Costa Rica

El comercio bilateral entre Costa Rica y la Unión Europea crece más de 230% y consolida la inversión europea en la economía nacional

Autoridades destacan compromisos y cifras récord en intercambio económico, soporte financiero tecnológico y desarrollo sostenible durante la conmemoración en el Museo Nacional de San José

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La Unión Europea refuerza programas de seguridad y cooperación técnica en Costa Rica con más de 120 millones de euros (Foto cortesía Unión Europea en Costa Rica)
La Unión Europea refuerza programas de seguridad y cooperación técnica en Costa Rica con más de 120 millones de euros (Foto cortesía Unión Europea en Costa Rica)

En la conmemoración del Día de Europa en Costa Rica la Unión Europea renovó su compromiso de consolidar una alianza estratégica orientada en la prosperidad económica, la seguridad regional y el desarrollo sostenible. Pierre-Louis Lempereur, embajador de la Unión Europea, subrayó que uno de los avances más notables de la última década es el incremento superior al 230% en el comercio bilateral tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, mientras que la inversión europea en Costa Rica supera 6,000 millones de euros (6,973.260,000 USD).

Estos datos, divulgados por la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, posicionan al bloque europeo como el segundo mayor inversionista extranjero en el país. Además, en materia de seguridad, la cooperación total entre la UE y Costa Rica suma actualmente hasta 120 millones de euros (139.452,600 USD dólares) en programas orientados a combatir el crimen organizado y fortalecer la gestión fronteriza y la prevención.

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Durante su intervención el 15 de mayo en el Museo Nacional de Costa Rica, Lempereur afirmó: “Hoy más que nunca, la asociación entre la Unión Europea y Costa Rica debe consolidarse como una verdadera alianza de acción, capaz de generar estabilidad, prosperidad y seguridad en un mundo cada vez más incierto y fragmentado. Europa tiene la capacidad económica y el liderazgo en sostenibilidad; ofrece cooperación en seguridad y un firme compromiso con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas. La Unión Europea es y seguirá siendo un socio fuerte, predecible y fiable”, destacó el diplomático.

El crecimiento del comercio y la inversión europea fortalece la economía costarricense

Dos astas de bandera con la bandera de Costa Rica a la izquierda y la bandera de la Unión Europea a la derecha, ondeando bajo un cielo azul claro.
Las banderas de Costa Rica y la Unión Europea ondean una junto a la otra, simbolizando la estrecha relación y cooperación bilateral entre ambas entidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la aplicación del Acuerdo de Asociación, el aumento de más de 230% en el intercambio comercial simboliza la relevancia económica de Costa Rica para el bloque europeo, que ya es el segundo mayor inversionista extranjero gracias a sus más de 6.000 millones de euros en inversiones. Uno de los proyectos de infraestructura más representativos es el Tren Eléctrico de Pasajeros para la Gran Área Metropolitana, que recibe un respaldo financiero del Banco Europeo de Inversiones por 250 millones de dólares, a los que se suman recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Fondo Verde del Clima hasta alcanzar cerca de 800 millones de dólares de financiación total.

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La UE, en colaboración con Alemania y la iniciativa Equipo Europa, ha canalizado también más de 25 millones de euros en cooperación técnica no reembolsable, focalizando esfuerzos en la transformación del transporte público. Asimismo, la cooperación se extiende al ámbito digital a través del MICITT, con apoyo para redes 5G seguras, fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad y conectividad científica regional en proyectos como BELLA II y RedCLARA. El bloque, además, respalda programas de migración, integración energética, desarrollo productivo sostenible y formación juvenil, entre ellos Agropaisajes Sostenibles, EUROCLIMA+ y Erasmus+.

El 15 de mayo de 2024, la Unión Europea y Costa Rica reafirmaron su compromiso de profundizar su alianza estratégica, destacando un aumento del 230% en el comercio bilateral y una inversión superior a 6.000 millones de euros por parte del bloque europeo. El acto, realizado en el Museo Nacional, evidenció el protagonismo creciente de la UE como socio económico y cooperante en temas de seguridad, sostenibilidad y desarrollo regional, conforme a lo informado por la Delegación.

El compromiso renovado entre ambas partes, marcado por la cooperación en áreas como transporte, sostenibilidad y formación, refuerza la agenda común y los vínculos históricos en un contexto internacional desafiante (Foto cortesía Unión Europea en Costa Rica)
El compromiso renovado entre ambas partes, marcado por la cooperación en áreas como transporte, sostenibilidad y formación, refuerza la agenda común y los vínculos históricos en un contexto internacional desafiante (Foto cortesía Unión Europea en Costa Rica)

El bloque europeo se consolida como el segundo socio más relevante de Costa Rica en materia de seguridad gracias a la habilitación de programas por hasta 120 millones de euros. Esta cooperación abarca la lucha contra el crimen organizado, la gestión de fronteras y la prevención, en el marco de iniciativas que robustecen las capacidades policiales, judiciales y aduaneras para combatir tanto el narcotráfico como la trata de personas y el crimen transnacional.

Multilateralismo, cooperación regional y visión conjunta

El fortalecimiento del diálogo entre Europa y América Latina fue otro de los ejes destacados durante la conmemoración. La Unión Europea enfatizó el valor del multilateralismo tras la Cumbre CELAC–UE realizada en Santa Marta, Colombia, y la reciente reunión ministerial del Consejo de Asociación UE–Centroamérica. Según Lempereur, “La relación entre la Unión Europea y Costa Rica trasciende lo bilateral. Compartimos una visión común en favor del multilateralismo, la cooperación regional y la defensa de un orden internacional basado en reglas”, según consignó la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica.

El evento culminó con un llamado a profundizar aún más los lazos entre Costa Rica y la Unión Europea y a mantener activa una agenda de cooperación robusta para afrontar los desafíos globales. “Hoy, más que nunca, necesitamos alianzas capaces de generar estabilidad, prosperidad y seguridad en un mundo cada vez más incierto y fragmentado”, concluyó el embajador Pierre-Louis Lempereur durante la ceremonia en el Museo Nacional de Costa Rica.

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