, un dato confirmado por el monitoreo fisiológico.

“Aunque los implicados reportaban tranquilidad, su sistema nervioso simpático no se ralentizaba y mantenía el organismo en un estado elevado de activación”, detalló Meier.

Qué ocurre en el organismo tras consumir azúcar antes de dormir

El sistema nervioso autónomo regula la transición entre la alerta y el reposo mediante dos ramas: el sistema simpático, que prepara al cuerpo para la acción, y el sistema parasimpático, que promueve la recuperación.

La ingesta de glucosa antes del descanso genera mayor fragmentación del sueño y reduce el sueño profundo, esencial para la restauración del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glucosa estimula el sistema simpático al proporcionar energía rápida, lo que puede aumentar la liberación de cortisol y mantener el cuerpo reactivo incluso en situaciones diseñadas para inducir calma, como la hora de dormir.

Según la Clínica Mayo, un nivel elevado de cortisol por la noche afecta negativamente la calidad del sueño, dificultando los procesos de restauración física y mental.

La revista médica Sleep Medicine Reviews ha señalado que la ingesta de azúcares simples en la cena o antes de dormir se asocia a una mayor fragmentación del sueño y menor proporción de sueño profundo, etapa fundamental para la reparación del organismo.

Además, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda evitar alimentos ricos en azúcar antes del descanso nocturno, ya que estos pueden alterar tanto la latencia como la continuidad del sueño.

El estudio de la Universidad de Konstanz también identificó un beneficio puntual: los participantes que consumieron glucosa mostraron un mejor desempeño en tareas de atención inmediata, aunque este efecto positivo iba acompañado de una activación fisiológica más intensa.

El consumo de azúcar antes de dormir estimula el sistema simpático y eleva los niveles nocturnos de cortisol, impactando la calidad del sueño (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ello, los autores aconsejan evitar el consumo de azúcar antes de actividades como la meditación, el descanso nocturno o las sesiones de relajación, para permitir que el cuerpo alcance un estado reparador genuino.

Aunque tras consumir azúcar se perciba una sensación de calma mental, la activación fisiológica persistente puede impedir que el organismo logre el nivel de desconexión necesario para restaurarse plenamente.

La evidencia coincide en que retirar el azúcar en los momentos previos al sueño facilita una recuperación más profunda y eficaz, lo que respalda la recomendación de organizaciones médicas internacionales sobre hábitos saludables de descanso.

La Universidad de Konstanz encontró que los carbohidratos simples, como la glucosa, activan el sistema nervioso simpático e impiden la relajación fisiológica profunda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y efectos adicionales del consumo de azúcar antes de dormir

El estudio reconoció un beneficio asociado al consumo de glucosa: los participantes mostraron un mejor rendimiento en tareas de atención. Sin embargo, este efecto positivo va acompañado de una activación fisiológica superior.

El consumo de azúcar genera una activación fisiológica que puede interferir con la desconexión necesaria para el descanso completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores recomiendan evitar alimentos azucarados antes de actividades como la meditación, el reposo nocturno o las sesiones de relajación. Retirar el azúcar en estos contextos permite que el cuerpo entre en un verdadero estado reparador, que es clave para un descanso profundo.

Aunque después de consumir azúcar se experimente sensación de calma mental, el organismo puede permanecer reactivo y no alcanzar el nivel de desconexión necesario para restaurarse plenamente.